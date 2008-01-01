Gamekult
Kazutaka Kodaka, le créateur de Danganronpa et de The Hundred Line : Last Defense Academy a déclaré sur le réseau social X un message qui s'adresse à tous les développeurs en herbe bourrés d'idées brillantes, mais qui peinent malheureusement à se lancer, faute d'influence et de moyens :
"Vous devez tromper votre entreprise"
"Il est impossible de se consacrer à un travail créatif en entreprise si l'on obéit aveuglément aux ordres de la direction. Même s'il faut faire semblant d'obéir, continuez à faire ce qui vous plaît. Profitez de votre entreprise. Et si quelque chose tourne mal, c'est de toute façon la faute de celui qui vous a embauché !
"
Dans une vidéo publiée l'an dernier sur Youtube
, il expliquait (par rapport à Danganronpa) :
"À l'époque, il était vraiment difficile de faire approuver le projet. Comme il s'agissait d'un jeu où des lycéens s'entretuaient, la direction disait : “ C'est un jeu qui encourage le harcèlement et il ne se vendra probablement pas à cause de la forte concurrence .” Malgré tous nos efforts pour le présenter lors des réunions d'entreprise, il n'a jamais été validé".
posted the 02/08/2026 at 01:10 PM by nicolasgourry