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Hausse de prix des consoles : « Il ne serait pas surprenant que Microsoft et Nintendo emboîtent le pas »
« Il ne serait pas surprenant que Microsoft et Nintendo emboîtent le pas » : les analystes réagissent à la hausse de prix inattendue de la PlayStation, alors que le secteur se prépare à une incertitude accrue.


Sony a annoncé aujourd'hui une hausse de prix inattendue pour sa gamme de consoles PlayStation 5. Dès le 2 avril, date d'entrée en vigueur de ces changements, le prix de vente de la PS5 de base augmentera d'environ 90 £ au Royaume-Uni. L' entreprise a justifié cette modification tarifaire par les « pressions persistantes dans le contexte économique mondial » .

Dans un entretien accordé à Eurogamer, Piers Harding-Rolls, analyste du secteur et directeur de recherche chez Ampere Analysis, affirme qu'il est probable que Microsoft et Nintendo emboîtent le pas et augmentent leurs propres prix dans un avenir proche.

« La perturbation de la chaîne d'approvisionnement causée par la hausse prolongée des prix de la mémoire et du stockage – deux éléments essentiels au matériel des consoles – rend presque inévitables les augmentations de prix du matériel PlayStation annoncées aujourd'hui par Sony. Il est probable que Sony ait bénéficié de protections de prix sur ses composants pendant une période déterminée, et celles-ci sont désormais arrivées à échéance », a déclaré Harding-Rolls. « Face à l'absence de baisse des prix, principalement due à la demande en infrastructures d'IA, Sony a pris cette décision pour préserver ses faibles marges sur le matériel. Il ne serait pas surprenant que Microsoft et Nintendo emboîtent le pas prochainement. »

Harding-Rolls a ajouté que les fabricants de consoles, comme Sony, se trouvent actuellement dans une situation délicate. « Une nouvelle vague d'inflation est attendue en raison du conflit au Moyen-Orient, ce qui accentuera l'effet de la hausse des prix des composants », a-t-il expliqué. « Cela a probablement influencé l'ampleur de ces augmentations de prix : la PS5 standard coûtera 100 $ de plus, soit 18 %, aux États-Unis, et une hausse similaire est prévue au Royaume-Uni et en Europe. Outre l'impact direct sur les fabricants de matériel, je pense que cela suscitera des inquiétudes au sein de l'ensemble du secteur quant aux répercussions plus larges sur l'activité du marché. »

Harding-Rolls a poursuivi en déclarant : « Les marchés des consoles et des jeux PC AAA dépendent des investissements matériels pour attirer de nouveaux joueurs et dynamiser le marché. Un ralentissement de ces investissements pourrait donc entraîner une baisse de la demande pour les nouveaux jeux. » Il a également souligné que ces pressions supplémentaires surviennent à un « moment délicat pour Sony et Microsoft », alors que la sortie de GTA 6 – sans doute l’un des jeux les plus attendus de l’année – est actuellement prévue pour novembre .

« Les deux entreprises voudront tirer pleinement parti de l'impact positif de cette sortie majeure », a déclaré Harding-Rolls. « De même, la situation est délicate pour Nintendo, qui ne souhaitera pas augmenter le prix de la Switch 2 alors qu'il cherche à imposer sa nouvelle plateforme. »



De son côté, Chris Dring de The Game Business a admis que « la situation à laquelle est confronté le secteur du matériel de jeux vidéo me remplit d'effroi ».

