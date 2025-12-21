profile
Metroid Prime 4 Beyond
name : Metroid Prime 4 Beyond
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Retro Studios
genre : FPS
other versions : Switch Switch 2
Metroid Prime ou Déprime ?
J'ai voulu m’arrêter sur le cas de Metroid Prime 4 et des notes qu'il a reçues, car cela va du 10/10 (PCMag) au 4/10 (Edge), ce qui représente une différence d’appréciation de taille.

Déjà, je sépare les notes (tests) des sites qui parlent d'une seule marque et ceux qui traitent de tous les constructeurs. Je fais cela car, généralement, un site dédié à une marque est souvent plus indulgent qu'un site généraliste. Après, il y a aussi des sites plus « indulgents » (comme Jeuxvideo.com ou Noisy Pixel) que d'autres (Gamekult ou Edge, par exemple). Ces derniers ont une « réputation » à défendre, une question d'image.

Mais pourquoi s'arrêter sur Metroid Prime 4 ?

D'abord, parce que Metroid est une licence reconnue et populaire. À sa sortie sur GameCube, Metroid Prime avait obtenu une moyenne critique dithyrambique (97 % Metacritic). Il faut dire que Retro Studios avait réussi un exploit en transposant un jeu d'action 2D en un FPS tout en 3D. À l'époque, Retro Studios avait été fondé par Jeff Spangenberg (créateur d'Iguana Studio, derrière Turok sur Nintendo 64), ce qui était une vitrine technique et aidait sur le papier.

De plus, le premier épisode est sorti sur l'une des consoles les plus puissantes du marché, offrant les outils pour "en mettre plein les mirettes". Les deux opus suivants étaient sur des plateformes spécifiques (Metroid Prime 2 sur GameCube et le 3 sur Wii), là où Metroid Prime 4 sort sur deux plateformes qui n'ont pas la même puissance (Switch / Switch 2).

Il faut rappeler qu'il y a 18 ans d'écart entre Metroid Prime 3 (2007) et le 4 (2025).

Après une annonce en 2017, le projet a été annulé en 2019 par Nintendo pour être confié à Retro Studios, qui n'était pas le développeur prévu au départ. Vous imaginez l'attente suscitée ! Sachant qu'en plus, les têtes pensantes d'origine ne sont plus là : le réalisateur Mark Pacini, ainsi que les piliers Todd Keller, Jack Mathews, Mike Wikan et Zoid Kirsch. Ce sont eux qui avaient fait toute la « structure » des premiers épisodes.

Nous avons appris depuis qu'il y a eu 21 studios différents sur ce projet pour que le jeu puisse sortir comme promis sur Switch. Arriver à obtenir un bon jeu dans ces conditions relève plus du miracle qu'autre chose ; c'est, en fait, un « reboot » qui s'ignore. Tout le truc, c'est d'arriver à se renouveler sans décevoir : un sacré dilemme.

Par exemple, dans l'approche « Open World » avec la partie en « moto » dans le désert, on sent que Zelda est passé par là. Le souci, c'est que Zelda: Breath of the Wild utilise un style en « cel-shading » qui permet de moins voir les défauts bruts (réaliste). Ici, on sent que la Switch est moins armée pour faire un Open World riche visuellement, surtout si l'on veut absolument tenir le 60 FPS. (Zelda est à 30 FPS). Il ne faut jamais oublier que si l'on utilise une ressource d'une certaine manière, cela empiète sur d'autres paramètres. Avoir de l'ambition, c'est bien, mais quand elle est démesurée, c'est plus délicat : on a beau pousser les curseurs pour une meilleure résolution, ça coince à un moment, surtout avec une réelle différence de puissance (contrairement au duo Switch/WiiU, beaucoup plus proche en puissance). Pareillement, vouloir amener plus d'action et moins de contemplation joue sur la façon de créer un niveau (surtout dans un genre que l'on appelle maintenant "Metroidvania").

Alors, comment noter un jeu dans ces conditions ?

On va avoir deux approches (qui tombent dans la caricature, mais disent une part de vérité) : ceux qui notent le miracle et ceux qui notent le mirage.

