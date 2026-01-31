D'après le communiqué de presse et une présentation à huis clos à laquelle Push Square a assisté, le jeu sera développé sous Unreal Engine 5 et optimisé pour les plateformes PlayStation en collaboration avec Sony.Plus précisément, les cofondateurs Erdi Yao et Young Lui nous ont indiqué lors d'une table ronde qu'une version jouable pour PS5 Pro avait déjà été soumise à PlayStation China, et que le jeu tirait pleinement parti de toutes les fonctionnalités du format, notamment la manette DualSense et ses effets tactiles.Il est important de préciser d'emblée qu'il ne s'agit pas d'un Souls-like : les combats sont rapides et fluides, et selon le studio, le titre le plus comparable est God of War 3. Cela se remarque particulièrement lors des combats de boss épiques, qui s'enchaînent « avec une fluidité parfaite », d'après les développeurs.À la recherche d'une sorte d'équivalent chinois antique des Pierres d'Infinité, vous pourrez affronter les boss dans l'ordre de votre choix, à la manière de Mega Man. Le jeu sera structuré de façon à ce que vous passiez du temps dans une zone centrale, à accomplir des missions secondaires et à améliorer vos compétences.Si le jeu le plus connu de Genigods Lab est une application mobile My Hero Academia pour Crunchyroll (Sony), il s'agira ici d'une véritable aventure solo traditionnelle, sans système de gacha ni service client. L'équipe estime la durée de vie du jeu à environ 25 heures, et le trophée Platine à une cinquantaine d'heures.Ce qui nous amène au point crucial : après deux ans de développement, l'équipe ne prévoit pas de sortie avant 2028.Autrement dit, bien que le jeu soit actuellement prévu pour PS5 et PC, il pourrait finalement sortir également sur PS6.Quoi qu'il en soit, avec l'implication de Sony et les influences de God of War, ce titre sera assurément à suivre de près.