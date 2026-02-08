Jeu Fini

Ender Lilies fut un vrai coup de cœur lors de sa sortie en 2021, je ne pouvais donc pas passer à coté de sa suite qui a l'air d'avoir malheureusement moins attiré les foules que le premier malgré ses grandes qualités.- Une magnifique 2D- Une jolie DA- Gameplay simple et efficace- Bonne histoire- Superbe BO- Une assez grande liberté dans l’explo- Ambiance moins marquante que Lilies- Boss plus simple que Lilies- Pouvoirs classiquesEnder Lilies était déjà superbe, mais Ender Magnolia monte le niveau d’un cran avec une 2D encore plus fine et détaillé. La DA n’est pas en reste avec de très beaux environnements et personnages. Le gameplay reprend celui d’Ender Lilies en le rendant plus souple que se soit au niveau des combats ou de l’exploration. Le scenario fait suite au premier opus et permet d’étendre le lore de l’univers d’une bonne façon (en espérant quand même un vrai 3 en rejouant Lily).L’OST comporte quelques très bonnes pistes qui accompagnent bien les environnements.Pour finir, l’exploration, déja assez libre d’Ender Lilies, est encore plus poussée dans cette suite vous permettant de visiter plusieurs biomes sans être coincés par le manque de tel ou tel capacité.La plupart des défauts n’en sont pas réellement, ce sont plus des comparatifs par rapport au précédent opus. L’univers Dark Fantasy sauce Dark Souls de Lilies laisse place à un mix de Dark Fantasy avec un coté plus technologique et une grande inspiration de Nier Automata. C'est certes très beau comme dit plus haut, mais moins marquant pour ma part.Les boss sont globalement beaucoup plus simples et possèdent des patterns plus prévisibles que dans Lilies et ce n'est pas uniquement dû au fait que le jeu possède plusieurs modes de difficulté contrairement à Lilies.Pour finir, les différentes capacités déblocables inhérentes au genre du Metroidvania restent encore une fois un peu trop classique allant du dash au pouvoir de nager à celui de s’accrocher au mur ect...