J'ai trouvé intéressant ce que dit le testeur de Gamekult (6/10) :

« Appelez ça un syndrome de Stockholm ou un amour vache si vous voulez, mais même si ce nouvel opus est objectivement le plus mauvais de la série des Metroid Prime, il a malgré tout réussi à m’accrocher, parce que je serai toujours là pour Samus Aran. Si je vous raconte tout ça, c'est parce que dans mon cœur, Metroid Prime 4 Beyond est un 7/10, mais en se référant au vénérable barème de notation du site de référence, difficile de lui donner officiellement ce point en plus... même si plein d'aspects sont maladroits et/ou ratés, je suis quand même prêt à retourner sur Viewros. »

Cela résume bien le dilemme pour l'attribution de la note. (Je vous invite d'ailleurs à lire l'article de Puyo au sujet des notes : Puyo a quelque chose à vous dire au sujet des notes).
Puyo dit "J’aurais voulu être assez mature pour affirmer main sur le coeur que « les notes c’est révolu », « l’apanage de la vieille presse », qu’il n’est plus l’heure d’un débat stérile sur les « 6 label » vs. les « 7 sans », « que le texte fait foi » même pour justifier les pires outrances. Ça a même pu m’arriver pour calmer certaines ardeurs en interne. Sans en penser un traître mot."
Petit aparté : Puyo parle de Shadow of the Colossus. Malgré l'obsession actuelle pour le framerate, cela ne l'avait pas empêché d'avoir 8/10 sur Gamekult (et même 19/20 sur JVC) à sa sortie, alors que Metroid Prime 4 n'a pas de soucis de ce côté-là. De même, The Last Guardian, qui a aussi connu un développement compliqué, a eu 8/10 sur Gamekult contre 14/20 sur Jeuxvideo.com (avec trois testeurs pour le même jeu). Comme quoi, il y a parfois une exigence à géométrie variable.

Si je devais résumer le test de Edge (4/10), ils ne disent pas que le jeu est médiocre, ils disent : "Nous refusons d'être complaisants avec Nintendo juste parce que c'est Metroid". Si je devais résumer cela en une formule : "Le seul 4 que ce jeu mérite, c'est celui qui est dans son titre." C'est ici l'émotion qui parle, mais de manière inversée.

Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord disait : « Tout ce qui est excessif est insignifiant. » Je dirais que c'est vrai dans un sens si l'on reste dans la raison, mais c'est faux si l'on se place dans l'émotion.
La note pourrait peut-être se situer autour des 6/10 (raison) et 7/10 (émotion, voir 8/10 vu qu'il a une moyenne de 81% OpenCritic) comme le suggère Gamekult, si je me base sur les tests, 7/10 serait l'entre deux qui correspond le mieux.
    posted the 12/21/2025 at 07:00 PM by nicolasgourry
    comments (24)
    mercure7 posted the 12/21/2025 at 07:16 PM
    Y a surtout des chèques / des rémunérations en tant qu'influenceur déguisé / des envies de garder les annonceurs sur un site internet / de continuer à recevoir les jeux et les consoles en avance pour tester dès la sortie de l'embargo, générant ainsi du flux et de l'argent.

    Personne ne pourra nous faire croire qu'un mec testeur pro de jeux vidéo, peut mettre 10/10 à Prime 4 sans qu'il n'y ait un parti pris lié à de la thune ou qq autre obligation / copinage.

    On se rappelle du 19/20 de Maxime Chao sur Sparking Zero, etc : même chose.

