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PS5 Pro : une offre Micromania réellement intéressante
Du 2 avril jusqu'au 13 avril, et sur présentation de la Mégacarte, vous pouvez repartir avec une PS5 Pro neuve en ramenant votre PS5 Slim(avec lecteur).
Soit une console repris pour 500 euros (au lieu de 400).

Comme d'habitude, la console doit être en bon état et jamais ouvert ainsi que le numéro de série visible.
Et les accessoires d'origines fournis avec(pas besoin ce que sont ceux qui étaient dans la boite du moment qu'ils fonctionnent)

Par contre le nombre de reprises semble limitée à 700 sur l'ensemble des Micromania, donc ne traînez pas !





https://www.micromania.fr/root/offre-trade-in-ps5pro.html
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    posted the 04/02/2026 at 08:01 AM by ouroboros4
    comments (42)
    evojink posted the 04/02/2026 at 08:03 AM
    ça fait quand même mal de devoir rajouter 460€, en plus de ramener ma PS5 "fat" pour juste un upgrade.
    wickette posted the 04/02/2026 at 08:05 AM
    evojink
    Surtout que c’est sans lecteur blu-ray.

    J’ai une ps5 fat en general t’as des jeux en physique, t’es limite obligé de prendre le lecteur
    taiko posted the 04/02/2026 at 08:15 AM
    Franchement y'a eu des promos régulières sur pixmania, carrefour etc et ça se vend très bien sur le bon coin.
    heracles posted the 04/02/2026 at 08:16 AM
    Tu leur offre une PS5 pour racheter une PS5 juste environ 45% plus puissante, elle est où l'affaire ?
    cyr posted the 04/02/2026 at 08:24 AM
    heracles vu la hausse, c'est micromania qui fait une affaire. En revendant les ps5 récupérer plus chère que ce quel valait avant cette hausse...


    En vrai, je soupçonne quand même sony de pousser les ventes en augmentant les prix, pour faire précipiter les personnes dans l'attente d'une bonne offre pour le faire.....

    Avant il y avais des baisses de prix. Et maintenant il y a des hausses.

    Donc ça pousse les gens a faire du day one. Ce qui fausse tous.
    ouroboros4 posted the 04/02/2026 at 08:28 AM
    cyr ya quelques mois même MS à augmenter le prix de la Xbox.
    Ils n'avaient aucun intérêt de faire ça pour une console qui ne se vend déjà pas.
    Tout augmente c'est une réalité
    shirou posted the 04/02/2026 at 08:30 AM
    Faut ramener une console avec lecteur pour repartir avec une console sans lecteur ?
    supasaiyajin posted the 04/02/2026 at 08:39 AM
    Pour ceux qui ont acheté la PS5 au Black Friday comme moi, c'est une bonne affaire. Elle est reprise plus chère. Si je n'avais pas déjà la Pro, j'aurais certainement craqué.
    ouroboros4 posted the 04/02/2026 at 08:41 AM
    supasaiyajin idem
    bigb0ss posted the 04/02/2026 at 09:03 AM
    Ca reste toujours une douille cette PS5 Pro.
    Remettre 439 euros avec une console sans lecteur ...
    bennj posted the 04/02/2026 at 09:10 AM
    C'est tellement magique de te faire croire que c'est une bonne offre, de leur donner ta console de base acheté il y a 4-5 ans et en plus de rajouter 440 € (sans oublier le lecteur de disque à racheter) pour avoir une console de la même génération qui te permet juste pour avoir une meilleure résolution / fps.
    magneto860 posted the 04/02/2026 at 09:15 AM
    Faut rajouter le lecteur de disque donc, et aussi les plaques. Non merci.
    zephon posted the 04/02/2026 at 09:23 AM
    au final t'as la ps5 pro au prix day one de la ps5fat ce qui dans le monde d'hier aurait dû être le prix à sa sortie (avec une baisse du prix de 100 balle du modèle fat)
    ouroboros4 posted the 04/02/2026 at 09:26 AM
    magneto860 la plaque pour le lecteur est fourni avec
    zephon posted the 04/02/2026 at 09:27 AM
    ouroboros4 les grands princes
    ouroboros4 posted the 04/02/2026 at 09:28 AM
    zephon c'est toujours mieux que ce soit précisé dans tous les cas vu que tout le monde n'est visiblement pas au courant
    shirou posted the 04/02/2026 at 09:34 AM
    zephon non tu n'a pas la PS5 pro au prix de la PS5 fat day one.
    Faut comparer ce qui est comparable, la on parle du prix avec la reprise de "la console précédente". La PS5 fat tu pouvais l'avoir pour 300€ si tu te faisait reprendre ta ps4 pro pour 200€ a l'époque.
    magneto860 posted the 04/02/2026 at 09:35 AM
    ouroboros4 Je parlais des plaques du frigo, désolé (mon meuble de salon est noir).
    cyr posted the 04/02/2026 at 09:37 AM
    ouroboros4 je sais que tout augmente. Mais a un moment, si je devais choisir entre mon passeport disneyland paris et le jeux video, je choisirai disneyland paris.

    Le jeux vidéo, avec l'âge, et l'expérience, ça deviens moins palpitant, trop convenu, sans surprise, et l'attente qui augmente et l'attente dans le vide......

    Le virtuel c'est bien quand on a du temps a passer, mais si ca devient vraiment trop chère, je préfère changer mes priorités.
    ouroboros4 posted the 04/02/2026 at 09:40 AM
    cyr payer des centaines d'euros pour aller dans un parc Disney rempli avec des files d'attentes pour la moindre attraction non merci
    heracles posted the 04/02/2026 at 09:49 AM
    Un peu de dignité non ?
    cyr posted the 04/02/2026 at 09:52 AM
    ouroboros4 quand tu y va seul, il y a la single rider qui est la sur beaucoup d'attraction.
    Genre au lieu d'attendre 60 minute, tu attends peut-être 10 minute.

