Est une licences auquel j'ai peu d'épisode que j'ai pas fait...
Resident evil 1 (GC
Resident evil 0 (GC)
Resident evil 4 (GC)
Resident evil the umbrella chronicle (Wii)
Resient evil the darkside chronicle (Wii)
Resident evil mercenaries (3DS)
Resident evil révélation (3DS)
Resident révélation 2 (switch)
Resident evil 2 (ps4)
Resident evil 3 (ps4 ou xbox série, sais plus)
Resident evil 5 (switch)
Resident evil 6 (switch)
Resident evil 7 (ps4)
Resient evil village (switch2)
Resident evil requiem (switch2)
Hormis le code veronica, je vois pas ce que j'ai loupé.
Il me manque lequel?
tags :
posted the 03/04/2026 at 07:13 AM by cyr
Moment méchant : déjà que RE5 et 6, c'est du caca, tu t'es ajouté la joie de les faire sur Switch. Pour RE Revelation, je ne juge pas car je l'ai également fait sur 3ds...de la merde.
Operation Raccoon City et Gaiden, non canons tous les 2
et Umbrella Corps. Mais bon courage car vraiment chaud (et canon, oui)
Outbreak 1 et 2, des minis scénarios mais originaux pour l'époque.
Fait la trilogie originale aussi, qui est différente des remakes.
Sans parler des 4 films et la série d'animation qui sont canon, tout comme les 2 séries de mangas.