    Et non, c'est pas du complot, suffit de se rappeler d'un des cas emblématiques, celui de Jeff Gerstmann, ancien rédacteur en chef éditorial chez GameSpot, qui avait été viré suite à la pression de Eidos à l'époque, car il avait assassiné un de leurs jeux.
    suzukube posted the 12/21/2025 at 07:22 PM
    J'ai acheté mon jeu et nintendo ne m'a pas payé et je le trouve old school mais pas mauvais. J'pense que je vais juste raller quand faudra chercher tout les machins verts dans le désert
    mercure7 posted the 12/21/2025 at 07:31 PM
    suzukube Oui mais t'aurais mis 17/20 ou 10/10 ? Car c'est ça le débat ici, pas qu'on puisse trouver des qualités (il en a), à un jeu moyen+, ce qui peut évidemment s'entendre, car on a tous des ressentis différents.
    suzukube posted the 12/21/2025 at 07:38 PM
    mercure7 Je ne sais pas, je ne mets pas de note aux jeux (pour moi ce sont comme des oeuvres d'arts), mais je dirais "Un bon jeu, mais pas forcément indispensable". Après je ne suis pas fermé à des évolutions sur la série (genre le désert me dérange pas plus que ça, même si je trouve qu'il est inutile et que toutes les zones auraient pu être connectées sans). Et pareil, les pnj qu'on croise dans le jeu, je les trouve dispensable mais ils ne me font pas détester le jeu.

    Après, je prends mon temps pour y jouer, je ne fais pas des sessions de 6 heures de jeu chaque jour ^^' !
    suzukube posted the 12/21/2025 at 07:45 PM
    mercure7 mais pour te répondre, si je dois choisir entre 10/10 et 4/10, j'suis quand même plus proche du 10/10. J'ai Wreckreation à tester en ce moment, et ça, c'est un vrai mauvais jeu pour moi... Même si je vais devoir le relancer car je passe peut être complètement à côté du concept du jeu -_- !
    flom posted the 12/21/2025 at 07:50 PM
    Perso, je suis extremement déçu du produit. Ok, c est parfois très beau ( mais pas toujours) mais ya un vrai pb de conception, de level.design, de construction et de respet des codes de la serie.
    mercure7 posted the 12/21/2025 at 08:00 PM
    suzukube "Un bon jeu, mais pas forcément indispensable", sans être un pro de la notation, tu sais très bien que c'est pas 10/10 ni 17/20.

    Quant "l'évolution" de la série, je parlerais plutôt de régression (level design, etc).
    mercure7 posted the 12/21/2025 at 08:01 PM
    Quant à-
    suzukube posted the 12/21/2025 at 08:08 PM
    mercure7 Ah mais les notes sont subjectives, je ne suis personne pour dire que c'est pas un 17/20 ou un 10/10. Chacun sa sensibilité... Tout comme moi je mets 20/20 à Nier Automata, le jeu n'est pas pour autant dénué de défauts (coucou les murs invisibles lol).

    Je ne peux pas donner de note, disons que j'ai fait 30% du jeu et que je partirais sur un bon 15 ou 16 sur 20 si tu veux absolument une note (sans rusher ^^). Après, j'aime bien voir le reflet de Samus dans son casque quand je tire dans les murs, j'suis pas près de le terminer !

    Sinon personnellement, j'adore Metroid Prime 1, pas trop le 2 ni le 3 (je crois que l'effet surprise s'est estompé), et j'suis juste content de retrouver l'univers de Metroid, j'y passe de bonne soirée, mais je ne le recommanderais vraiment pas à tout le monde, en particulier ceux qui recherchent l'expérience du 1er Metroid (même si en terme de Gameplay pur, ça reste dans la lignée).
    masharu posted the 12/21/2025 at 08:53 PM
    Quand on joue à Metroid Prime Remastered, Metroid Prime 4: Beyond ne vaut pas plus de la moitié de la note du premier jeu.

    Maintenant faut arrêter de faire des caisses sur le sujet.
    ouroboros4 posted the 12/21/2025 at 09:10 PM
    Oui quand tu vois des jeux moyen se prendre la note maximale c'est certain que y'a derrière du dressage de poil et du cirage de botte.
    MP4 serait donc un jeu d'exception comme on en vois rarement? Absolument pas
    nicolasgourry posted the 12/21/2025 at 11:50 PM
    masharu
    Quand tu écris "Quand on joue à Metroid Prime Remastered, Metroid Prime 4 : Beyond ne vaut pas plus de la moitié de la note du premier jeu", tu n’expliques pas vraiment pourquoi.
    C’est justement pour ça que j’ai fait cet article.
    opthomas posted the 12/22/2025 at 01:26 AM
    nicolasgourry Le sujet qui devrait être plutôt parlé c'est en quoi l'annulation du jeu et son reboot auprès de Retro Studio à affecté le jeu en lui même.