    Mais je suis spectacle aussi. Après faut être mordu disney. Puis j'habite pas loin non plus, 60 km.

    Après, il y a aussi certaines périodes pour faire certaines attractions suivant l'heure de la journée.

    Franchement quand tu comprends le fonctionnement des foules, tu peux t'en sortie très bien.

    Biensur seul. En groupe c'est pas la même chose. J'ai deja emmener mes neveux et nièces, voilà c'est pas ce que je préfère, ni le genre d'attraction que j'aime faire non plus. Faut s'adapter selon les préférences de chacun....et ça me gonfle perso.

    Mais en single
    zephon posted the 04/02/2026 at 09:53 AM
    shirou ah c'est sûr que ça te coute bcp plus chére , je parlai juste du prix affiché si il avait été "sans reprise" bien sur qu'en reprise on se fait fait enfler
    keiku posted the 04/02/2026 at 10:03 AM
    mais est ce vraiment intéressant de payer 400 a 450 euro de + pour une pro quand on a déja une ps5 de base ? en plus de vendre sa ps5 dont on pourrait en tirer 500 euro de base
    akinen posted the 04/02/2026 at 10:10 AM
    Presque 500€ pour un gain vraiment ridicule. J’ai une TV OLED et je ne me rappelle pas un seul instant où j’ai souffert d’un aliasing ou une texture pourrave sur un jeu récent.

    L’important ce sont les jeux, et Pragmata / Saros tourneront au poil sur ma fat.

    Mes 500€ iront dans les jeux donc (on se comprend)
    walterwhite posted the 04/02/2026 at 10:19 AM
    400€ pour un SSD 2To, une garantie de 2 ans et des jeux magnifiés par le PSSR 2.0 et la puissance de cette Pro.

    Faut y aller, cette console est un bijou
    ouroboros4 posted the 04/02/2026 at 10:39 AM
    walterwhite rien que le 1To de SSD en plus au tarif actuel c'est quasiment 200 euros
    skuldleif posted the 04/02/2026 at 10:56 AM
    l'offre n'est pas interessante etant donné qu'ils appliquent le nouveau tarif de la PS5 pro a savoir 900€ , il faut donc rajouter 520€ pour avoir une PS5 pro avec lecteur

    l'offre de carrefour etait bien plus interessante 650€ la pro donc 730€ avec lecteur , tu revend ta PS5 fat 300€ sur LBC sans probleme résultat 430€ la PS5 pro avec lecteur

    donc oui vous vous bouffez l'augmentation avec cette offre
    romgamer6859 posted the 04/02/2026 at 11:10 AM
    skuldleif Surtout que l'année pro il y a la ps6...
    ouroboros4 posted the 04/02/2026 at 11:14 AM
    romgamer6859 elle sortira jamais en 2027
    cyr posted the 04/02/2026 at 11:18 AM
    walterwhite ton commentaire me surprend pas. Je vais quand même te bouger de mon tableau, tu a atteint le plus haut palier . Bravo.
    romgamer6859 posted the 04/02/2026 at 11:20 AM
    ouroboros4
    Faut jamais dire jamais
    skuldleif posted the 04/02/2026 at 11:29 AM
    romgamer6859 si ya un moment ou fallait sauter le pas c'etait D1 ou lors du deal carrefour https://www.gamekyo.com/blog_article484863.html
    , la entre se bouffer l'augmentation et la PS6 en 2027 c'est non ,d'autant que la PS5 n'est pas a la rue et les jeux sont appréciable dessus
    walterwhite posted the 04/02/2026 at 11:31 AM
    cyr Venant d’un hurluberlu dans ton genre c’est cocasse.
    shambala93 posted the 04/02/2026 at 11:33 AM
    Pour une machine qui peine à faire du natif.
    walterwhite posted the 04/02/2026 at 11:33 AM
    shambala93 Même une 5090 a besoin du DLSS, le natif c’est has been.
    yanssou posted the 04/02/2026 at 11:35 AM
    Une bonne affaire chez micromania ça existe ?

    J'aurais droit à des figurines pop offerte ?

    Elle est à 650 maintenant c'est cool.
    xynot posted the 04/02/2026 at 11:36 AM
    Flemme de remettre un billet surtout s'il faut rajouter un autre pour le lecteur j'imagine
    rasalgul posted the 04/02/2026 at 12:54 PM
    C'est ouf à quel point une Playstation m'a si peu intéressé
    En même temps ça date de la PS3 en vrai
    marcus62 posted the 04/02/2026 at 01:03 PM
    Je vais rester sur la PS5 Fat pour le peu que j'utilise (de même pour la XSX...) Une gen catastrophique pour le moment pour les deux !

    Même si j'avais très envie de me choper la PS5 Pro pour profiter pleinement de GTA VI. Je me dis que c'est juste pour un seul jeu et que la prochaine Gen va sans doute arriver un an plus tard (même si je pense y faire l'impasse, une première depuis la gen PS2/Xbox !)
    rogeraf posted the 04/02/2026 at 01:34 PM
    Pas mal mais peu de stocks et 11 jours de promos ...
    thorim posted the 04/04/2026 at 12:50 PM
    du coup ma ps5 pro m'est revenu 530€ avec le lecteur de disque. Comme quoi la patience ça paie toujours.
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