Dring a déclaré : « Le coût de la vie, en forte hausse, est encore accentué par la guerre en Iran, et le prix élevé des composants influe sur le prix de ces consoles. Un point positif toutefois : nous sommes presque à la fin de cette génération de consoles, et PlayStation dispose déjà d'une base installée importante pour la vente de jeux. Tout le monde espérait que GTA 6 générerait un afflux massif de nouveaux joueurs sur console, et ce succès devrait certainement faire réfléchir les acheteurs. »

Il a ajouté que le problème ne se limite pas aux nouveaux utilisateurs. « Certaines consoles tombent en panne et doivent être remplacées au bout de cinq ans. Les gens pourront-ils se le permettre ? Au-delà de PlayStation, Nintendo n'en est qu'au début du développement de la Switch 2. L'entreprise souhaite toujours attirer des clients vers sa plateforme. Comment va-t-elle gérer ces coûts ? »

Quant à ses prévisions pour l'avenir, Dring estime que nous aurons droit à une génération de consoles plus longue cette fois-ci. « Et il est possible que certains se tournent vers le streaming s'ils n'ont pas les moyens de s'offrir le matériel nécessaire pour jouer à GTA 6 », a-t-il déclaré. « Il faut espérer que ce ne soit qu'un problème passager, car ce secteur peinait déjà à se développer dans une économie de l'attention hyperconcurrentielle. »


Bien entendu, Sony n'est pas la seule entreprise à avoir été touchée par les pénuries de composants. Plus tôt cette année, Valve a annoncé le report de ses très attendues Steam Machines en raison de la flambée des prix de la RAM et du stockage. Initialement prévue pour le premier trimestre, la sortie de ces nouvelles consoles a été repoussée. Valve a indiqué en février que cette période avait été réexaminée et qu'elle espérait désormais les commercialiser à une date indéterminée au cours du premier semestre.



https://www.eurogamer.net/it-wouldnt-be-a-surprise-if-microsoft-and-nintendo-followed-suit-analyst-reacts-to-playstations-shock-price-rise-as-industry-braces-for-more-uncertainty
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    posted the 03/28/2026 at 02:11 PM by ouroboros4
    comments (62)
    51love posted the 03/28/2026 at 02:14 PM
    Très probable, la Switch 2 va tendre vers son MSRP en boutique. Là où on peut lavoir régulièrement autour des 400balles, parfois même avec MKW.
    ouroboros4 posted the 03/28/2026 at 02:15 PM
    Bref : si vous voulez une PS5/Pro, Switch 2 voir une Xbox(on sait jamais) : c'est le moment
    altendorf posted the 03/28/2026 at 02:16 PM
    Certains ne comprennent pas que le marché est en plein bordel et que les répercutions sont totales sur de nombreux produits. Tout le monde y passe ou va y passer.
    ouroboros4 posted the 03/28/2026 at 02:17 PM
    altendorf On va dire que c'était un gros bordel, mais le locataire de la Maison Blanche a rajouter une couche
    fiveagainstone posted the 03/28/2026 at 02:18 PM
    Probable, reste à savoir dans quelle proportion. + 100 comme la PS5 ou moins ?
    altendorf posted the 03/28/2026 at 02:18 PM
    ouroboros4 Ah mais clairement
    ouroboros4 posted the 03/28/2026 at 02:18 PM
    fiveagainstone Pour la Switch 2 je pense plutôt à 50
    100 ça me parait énorme quand même
    hyoga57 posted the 03/28/2026 at 02:22 PM
    Ces crevards de Nintendo ne se gêneront pas, c’est certain.
    neptonic posted the 03/28/2026 at 02:25 PM
    Mais Sony ne fait que suive la hausse que Xbox a appliqué 2025

    la Series X est passé à 600€ et la 2T est à 700€ (c'était plus cher que la Pro aux states)
    jenicris posted the 03/28/2026 at 02:26 PM
    Bien entendu. Les constructeurs ne sont pas nos amis
    ouroboros4 posted the 03/28/2026 at 02:32 PM
    Et après les consoles ce sera sûrement au tour des abonnements Online
    altendorf posted the 03/28/2026 at 02:35 PM
    jenicris Mais même si les constructeurs/éditeurs voulaient "casser" les prix pour séduire, dans le contexte actuel, c'est impossible. Personne ne fait dans la charité
    deathegg posted the 03/28/2026 at 02:37 PM
    c'est une évidence et une énorme bêtise de croire que qui se soit va être miraculeusement épargné par des hausses de prix.

