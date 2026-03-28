Sony a annoncé aujourd'hui une hausse de prix inattendue pour sa gamme de consoles PlayStation 5. Dès le 2 avril, date d'entrée en vigueur de ces changements, le prix de vente de la PS5 de base augmentera d'environ 90 £ au Royaume-Uni. L' entreprise a justifié cette modification tarifaire par les « pressions persistantes dans le contexte économique mondial » .Dans un entretien accordé à Eurogamer, Piers Harding-Rolls, analyste du secteur et directeur de recherche chez Ampere Analysis, affirme qu'il est probable que Microsoft et Nintendo emboîtent le pas et augmentent leurs propres prix dans un avenir proche.« La perturbation de la chaîne d'approvisionnement causée par la hausse prolongée des prix de la mémoire et du stockage – deux éléments essentiels au matériel des consoles – rend presque inévitables les augmentations de prix du matériel PlayStation annoncées aujourd'hui par Sony. Il est probable que Sony ait bénéficié de protections de prix sur ses composants pendant une période déterminée, et celles-ci sont désormais arrivées à échéance », a déclaré Harding-Rolls. « Face à l'absence de baisse des prix, principalement due à la demande en infrastructures d'IA, Sony a pris cette décision pour préserver ses faibles marges sur le matériel. Il ne serait pas surprenant que Microsoft et Nintendo emboîtent le pas prochainement. »Harding-Rolls a ajouté que les fabricants de consoles, comme Sony, se trouvent actuellement dans une situation délicate. « Une nouvelle vague d'inflation est attendue en raison du conflit au Moyen-Orient, ce qui accentuera l'effet de la hausse des prix des composants », a-t-il expliqué. « Cela a probablement influencé l'ampleur de ces augmentations de prix : la PS5 standard coûtera 100 $ de plus, soit 18 %, aux États-Unis, et une hausse similaire est prévue au Royaume-Uni et en Europe. Outre l'impact direct sur les fabricants de matériel, je pense que cela suscitera des inquiétudes au sein de l'ensemble du secteur quant aux répercussions plus larges sur l'activité du marché. »Harding-Rolls a poursuivi en déclarant : « Les marchés des consoles et des jeux PC AAA dépendent des investissements matériels pour attirer de nouveaux joueurs et dynamiser le marché. Un ralentissement de ces investissements pourrait donc entraîner une baisse de la demande pour les nouveaux jeux. » Il a également souligné que ces pressions supplémentaires surviennent à un « moment délicat pour Sony et Microsoft », alors que la sortie de GTA 6 – sans doute l’un des jeux les plus attendus de l’année – est actuellement prévue pour novembre .« Les deux entreprises voudront tirer pleinement parti de l'impact positif de cette sortie majeure », a déclaré Harding-Rolls. « De même, la situation est délicate pour Nintendo, qui ne souhaitera pas augmenter le prix de la Switch 2 alors qu'il cherche à imposer sa nouvelle plateforme. »De son côté, Chris Dring de The Game Business a admis que « la situation à laquelle est confronté le secteur du matériel de jeux vidéo me remplit d'effroi ».Dring a déclaré : « Le coût de la vie, en forte hausse, est encore accentué par la guerre en Iran, et le prix élevé des composants influe sur le prix de ces consoles. Un point positif toutefois : nous sommes presque à la fin de cette génération de consoles, et PlayStation dispose déjà d'une base installée importante pour la vente de jeux. Tout le monde espérait que GTA 6 générerait un afflux massif de nouveaux joueurs sur console, et ce succès devrait certainement faire réfléchir les acheteurs. »Il a ajouté que le problème ne se limite pas aux nouveaux utilisateurs. « Certaines consoles tombent en panne et doivent être remplacées au bout de cinq ans. Les gens pourront-ils se le permettre ? Au-delà de PlayStation, Nintendo n'en est qu'au début du développement de la Switch 2. L'entreprise souhaite toujours attirer des clients vers sa plateforme. Comment va-t-elle gérer ces coûts ? »Quant à ses prévisions pour l'avenir, Dring estime que nous aurons droit à une génération de consoles plus longue cette fois-ci. « Et il est possible que certains se tournent vers le streaming s'ils n'ont pas les moyens de s'offrir le matériel nécessaire pour jouer à GTA 6 », a-t-il déclaré. « Il faut espérer que ce ne soit qu'un problème passager, car ce secteur peinait déjà à se développer dans une économie de l'attention hyperconcurrentielle. »Bien entendu, Sony n'est pas la seule entreprise à avoir été touchée par les pénuries de composants. Plus tôt cette année, Valve a annoncé le report de ses très attendues Steam Machines en raison de la flambée des prix de la RAM et du stockage. Initialement prévue pour le premier trimestre, la sortie de ces nouvelles consoles a été repoussée. Valve a indiqué en février que cette période avait été réexaminée et qu'elle espérait désormais les commercialiser à une date indéterminée au cours du premier semestre.