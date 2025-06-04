En vrai, je sais que c'est ce que certains seraient heureux de lire, mais en réalité... La console s'en sort très bien pour ses 7 premiers mois d'existence !De mon côté, étant assez agnostique aux performances mais grand fan de la première Switch, la Nintendo Switch 2 permet d'aller plus loin dans le concept de Nintendo. Elle est devenue ma console principale - capable désormais de faire tourner les jeux AAA, ce qui rend caducque mes ROG ALLY et Steam Deck, tellement moins pratiques à déplacer (sans parler de leur autonomie).Bref, Nintendo a trouvé le bon équilibre, avec un calendrier first party chargé (Metroid Prime 4 Beyond, MK World, DK Bananza, Pokemon ZA, HR les chroniques du sceau, Kirby Air Riders et, ok, on met de côté l'accident industriel Drag X Drive (ouais j'aime bien Welcome Tour)) et la redécouverte de jeux comme Stardew Valley, Skyrim, Cyberpunk 2077, Street Fighter VI, tortues Ninja Splintered Fate, Hadès II, Divinity II, Trails in the sky Épisode 1, The Rogue Prince of Persia, Silksong, Dave The Divers, Hogwarts Legacy etc...J'espère que pour 2026 on aura encore plus de patch Switch 2 (gratuits), on a déjà eux de l'exceptionnel Mario Wonder et le cultissime Animal Crossing qui arrivent (bon, payant, ça c'est dommage).Pour le grand public, la Switch 2 me semble être la console idéale, permettant d'être transportée partout, tout en étant relativement peu chère (c'est la même gamme de prix qu'une PS5) et en bénéficiant des exclus Nintendo et des futurs jeux tiers (et peut être même les jeux Xbox), pratique pour qui n'est pas trop exigeant sur la technique au niveau des rendus graphiques ^^ !Enfin voilà, bon jeu à tous, je retourne sur Fortnite (qui tourne au poil sur Switch 2, plus besoin de Series S) ^^ !