    (Mais bon, on a certaines personnes qui pensent à Sony que les joueurs Sony eux-mêmes qui essaient de se convaincre de ça...)
    maxx posted the 03/28/2026 at 02:45 PM
    Je me répète mais MS n'a pas attendu en fait. La Series X est a 600€ en France et 650$ aux US pour les modèles de base. Ils ont déjà procédé a l'augmentation. Alors oui, peut être qu'ils vont encore augmenter du coup mais bon, ce ne serait pas vraiment suivre Sony.
    supasaiyajin posted the 03/28/2026 at 02:48 PM
    Microsoft avait déjà augmenté ses prix en fin d'année dernière, non ? D'une certaine manière, Nintendo aussi. Ils ont profité de leur nouvelle génération pour augmenter le prix de leur console, de leurs jeux et de leurs accessoires. Et pour ceux qui vont encore nous sortir "moi je vais aller sur PC", je veux pas dire, mais une hausse de 30 % (depuis 2020) paraît peu comparée aux +200 % sur la RAM PC ces derniers mois et sans compter SSD et carte graphique qui ont aussi augmenté
    ouroboros4 posted the 03/28/2026 at 02:51 PM
    supasaiyajin Nintendo a temporisé en augmentant surtout le prix de certains accessoires et de la Switch aux usa.
    Sans toucher à la Switch 2.
    Seulement à un moment ils n'auront sans doute plus le choix
    51love posted the 03/28/2026 at 02:56 PM
    maxx c'est pas faux et ils vont bien augmenter avec Magnus visiblement
    jenicris posted the 03/28/2026 at 02:58 PM
    51love le doubler quasiment
    rocan posted the 03/28/2026 at 03:04 PM
    La question n'est pas si Nintendo augmentera ses tarifs, mais quand et de combien. Une augmentation de 50 n'est pas une augmentation de 150...
    ouroboros4 posted the 03/28/2026 at 03:06 PM
    rocan annoncer le remake de OOT au prochain ND avec un petit message à la toute fin qui annonce une hausse de prix
    rocan posted the 03/28/2026 at 03:07 PM
    ouroboros4 La vaseline avant le suppo' !
    ravyxxs posted the 03/28/2026 at 03:18 PM
    Lorsque tu as des joueurs comme Aeris, met la console à 1000 Nintendo, hésiter surtout pas lol.
    tripy73 posted the 03/28/2026 at 03:19 PM
    ouroboros4 : Bref : si vous voulez une PS5/Pro, Switch 2 voir une Xbox(on sait jamais) : c'est le moment.

    La question est de savoir si justement ce n'est pas l'objectif des constructeurs, profiter de cette peur de l'augmentation du tarif, afin de dynamiser les ventes.
    natedrake posted the 03/28/2026 at 03:20 PM
    J'ai hâte de voir la réaction de notre cher Aeris quand Nintendo annoncera la nouvelle.
    ouroboros4 posted the 03/28/2026 at 03:21 PM
    tripy73 je pense pas
    Cette hausse touche quasiment toutes les branches du domaine.
    Ce serait des hausses de prix isolés pourquoi pas
    Mais comme ça touche la RAM Stockage GPU et même maintenant CPU cela montre que c'est vraiment pour tout le monde
    tripy73 posted the 03/28/2026 at 03:24 PM
    ouroboros4 : ils pourraient aussi compenser sur d'autres choses ou baisser leur marge, c'est juste que ça les arrangent bien d'avoir cette justification pour faire passer la pilule. Rappelle-toi de la crise des semi-conducteurs qui n'a duré qu'un temps, étrangement une fois la situation revenu à la normal, aucun constructeur n'a revu les tarifs à la baisse.
    ouroboros4 posted the 03/28/2026 at 03:25 PM
    tripy73 on verra par la suite
    Mais la situation est vraiment la pire possible actuellement en tout cas
    jenicris posted the 03/28/2026 at 03:35 PM
    ravyxxs
    brook1 posted the 03/28/2026 at 03:43 PM
    ouroboros4 Les gens pensent que c'est leur kiff à Sony de se prendre des shitstorms sur Internet et de voir potentiellement les ventes se casser la gueule C'est ouf de réagir toujours sous l'émotion, sans prendre du recul. Ça fait chier tout le monde, cette situation. constructeur compris
    liberty posted the 03/28/2026 at 03:46 PM
    natedrake ''c'est totalement normal de toute manière j'ai ai déjà 4, bien content que les nouveaux acheteurs qui n'ont pas soutenue Dieutendo day one payent le prix de leur arrogance'' où ''ils peuvent augmenter le prix ça ne me dérange pas, je suis prêt à prendre un crédit pour acheter leur produit ''.
    skuldleif posted the 03/28/2026 at 03:46 PM
    Ah bah maintenant ça se lâche chez les insider
    Ils étaient ou quand il s'agit d'ouvrir leur race sur Sony ? le truc a été leak par un anciens vendeur dans un bled pommé en France
    ouroboros4 posted the 03/28/2026 at 03:48 PM
    skuldleif sauf que c'est pas un Insider.
    Va plutôt chercher tes abonnement GP à 2 euros en Turquie
    neptonic posted the 03/28/2026 at 03:50 PM
    tripy73 ou baisser leur marge

