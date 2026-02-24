Face aux dernières polémiques dont le piratage récent de Persona alias la société partenaire de traitement des données, Discord annonce repousser l'implémentation de la vérification d'âge qui devait entrer en vigueur en mars pour l'ensemble des utilisateurs à après la mi-2026.Pour rappel, initiée dans certains pays dont le Royaume-Unis, la vérification d'âge oblige les utilisateurs qui souhaite voir des contenus classés matures (images et salons de discussions) à soit passer le test du scanner du visage, soit l'envoi d'une carte d'identité.