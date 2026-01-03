« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
ActuGaming 9,5/10
Demon Tides est un véritable projet passionné, qui plaira à tous les amateurs de jeu de plateforme 3D. Ses inspirations sont évidentes et, de toute façon, les développeurs ne s’en cachent pas. Mais l’ensemble s’harmonise à la perfection pour apporter une expérience digne des meilleurs jeux du genre, même en comparaison des titres de Nintendo. On espère sincèrement que le jeu rencontrera le succès qu’il mérite dans la scène indépendante, un peu de la manière de A Hat in Time il y a quelques années, et on lui souhaite le plus grand succès possible.
IGNFrance 8/10
Dans un monde meilleur, ce n'est pas une relique du passé - mais Demon Tides évoque les hits plateformes de la Dreamcast à la Wii, un plaisir de jeu immédiat et des mécaniques à l'ancienne. Ce titre est à la hauteur de ses moyens, sait aller dans l'économie technique aux bons endroits pour être généreux dans le reste. Avec un personnage délicieux à contrôler, une écriture plus subtile qu'attendue et une bonne bande-son, on ne s'ennuie jamais à progresser, par petites touches, dans cette aventure à la carte, où le plaisir de jeu domine sans arrêt. Excellente pioche, merci pour le poisson.
NoisyPixel 8/10
Il y a une démo disponible et il y a une promo, le jeu est à 19,60€ (au lieu de 24,50€) jusqu’au 5 Mars 2026.
Est-ce que ça vaudrait pas le coup de l'essayer ^^