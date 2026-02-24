profile
Jeux Vidéo
280
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
masharu
20
Likes
Likers
masharu
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 813
visites since opening : 1736371
masharu > blog
Discord repousse la vérification d'âge pour la seconde moitié de 2026


Face aux dernières polémiques dont le piratage récent de Persona alias la société partenaire de traitement des données, Discord annonce repousser l'implémentation de la vérification d'âge qui devait entrer en vigueur en mars pour l'ensemble des utilisateurs à après la mi-2026.

Pour rappel, initiée dans certains pays dont le Royaume-Unis, la vérification d'âge oblige les utilisateurs qui souhaite voir des contenus classés matures (images et salons de discussions) à soit passer le test du scanner du visage, soit l'envoi d'une carte d'identité.
Discord - https://discord.com/blog/getting-global-age-assurance-right-what-we-got-wrong-and-whats-changing
    tags : discord
    1
    Like
    Who likes this ?
    tripy73
    posted the 02/24/2026 at 09:24 PM by masharu
    comments (2)
    wadewilson posted the 02/24/2026 at 09:39 PM
    On pourra toujours utiliser un vpn ?
    newtechnix posted the 02/24/2026 at 10:16 PM
    apparemment beaucoup de départ vers la concurrence... on est dans la sciété du "dit mieux combien tu as d'abonnés et je te dirais ton succès"
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo