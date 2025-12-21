« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
J'ai voulu m’arrêter sur le cas de Metroid Prime 4 et des notes qu'il a reçues, car cela va du 10/10 (PCMag) au 4/10 (Edge), ce qui représente une différence d’appréciation de taille.
Déjà, je sépare les notes (tests) des sites qui parlent d'une seule marque et ceux qui traitent de tous les constructeurs. Je fais cela car, généralement, un site dédié à une marque est souvent plus indulgent qu'un site généraliste. Après, il y a aussi des sites plus « indulgents » (comme Jeuxvideo.com ou Noisy Pixel) que d'autres (Gamekult ou Edge, par exemple). Ces derniers ont une « réputation » à défendre, une question d'image.
Mais pourquoi s'arrêter sur Metroid Prime 4 ?
D'abord, parce que Metroid est une licence reconnue et populaire. À sa sortie sur GameCube, Metroid Prime avait obtenu une moyenne critique dithyrambique (97 % Metacritic). Il faut dire que Retro Studios avait réussi un exploit en transposant un jeu d'action 2D en un FPS tout en 3D. À l'époque, Retro Studios avait été fondé par Jeff Spangenberg (créateur d'Iguana Studio, derrière Turok sur Nintendo 64), ce qui était une vitrine technique et aidait sur le papier.
De plus, le premier épisode est sorti sur l'une des consoles les plus puissantes du marché, offrant les outils pour "en mettre plein les mirettes". Les deux opus suivants étaient sur des plateformes spécifiques (Metroid Prime 2 sur GameCube et le 3 sur Wii), là où Metroid Prime 4 sort sur deux plateformes qui n'ont pas la même puissance (Switch / Switch 2).
Il faut rappeler qu'il y a 18 ans d'écart entre Metroid Prime 3 (2007) et le 4 (2025).
Après une annonce en 2017, le projet a été annulé en 2019 par Nintendo pour être confié à Retro Studios, qui n'était pas le développeur prévu au départ. Vous imaginez l'attente suscitée ! Sachant qu'en plus, les têtes pensantes d'origine ne sont plus là : le réalisateur Mark Pacini, ainsi que les piliers Todd Keller, Jack Mathews, Mike Wikan et Zoid Kirsch. Ce sont eux qui avaient fait toute la « structure » des premiers épisodes.
Nous avons appris depuis qu'il y a eu 21 studios différents sur ce projet pour que le jeu puisse sortir comme promis sur Switch. Arriver à obtenir un bon jeu dans ces conditions relève plus du miracle qu'autre chose ; c'est, en fait, un « reboot » qui s'ignore. Tout le truc, c'est d'arriver à se renouveler sans décevoir : un sacré dilemme.
Par exemple, dans l'approche « Open World » avec la partie en « moto » dans le désert, on sent que Zelda est passé par là. Le souci, c'est que Zelda: Breath of the Wild utilise un style en « cel-shading » qui permet de moins voir les défauts bruts (réaliste). Ici, on sent que la Switch est moins armée pour faire un Open World riche visuellement, surtout si l'on veut absolument tenir le 60 FPS. (Zelda est à 30 FPS). Il ne faut jamais oublier que si l'on utilise une ressource d'une certaine manière, cela empiète sur d'autres paramètres. Avoir de l'ambition, c'est bien, mais quand elle est démesurée, c'est plus délicat : on a beau pousser les curseurs pour une meilleure résolution, ça coince à un moment, surtout avec une réelle différence de puissance (contrairement au duo Switch/WiiU, beaucoup plus proche en puissance). Pareillement, vouloir amener plus d'action et moins de contemplation joue sur la façon de créer un niveau (surtout dans un genre que l'on appelle maintenant "Metroidvania").
Alors, comment noter un jeu dans ces conditions ?
On va avoir deux approches (qui tombent dans la caricature, mais disent une part de vérité) : ceux qui notent le miracle et ceux qui notent le mirage.
