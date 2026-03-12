Stupid Never Dies se remontre avec un nouveau trailer."Dans un donjon d'un autre monde dominé par des monstres, Stupid Never Dies vous met aux commandes de Davy, un zombie timide vivant au bas de l'échelle sociale. Affrontez des ennemis, gagnez des niveaux et collectez d'étranges objets pour devenir plus fort et ramener à la vie Julia, une jeune humaine congelée.Volez les capacités de vos ennemis, personnalisez votre corps de mort-vivant avec des améliorations bizarres et découvrez des combats dynamiques et innovants.Développé par GPTRACK50, un nouveau studio formé de développeurs de jeux d'action chevronnés et dirigé par Hiroyuki Kobayashi (ex producteur chez Capcom ayant produit Resident Evil 4, Devil May Cry 4, Dragon's Dogma, les Sengoku Basara), Stupid Never Dies offre une expérience RPG d'action 3D solo unique en son genre."