    J'ai quand même l'impression d'un jeu inachevé comme si il y avait eu du contenu coupé.
    masharu posted the 12/22/2025 at 08:28 AM
    nicolasgourry
    Je crois qu'on a assez abordé le sujet.
    nicolasgourry posted the 12/22/2025 at 10:10 AM
    masharu
    Si plusieurs articles traitent du sujet, c'est que ce n'est pas anodin.
    Aucun des liens que tu m'as donnés ne semble expliquer les causes réelles : le fait que l'équipe pilier, celle qui a défini la structure "Prime", n'est plus là. Qu'il y ait eu au total 21 studios sur le développement du jeu a des conséquences directes sur le résultat final. D'ailleurs, quand tu te réfères au premier Prime, n'oublie pas que son Remaster/Remake est basé sur le travail de ces piliers de l'époque.
    Aucun de tes liens ne traite non plus de l'écart des notes de la presse (de 4/10 à 10/10), qui révèle pourtant tout de la façon dont les testeurs ont abordé le "miracle" ou le "mirage" de ce développement. Certains, comme EDGE, ont une réputation de sévérité à tenir pour ne pas paraître trop indulgents (pour ça que j'ai aussi évoqué Gamekult et ce que dit Puyo). Ces notes si opposées sont dans l'émotion, pas dans la raison. Enfin, c'est le premier épisode de la série à sortir simultanément sur deux supports différents, ce qui empêche une optimisation spécifique à une seule architecture.
    Tout ça permet, à mon avis, de mieux comprendre pourquoi le jeu a des avis si contrastés.
    sonilka posted the 12/22/2025 at 12:54 PM
    Par curiosité, je suis allé voir les tests qui donnent un 9 ou 10 au jeu. C'est terriblement gênant à lire dans la plupart des cas. Soit on est face à un testeur fanboy, soit face à un testeur déconnecté qui ne doit pas toucher à grand chose niveau jv.

    nicolasgourry c'est le premier épisode de la série à sortir simultanément sur deux supports différents, ce qui empêche une optimisation spécifique à une seule architecture.