    C'est pas la charité, toi même tu n'y crois pas en écrivant ça. Aucune multinationale va volontairement baisser ses marges.

    Va dire au Groupe PSA de baisser leur marge parce que les français ont des salaires de merdes
    skuldleif posted the 03/28/2026 at 03:50 PM
    neptonic Sony n'a sois disant pas les même objectif de rentabilité que MS et on voit bien que c'est faux

    ouroboros4 va renifler le cul de quelq'un dautre
    ouroboros4 posted the 03/28/2026 at 03:50 PM
    brook1 c'est clair. Ça doit être la fête chez Sony ce soir après une annonce de 100 euros de plus sur la consoles Playstation
    ouroboros4 posted the 03/28/2026 at 03:52 PM
    skuldleif sûrement déjà pas le tiens en tout cas !
    51love posted the 03/28/2026 at 03:53 PM
    jenicris cest ouf ces prix en moins de 10 ans j'ai hâte de claquer 2000 boules dans la future RTX 6080
    brook1 posted the 03/28/2026 at 03:54 PM
    ouroboros4 Ils doivent être en PLS parce qu'il va falloir se justifier devant les actionnaires pour le bilan financier du mois de mai
    natedrake posted the 03/28/2026 at 03:55 PM
    liberty C'est ça. Il trouvera toujours une excuse pour défendre papa Ninendo.
    skuldleif posted the 03/28/2026 at 04:13 PM
    brook1 donc les augmentations de MS c'est "a cause de besoin de 30% de marge bénéficiaire imposer par MS " , mais Sony c'est légitime ce n'est pas une volonté de marger

    Juste MDR en fait
    xynot posted the 03/28/2026 at 04:18 PM
    Faut pas qu'ils s'amusent à faire un +100 comme Sony non plus
    skuldleif posted the 03/28/2026 at 04:20 PM
    Mais j'ai déjà fait un article qui parle de cet hypocrisie https://www.gamekyo.com/blog_article484892.html
    soigneusement esquiver par lâche et poluer par quelques demeuré
    magneto860 posted the 03/28/2026 at 04:20 PM
    La question c'est surtout : est-ce que les prix baisseront quand les éléments de crise (ram / IA, Iran, etc) seront tous passés.
    nyseko posted the 03/28/2026 at 04:22 PM
    Ils n'auront pas le choix mais je doute qu'ils l'augmentent de 200€ contrairement à Sony.
    ouroboros4 posted the 03/28/2026 at 04:23 PM
    skuldleif mais ta gueule
    On se souvient tous de mytho MS l'année dernière qui disait que la Xbox augmenterait pas de prix car MS prendrai à sa charge le coût de l'inflation
    neptonic posted the 03/28/2026 at 04:32 PM
    nyseko

