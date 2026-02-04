Du 2 avril jusqu'au 13 avril, et sur présentation de la Mégacarte, vous pouvez repartir avec une PS5 Pro neuve en ramenant votre PS5 Slim(avec lecteur).Soit une console repris pour 500 euros (au lieu de 400).Comme d'habitude, la console doit être en bon état et jamais ouvert ainsi que le numéro de série visible.Et les accessoires d'origines fournis avec(pas besoin ce que sont ceux qui étaient dans la boite du moment qu'ils fonctionnent)Par contre le nombre de reprises semble limitée à 700 sur l'ensemble des Micromania, donc ne traînez pas !