    Non le jeu est pleinement optimisé pour la Switch. Il a été développé pour elle et c'est d'ailleurs très solide pour du matos datant de presque 10 ans. La version S2 c'est du bonus et ce n'est certainement pas la décision de sortir les 2 versions simultanément qui justifie les nombreuses tares du jeu. Zelda TP était sorti sur GC et Wii à l'époque et pourtant le jeu n'avait pas été impacté, il était bon dès le départ. Et ce alors que la version Wii avait du demander un vrai travail de fond pour etre jouable à la wiimote.
    nicolasgourry posted the 12/22/2025 at 01:49 PM
    sonilka
    S'il y a une chose que j'évite de faire, c'est d'utiliser des attaques ad hominem comme "VRP", "Fanboy" ou "Pro-quelque chose", car cela ne permet pas d'avoir un débat serein, disons "rationnel". À mon avis, il n'y a pas simplement les fans qui mettent 10 et les non-fans qui mettent 4. Tu peux avoir des fans qui mettent 10 et d'autres 4, c'est juste que leur émotion face au jeu est inversée : c'est pour cela que je parle de "miracle" et de "mirage".
    De plus, la plupart des tests ont davantage traité de la version Switch 2 que de la version Switch, ce qui fausse un peu la perspective.
    La différence de puissance n'a rien à voir avec celle qui existait entre une GameCube et une Wii ; ici, l'écart technologique est plus grand et influe forcément sur le ressenti final du testeur. Par exemple, le désert est pensé par rapport à ce que peut faire la Switch (en 60 FPS). Si tu testes la version Switch 2, tu auras certes une meilleure résolution et un meilleur framerate, mais cela manque d'aspérités que seule une architecture nativement Switch 2 aurait pu apporter.
    C'est pour ça que quand je lis "c'est le plus beau jeu Switch 2", je trouve que ça manque de nuance, c'est au mieux, le plus propre jeu cross-gen Switch/Switch 2.
    nicolasgourry posted the 12/22/2025 at 02:02 PM
    sonilka Des tests que j'ai lus (je n'ai pas encore touché au jeu), celui-ci me semble l'un des plus "raisonnables". J'aurais peut-être mis "70%" (donc 7/10), car pour moi le gameplay est le critère central.
    https://www.jvfrance.com/test-metroid-prime-4-beyond-267388/
    j9999 posted the 12/22/2025 at 03:27 PM
    mercure7 Non je ne crois pas, là tu raisonne avec le pragmatisme faiblard d'un zététicien de caniveau qui se jette sur les évidences... Et c'est pas faute de le répéter! Rien n'est aussi "évident" pour Metroid beyond. D'un coté il est magnifique dans sa DA, sa bande son, sa fluidité de gameplay... Et d'un[url][/url] autre côté il parait faiblard sur d'autres aspects visuels, et surtout le désert qui ne fait pas l'unanimité. Mais pour moi ces défauts sont surtout du au fait que metroid beyond arbore un style assez retro. Pour moi c'est un hommage aux jeux d'antan dans sa structure visuelle et son type de gameplay. Ca beaucoup gens ne le comprennent absolument pas mais c'est la raison pour laquelle il divisent. Certains adorent parceque ca n'existent pratiquement plus ce type de jeu qui te renvoie a un feeling game cube ou n64 mais magnifié par les outils techniques d'aujourd'hui. Et donc ces gens là ne verront que les qualités du jeu. Alors que d'autres y verront une deception retrograde, un jeu maladroit, pas au niveau de ce qui devrait etre le standard aujourd'hui. Et ces gens là ne verront que les défauts. C'est pourquoi on voit autant de disparité dans les notes. Metroid beyond est typiquement le genre de jeu qui divisent les jouennt en deux camps. Et forcément ça se traduit par des notes aux antipodes. Mais les simples d'esprits en tirent immédiatement la conclusion la plus basique qui est de se dire que c'est forcément les chèques... Oui ça existe évidemment, mais c'est oas la raison principale de ecart de notres. C'est juste qu'il y a des coté les énervés, déçus du net, et de l'autre les enthousiastes parmis lesquels certains on compris la valeur du jeu. Les sceptiques comme d'habitude ils croient qu'ils comprennent mais ils enfoncent des portes ouvertes
    mercure7 posted the 12/22/2025 at 03:41 PM
    j9999 Le faible d'esprit, je pense que tu sais ce qu'il te dit, et ça non plus ce n'est pas faute de te le répéter.

    Peu importe ton ressenti sur le jeu, si t'es testeur pro, tu mets pas 10/10 à un jeu Metroid qui a un level design aussi catastrophique, peu importe la DA, etc

    Le reste, c'est du vent. . .

    T'es un gros naïf surtout, je pense. Va voir l'affaire que j'ai cité, et c'était pour un jeu Eidos lol Imagine Nintendo...
    suzukube posted the 12/22/2025 at 05:31 PM
    nicolasgourry Si j'en lis Gamekyo, ils auraient du annuler le jeu et ne plus jamais sortir de Metroid Prime
    nicolasgourry posted the 12/22/2025 at 05:39 PM
    suzukube Qui a dit ça ? Ils sont combien ?
    mercure7 posted the 12/22/2025 at 06:06 PM
    suzukube Annuler le jeu ? Non.

    Mais les défauts s'accumulent, quand même, malgré qqs qualités comme la DA ou l'OST (mais l'affaire des Amiibos empêche de mettre ça en point positif, je pense, faut arrêter de couillonner les gens chez Nintendo bordel)

    Liste non exhaustive :

    - Hub (vallée de Sol) ennuyeux, rendant les nombreux allers-retours chiants à mourir, avec la cerise sur le gâteau : forcer les gens à y passer 1-2h à la fin pour récupérer les cristaux, mais quelle honte !