    Encore heureux La series X a déjà vu son prix augmenté à 600€ et 700 pour le modèle 2TO.
    skuldleif posted the 03/28/2026 at 04:32 PM
    ouroboros4 absolument rien de ce tu viens de dire ne remet en question ce que j'ai dis

    D'ailleurs Sony en a dit pas moins il y a quelques mois mais ce n'est pas ce dont il est question dans ce que je dis
    xynot posted the 03/28/2026 at 04:33 PM
    ouroboros4 Après PS a fait le même mytho pour le coup
    brook1 posted the 03/28/2026 at 04:34 PM
    magneto860 Ça va dépendre si la Chine se décide à attaquer Taïwan ou pas
    neptonic posted the 03/28/2026 at 04:35 PM
    skuldleif arrête de faire l'autruche

    Les 30% de marges concerne principalement les studios first, (même si le hardware aussi doit limiter la casse et c'est ce qu'ils ont fait en 2025)
    skuldleif posted the 03/28/2026 at 04:35 PM
    je comprends que tu veuille me répondre étant donné que je fait indirectement allusion à toi avec le terme demeuré , mais essaie de répondre correctement
    ouroboros4 posted the 03/28/2026 at 04:36 PM
    skuldleif ils ont dit qu'ils avaient sécurisé de la RAM
    Mais sûrement pas qu'ils allaient absorber l'inflation pour éviter une baisse d de prix
    MS si
    skuldleif posted the 03/28/2026 at 04:37 PM
    neptonic cette nuance n'existait dans la bouche d'aucun pro s (ni insider) et affectait bien le hardware puisque pris en compte dans les estimations de prix de la Helix
    rasalgul posted the 03/28/2026 at 04:44 PM
    En vrai c'est Sony qui a emboîté le pas aux autres
    heracles posted the 03/28/2026 at 04:50 PM
    Le jeu vidéo devient plus que jamais un divertissement ou une passion de luxe. Je me demande comment l'industrie va réagir dans l'ensemble ? Ils vont sans cesse augmenter les prix des hardwares et des jeux mais à un moment donné vont-ils quand même rentrer dans leurs frais si les ventes baissent ?
    tripy73 posted the 03/28/2026 at 05:13 PM
    neptonic : certaines multinationales l’ont pourtant fait ponctuellement, mais oui vu les requins qui dirigent ces boîtes et les sangsues que sont les actionnaires qui en veulent toujours plus, c'est sur que ce n'est qu'un doux rêve de les voir agir ainsi.
    nyseko posted the 03/28/2026 at 05:18 PM
    rasalgul En vrai c'est Sony qui a emboîté le pas aux autres

    Historiquement non, ce sont les premiers à avoir mis leur console à 50€ de plus.
    kurosu posted the 03/28/2026 at 05:21 PM
    Si Nintendo est assez intelligent, il augmentera de 100€. Et ça permet de mettre un prix de base élevé pour les futurs consoles.
    simbaverin posted the 03/28/2026 at 05:25 PM
    J’arrive pas à y croire que vous trouvez des excuses aux augmentations de prix les amis…. altendorf ouroboros4 neptonic

    Bref…Quand les ventes diminueront, on sera tous content.
    mafacenligne posted the 03/28/2026 at 05:44 PM
    c'est l'air des profiteurs de conflits , des complotistes ,des extrémistes politiques ou religieux ! ,des pigeons et des moutons .
    bienvenue dans un monde merde !!
    altendorf posted the 03/28/2026 at 05:48 PM
    simbaverin Je n'excuse pas, mais c'est quelque chose d'inévitable actuellement et qui n'est pas surprenant. La question c'est surtout jusqu'à quand la situation pourra continuer ainsi.
    simbaverin posted the 03/28/2026 at 06:08 PM
    altendorf non mais je sais que les temps sont durs. Ça c’est sûr. Mais PlayStation pourraient faire autrement. Ils pourraient renier leurs marges au maximum sur leurs consoles. Si c’est possible.

    https://www.gameblog.fr/jeu-video/ed/news/la-ps5-toujours-vendue-a-perte-sony-apporte-des-precisions-90849
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