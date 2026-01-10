"DEX2M2 (MicroSD Express vers M2)
est un adaptateur pour la Nintendo Switch 2 qui convertit le port MicroSD Express en un port NVMe M.2 (clé M).
Vous trouvez les cartes MicroSD Express difficiles à trouver ou trop chères ? Vous cherchez à étendre votre stockage à moindre coût ? Utilisez simplement le SSD NVMe M.2 que vous possédez déjà ou que vous pouvez facilement trouver.
Ce projet est open source sous licence GPLv3.
Ce projet inclut également l'adaptateur « MicroSD Express vers SD Express », un kit de conversion broche à broche permettant d'utiliser des cartes SD Express de taille standard sur la Nintendo Switch 2."
For the handy man.
Le coup de génie de ce mod tient dans une découverte inattendue. Le port microSD Express de la Switch 2 n’est pas qu’un simple lecteur de cartes : c’est une vraie interface PCIe Gen3 x1 qui utilise la norme SD Express 7.1. En gros, Nintendo a intégré un connecteur PC standard déguisé en lecteur de cartes.
Cette trouvaille permet aux moddeurs de créer un adaptateur qui connecte directement des SSD M.2 2230 à la console. Pas besoin de bidouillage compliqué : les broches du port microSD correspondent exactement à celles d’un connecteur M.2. Le contrôleur de la Switch 2 gère tout nativement, comme s’il s’attendait à recevoir des SSD depuis le début.
L’argument qui fait mal au portefeuille
L’intérêt principal n’est même pas technique : c’est purement économique. Une carte microSD Express de 256 Go vous coûte 70 euros. Pour le même prix, l’adaptateur SDEX2M2 vous permet d’installer un SSD de 512 Go. Mieux encore : un SSD M.2 de 1 To se trouve au même tarif qu’une microSD de capacité bien inférieure.
Nintendo se retrouve pris à son propre jeu. Là où la firme mise sur des solutions chères, les moddeurs ouvrent grand la porte aux composants PC bon marché. C’est le genre de hack qui fait mal aux constructeurs : simple, efficace, et économiquement imparable.
Attention tout de même : NVNTLabs prévient que tous les SSD ne conviennent pas. Il faut absolument choisir des modèles basse consommation pour éviter de griller la console. Un détail important.
Enfin, NVNTLabs fournit les schémas ET EST EN PHASE DE FINALISATION du projet :
Le détail ici : https://github.com/NVNTLabs/switch2-SDEX2M2