    - NPCs mal intégrés, qui sont là pour des phases datées de ouf, avec le mec qui te rappelle à l'ordre dans le désert / qu'on doit aller voir pour "installer" nos power-ups (!) . . . Franchement, on s'en serait bien passé, surtout avec une Samus qui semble atteinte de trisomie, et qui ne répond pas quand on lui pose une question qui nécessite une réponse de sa part. Ca fait tâche, et pas d'excuse à la "Link" ici : elle a déjà parlé dans de précédents épisodes de la série.

    - Level design calamiteux, d'une linéarité indigne de la série. Là on parle même pas de "rails" déguisés, à la façon de Dread ou Fusion, non, là c'est quasi du tout droit, avec peu d'embranchements (hors salle de sauvegarde, etc)

    - Pouvoirs psychiques décevants, qui semblent avoir été ajoutés à la dernière minute, utilisés de manière très peu inventive (faire glisser un carré vers le bas, sur une porte, 30 fois, non, c'est pas "fun"), et des power-ups assez peut utiles pour résoudre des "puzzles". Quasi aucune sensation de montée en puissance de Samus, en comparaison de bcp d'autres épisodes.

    - Monde qui semble globalement moins "organique" : on a pris un désert, on a posé un monde de glace / de feu / etc, dans les coins de la map (quelle inventivité !), et basta.

    Je le redis : on peut avoir aimé Metroid Prime 4, aucun souci, chacun à son ressenti face à jeu, mais sans pour autant ne pas pouvoir dire objectivement qu'il y a ENORMEMENT de soucis dans le jeu, et du coup, à mes yeux, il est IMPOSSIBLE de mettre un 10/10 à un tel jeu, en tant que testeur pro.

    Qu'un joueur lambda sur une note joueur, le fasse, c'est pas pareil du tout, qu'un test pro, sensé aiguiller les joueurs du mieux possible.

    C'est un jeu moyen, qui n'a pas bcp de qualités (DA et OST surtout), et qu'on aurait JAMAIS mis en avant ou même acheté s'il n'avait pas le skin "Metroid" / "Samus", et ça, on le sait tous. . .

    Donc non, pas annuler, mais après 17 ans sans un Prime, on pouvait espérer qu'ils se sortent les doigts un minimum, surtout quand les jeux indés prouvent que c'est pas le budget qui est le souci du jeu vidéo actuel.
    mercure7 posted the 12/22/2025 at 06:21 PM
    Je veux dire, ceux qui ont fini le jeu, qui ont un minimum de vécu en terme de jeux Metroid / de Metroidvania, et qui lisent le test de PCMag :

    10/10 : Exemplary (Near Perfection / Ground-breaking)

    Metroid Prime 4: Beyond stands as a beacon of innovation in the rarely explored 3D Metroidvania genre.

    Comment ne pas exploser de rire ? Ils disent même que le désert est un énorme argument en faveur du jeu . . .

    Soit le mec n'a rien à foutre comme testeur de jeux vidéo pro . . . soit, et c'est BIEN PLUS PLAUSIBLE, n'en déplaise à certains, il y a des intérêts derrière.

    On parle du "gros jeu" de Décembre pour une console qui vient de sortir, et qui suit plusieurs jeux aux accueils assez mitigés.

    Croire en la neutralité de la presse vidéoludique, quand on a aujourd'hui même des anciens de Consoles+ / Joypad etc, qui racontent comme ça se passait avec certains éditeurs.

    Je cite un article dont ils parlent de AHL justement, spéciale dédicace à J9999 le naïf du coin :

    Mais le succès de la presse jeu vidéo attire les convoitises. Les éditeurs tentent de l’instrumentaliser, parfois avec succès, grâce à de nombreux moyens de pression : la société britannique Ocean passe maître dans le chantage à la publicité, les couvertures se monnaient contre du contenu exclusif, tandis que des voyages de presse généreusement financés font office de levier de négociation.

    « L’éternel problème, c’est celui de la publicité venue de sociétés extérieures au jeu vidéo : Coca, Nike, etc., qu’on n’arrivait pas à avoir dans nos pages, soupire Alain Huygues-Lacour. Si j’avais pu me débarrasser de nos annonceurs jeux vidéo – c’était impossible, c’était la moitié des revenus –, les notes n’auraient pas été du niveau où elles étaient. »

    CQFD
