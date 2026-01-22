profile
Famitsu sales (1/12/26 – 1/18/26) / Retour à la normale
1. [NS2] Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition – 31,372 / NEW
2. [NS2] Mario Kart World – 17,639 / 2,778,889
3. [NSW] Pokemon Legends: Z-A – 9,990 / 1,587,653
4. [NSW] Animal Crossing: New Horizons – 9,047 / 8,343,109
5. [NS2] Pokemon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition – 8,560 / 1,065,074
6. [NS2] Momotaro Dentetsu 2 – Nintendo Switch 2 Edition – 8,415 / 249,798
7. [NSW] Momotaro Dentetsu 2 – 8,070 / 302,212
8. [NS2] Kirby Air Riders – 7,942 / 480,491
9. [NSW] Minecraft – 5,465 / 4,133,500
10. [NS2] Donkey Kong Bananza – 4,966 / 465,146

Switch 2 – 67,509
Switch Lite – 12,686
Switch OLED – 8,631
PS5 Digital Edition – 6,358
Switch – 5,917
PS5 – 2,378
PS5 Pro – 1,247
Xbox Series X Digital Edition – 230
Xbox Series S – 50
Xbox Series X – 23
PS4 – 10

27 234 Switch / 9 983 PS5 / 303 XSXIS
Total Switch 2 : 4 165 414 / Switch : 36 489 737
    posted the 01/22/2026 at 01:10 PM by nicolasgourry
    comments (16)
    aeris586 posted the 01/22/2026 at 01:14 PM
    Bordel mais les ventes d'Animal Crossing New Horizon ne vont jamais s'arreter ??

    On parle d'un jeu qui s'est vendu a plus de 8 millions d'exemplaires en physique (le jeu le plus vendu ever au Japon), et il continue encore a se vendre sur Switch 2 avec desormais les deux versions dans le top 5
    rogeraf posted the 01/22/2026 at 01:17 PM
    Belle performance pour Mario Kart Word qui continue d'être dans les plus grosses ventes de jeux au Japon. J'en vois bcp en ligne
    senseisama posted the 01/22/2026 at 01:24 PM
    Waaaaa la chute
    pcverso posted the 01/22/2026 at 01:46 PM
    C'est clair qu'au Japon il y a Nintendo et les autres
    cyr posted the 01/22/2026 at 02:00 PM
    pcverso nan la c'est juste le top nintendo.
    vieuxconsoleux posted the 01/22/2026 at 02:00 PM
    Trois fois plus de switch 1 vendue que de ps5 ????????????????????.
    jeankulasec posted the 01/22/2026 at 02:20 PM
    senseisama c'est clair 3 fois plus de vente Switch 1 que de ps5 et on ne parle même pas de la Switch 2 car la c'est du 7 fois plus lol.. c'te tarte ouch
    senseisama posted the 01/22/2026 at 02:27 PM
    jeankulasec pourquoi tu fais un comparatif. C'est une grosse chute pour tout le monde...
    aeris586 posted the 01/22/2026 at 02:48 PM
    senseisama C'est faux la Switch 1 augmente par rapport a la semaine precédénte.

    Nintendo Switch 2 156,919 >>> 67,509
    Nintendo Switch 23,180 >>> 27,234
    PlayStation 5 23,376 >>> 9,983

    Et en proportion, la chute la plus brutale est celle de la PS5
    kakakoleokuku posted the 01/22/2026 at 03:05 PM
    A ce rythme pour les supports digitaux hors Nintendo , les ventes physiques ne parleront très bientôt plus, tout comme en occident .
    pcverso posted the 01/22/2026 at 04:30 PM
    Je pensais voir code violet dans le top
    jobiwan posted the 01/22/2026 at 05:25 PM
    aeris666 C'est pourquoi, je ne suis pas inquiet pour les ventes hardware Nintendo sur la période de Noël en occident même si les médias se sont mis en mode drama sur les ventes uniques Switch 2. La Switch 1 se vend encore très bien pour une console en fin de vie.
    Sinon cette Switch 2 au japon toujours en mode rupture de stock ?
    newtechnix posted the 01/22/2026 at 06:40 PM
    La Switch 1 doit être environ 154 millions de consoles vendues actuellement... manque 6 millions à trouver pour atteindre le graal de l'immense PS2.

    6 millions à trouver entre Usa, Japon, Europe et reste du monde.

    cela semble peu mais beaucoup quand même.

    On est dans le dernier sprint final et en 2025, il semble que Nintendo a vendu quasiment 8 millions d’unités.

    On se doute qu'il devrait y avoir une chute qui va continuer à s'accentuer pour 2026....une chute qui devrait très très difficilement d'atteindre les 3 ou 4 millions.

    Pour penser voir battre le record de la PS va falloir dans le meilleur des cas 2027 au bout du bout.

    L'élément qui permettrait un boost pour soutenir les ventes de la Switch ...la baisse de prix....sauf que là on est dans une période où on parle de plus en plus d'augmentation des prix.
    sdkios posted the 01/22/2026 at 09:12 PM
    aeris666 tellement plus brutale c'est clair ! On est a 57,3% pour la ps5, contre...57% pour la switch 2.
    rocan posted the 01/23/2026 at 08:42 AM
    newtechnix Vu l'explosion de la RAM etc, je vois bien Nintendo faire durer la SW1 le plus longtemps possible, jusqu'en 2028 même...
    vieuxconsoleux posted the 01/23/2026 at 07:18 PM
    Non mais dans le top 30 y’a qu’un seul jeu non switch à la 26eme place ( ghost of yotei)
