Inti Create: Nouveau trailer pour Kingdom’s Return
"Kingdom’s Return: Time-Eating Fruit and the Ancient Monster" est un A-RPG où vous devrez partir à l'aventure pour restaurer votre royaume déchu. Collectez des matériaux dans des niveaux d'aventure en 2D à défilement horizontal, puis utilisez-les dans la partie stratégie pour bâtir votre ville à votre guise et renforcer vos personnages !

Choisissez parmi quatre personnages : l'Impérial, l'Alchimiste, le Magicien ou Zipangu, et lancez-vous dans une aventure à travers une variété de niveaux d'action. Collectez les matériaux nécessaires à la construction de votre royaume et placez des bâtiments qui améliorent les statistiques de vos personnages. Repartez ensuite à la conquête de niveaux encore plus dangereux, jusqu'à ce que les boss vous craignent.









https://www.gematsu.com/2026/01/kingdoms-return-time-eating-fruit-and-the-ancient-monster-gameplay-trailer-details-and-screenshots
    posted the 01/22/2026 at 10:33 AM by guiguif
