1. [NS2] Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition – 31,372 / NEW
2. [NS2] Mario Kart World – 17,639 / 2,778,889
3. [NSW] Pokemon Legends: Z-A – 9,990 / 1,587,653
4. [NSW] Animal Crossing: New Horizons – 9,047 / 8,343,109
5. [NS2] Pokemon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition – 8,560 / 1,065,074
6. [NS2] Momotaro Dentetsu 2 – Nintendo Switch 2 Edition – 8,415 / 249,798
7. [NSW] Momotaro Dentetsu 2 – 8,070 / 302,212
8. [NS2] Kirby Air Riders – 7,942 / 480,491
9. [NSW] Minecraft – 5,465 / 4,133,500
10. [NS2] Donkey Kong Bananza – 4,966 / 465,146
Switch 2 – 67,509
Switch Lite – 12,686
Switch OLED – 8,631
PS5 Digital Edition – 6,358
Switch – 5,917
PS5 – 2,378
PS5 Pro – 1,247
Xbox Series X Digital Edition – 230
Xbox Series S – 50
Xbox Series X – 23
PS4 – 10
27 234 Switch / 9 983 PS5 / 303 XSXIS
Total Switch 2 : 4 165 414 / Switch : 36 489 737
tags :
posted the 01/22/2026 at 01:10 PM by nicolasgourry
On parle d'un jeu qui s'est vendu a plus de 8 millions d'exemplaires en physique (le jeu le plus vendu ever au Japon), et il continue encore a se vendre sur Switch 2 avec desormais les deux versions dans le top 5
Nintendo Switch 2 156,919 >>> 67,509
Nintendo Switch 23,180 >>> 27,234
PlayStation 5 23,376 >>> 9,983
Et en proportion, la chute la plus brutale est celle de la PS5
Sinon cette Switch 2 au japon toujours en mode rupture de stock ?
6 millions à trouver entre Usa, Japon, Europe et reste du monde.
cela semble peu mais beaucoup quand même.
On est dans le dernier sprint final et en 2025, il semble que Nintendo a vendu quasiment 8 millions d’unités.
On se doute qu'il devrait y avoir une chute qui va continuer à s'accentuer pour 2026....une chute qui devrait très très difficilement d'atteindre les 3 ou 4 millions.
Pour penser voir battre le record de la PS va falloir dans le meilleur des cas 2027 au bout du bout.
L'élément qui permettrait un boost pour soutenir les ventes de la Switch ...la baisse de prix....sauf que là on est dans une période où on parle de plus en plus d'augmentation des prix.