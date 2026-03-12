profile
Stupid Never Dies : Trailer (Hiroyuki Kobayashi, ex-Capcom)
Stupid Never Dies se remontre avec un nouveau trailer.

"Dans un donjon d'un autre monde dominé par des monstres, Stupid Never Dies vous met aux commandes de Davy, un zombie timide vivant au bas de l'échelle sociale. Affrontez des ennemis, gagnez des niveaux et collectez d'étranges objets pour devenir plus fort et ramener à la vie Julia, une jeune humaine congelée.

Volez les capacités de vos ennemis, personnalisez votre corps de mort-vivant avec des améliorations bizarres et découvrez des combats dynamiques et innovants.

Développé par GPTRACK50, un nouveau studio formé de développeurs de jeux d'action chevronnés et dirigé par Hiroyuki Kobayashi (ex producteur chez Capcom ayant produit Resident Evil 4, Devil May Cry 4, Dragon's Dogma, les Sengoku Basara), Stupid Never Dies offre une expérience RPG d'action 3D solo unique en son genre."

https://www.gematsu.com/2026/03/stupid-never-dies-debut-trailer-details-and-screenshots
    posted the 03/12/2026 at 09:06 PM by guiguif
    comments (3)
    tripy73 posted the 03/12/2026 at 09:17 PM
    Le système de combat pour voler les capacités des ennemis est vraiment et le côté déjanté à la Suda 51 me plaît bien aussi, par contre j'ai l'impression que niveau LD ça reste très basique et les environnements très classiques.
    negan posted the 03/12/2026 at 09:25 PM
    J'adore quand c'est le bordel a l'écran.

    Ca peu m'intéressé mais pas a 60 euros.
    jenicris posted the 03/12/2026 at 09:30 PM
    On voit la patte des anciens de Capcom
