Du 2 avril jusqu'au 13 avril, et sur présentation de la Mégacarte, vous pouvez repartir avec une PS5 Pro neuve en ramenant votre PS5 Slim(avec lecteur).
Soit une console repris pour 500 euros (au lieu de 400).
Comme d'habitude, la console doit être en bon état et jamais ouvert ainsi que le numéro de série visible.
Et les accessoires d'origines fournis avec(pas besoin ce que sont ceux qui étaient dans la boite du moment qu'ils fonctionnent)
Par contre le nombre de reprises semble limitée à 700 sur l'ensemble des Micromania, donc ne traînez pas !
Surtout que c’est sans lecteur blu-ray.
J’ai une ps5 fat en general t’as des jeux en physique, t’es limite obligé de prendre le lecteur
En vrai, je soupçonne quand même sony de pousser les ventes en augmentant les prix, pour faire précipiter les personnes dans l'attente d'une bonne offre pour le faire.....
Avant il y avais des baisses de prix. Et maintenant il y a des hausses.
Donc ça pousse les gens a faire du day one. Ce qui fausse tous.
Ils n'avaient aucun intérêt de faire ça pour une console qui ne se vend déjà pas.
Tout augmente c'est une réalité
Remettre 439 euros avec une console sans lecteur ...
Faut comparer ce qui est comparable, la on parle du prix avec la reprise de "la console précédente". La PS5 fat tu pouvais l'avoir pour 300€ si tu te faisait reprendre ta ps4 pro pour 200€ a l'époque.
Le jeux vidéo, avec l'âge, et l'expérience, ça deviens moins palpitant, trop convenu, sans surprise, et l'attente qui augmente et l'attente dans le vide......
Le virtuel c'est bien quand on a du temps a passer, mais si ca devient vraiment trop chère, je préfère changer mes priorités.
Genre au lieu d'attendre 60 minute, tu attends peut-être 10 minute.
Mais je suis spectacle aussi. Après faut être mordu disney. Puis j'habite pas loin non plus, 60 km.
Après, il y a aussi certaines périodes pour faire certaines attractions suivant l'heure de la journée.
Franchement quand tu comprends le fonctionnement des foules, tu peux t'en sortie très bien.
Biensur seul. En groupe c'est pas la même chose. J'ai deja emmener mes neveux et nièces, voilà c'est pas ce que je préfère, ni le genre d'attraction que j'aime faire non plus. Faut s'adapter selon les préférences de chacun....et ça me gonfle perso.
Mais en single
L’important ce sont les jeux, et Pragmata / Saros tourneront au poil sur ma fat.
Mes 500€ iront dans les jeux donc (on se comprend)
Faut y aller, cette console est un bijou
l'offre de carrefour etait bien plus interessante 650€ la pro donc 730€ avec lecteur , tu revend ta PS5 fat 300€ sur LBC sans probleme résultat 430€ la PS5 pro avec lecteur
donc oui vous vous bouffez l'augmentation avec cette offre
Faut jamais dire jamais
, la entre se bouffer l'augmentation et la PS6 en 2027 c'est non ,d'autant que la PS5 n'est pas a la rue et les jeux sont appréciable dessus
J'aurais droit à des figurines pop offerte ?
Elle est à 650 maintenant c'est cool.
En même temps ça date de la PS3 en vrai
Même si j'avais très envie de me choper la PS5 Pro pour profiter pleinement de GTA VI. Je me dis que c'est juste pour un seul jeu et que la prochaine Gen va sans doute arriver un an plus tard (même si je pense y faire l'impasse, une première depuis la gen PS2/Xbox !)