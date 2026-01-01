"Kingdom’s Return: Time-Eating Fruit and the Ancient Monster" est un A-RPG où vous devrez partir à l'aventure pour restaurer votre royaume déchu. Collectez des matériaux dans des niveaux d'aventure en 2D à défilement horizontal, puis utilisez-les dans la partie stratégie pour bâtir votre ville à votre guise et renforcer vos personnages !Choisissez parmi quatre personnages : l'Impérial, l'Alchimiste, le Magicien ou Zipangu, et lancez-vous dans une aventure à travers une variété de niveaux d'action. Collectez les matériaux nécessaires à la construction de votre royaume et placez des bâtiments qui améliorent les statistiques de vos personnages. Repartez ensuite à la conquête de niveaux encore plus dangereux, jusqu'à ce que les boss vous craignent.