« Appelez ça un syndrome de Stockholm ou un amour vache si vous voulez, mais même si ce nouvel opus est objectivement le plus mauvais de la série des Metroid Prime, il a malgré tout réussi à m’accrocher, parce que je serai toujours là pour Samus Aran. Si je vous raconte tout ça, c'est parce que dans mon cœur, Metroid Prime 4 Beyond est un 7/10, mais en se référant au vénérable barème de notation du site de référence, difficile de lui donner officiellement ce point en plus... même si plein d'aspects sont maladroits et/ou ratés, je suis quand même prêt à retourner sur Viewros. »
Cela résume bien le dilemme pour l'attribution de la note. (Je vous invite d'ailleurs à lire l'article de Puyo au sujet des notes : Puyo a quelque chose à vous dire au sujet des notes).
Puyo dit "J’aurais voulu être assez mature pour affirmer main sur le coeur que « les notes c’est révolu », « l’apanage de la vieille presse », qu’il n’est plus l’heure d’un débat stérile sur les « 6 label » vs. les « 7 sans », « que le texte fait foi » même pour justifier les pires outrances. Ça a même pu m’arriver pour calmer certaines ardeurs en interne. Sans en penser un traître mot."
Petit aparté : Puyo parle de Shadow of the Colossus. Malgré l'obsession actuelle pour le framerate, cela ne l'avait pas empêché d'avoir 8/10 sur Gamekult (et même 19/20 sur JVC) à sa sortie, alors que Metroid Prime 4 n'a pas de soucis de ce côté-là. De même, The Last Guardian, qui a aussi connu un développement compliqué, a eu 8/10 sur Gamekult contre 14/20 sur Jeuxvideo.com (avec trois testeurs pour le même jeu). Comme quoi, il y a parfois une exigence à géométrie variable.
Si je devais résumer le test de Edge (4/10), ils ne disent pas que le jeu est médiocre, ils disent : "Nous refusons d'être complaisants avec Nintendo juste parce que c'est Metroid". Si je devais résumer cela en une formule : "Le seul 4 que ce jeu mérite, c'est celui qui est dans son titre." C'est ici l'émotion qui parle, mais de manière inversée.
Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord disait : « Tout ce qui est excessif est insignifiant. » Je dirais que c'est vrai dans un sens si l'on reste dans la raison, mais c'est faux si l'on se place dans l'émotion.
La note pourrait peut-être se situer autour des 6/10 (raison) et 7/10 (émotion, voir 8/10 vu qu'il a une moyenne de 81% OpenCritic) comme le suggère Gamekult, si je me base sur les tests, 7/10 serait l'entre deux qui correspond le mieux.
Personne ne pourra nous faire croire qu'un mec testeur pro de jeux vidéo, peut mettre 10/10 à Prime 4 sans qu'il n'y ait un parti pris lié à de la thune ou qq autre obligation / copinage.
On se rappelle du 19/20 de Maxime Chao sur Sparking Zero, etc : même chose.
Et non, c'est pas du complot, suffit de se rappeler d'un des cas emblématiques, celui de Jeff Gerstmann, ancien rédacteur en chef éditorial chez GameSpot, qui avait été viré suite à la pression de Eidos à l'époque, car il avait assassiné un de leurs jeux.
Après, je prends mon temps pour y jouer, je ne fais pas des sessions de 6 heures de jeu chaque jour ^^' !
Quant "l'évolution" de la série, je parlerais plutôt de régression (level design, etc).
Je ne peux pas donner de note, disons que j'ai fait 30% du jeu et que je partirais sur un bon 15 ou 16 sur 20 si tu veux absolument une note (sans rusher ^^). Après, j'aime bien voir le reflet de Samus dans son casque quand je tire dans les murs, j'suis pas près de le terminer !
Sinon personnellement, j'adore Metroid Prime 1, pas trop le 2 ni le 3 (je crois que l'effet surprise s'est estompé), et j'suis juste content de retrouver l'univers de Metroid, j'y passe de bonne soirée, mais je ne le recommanderais vraiment pas à tout le monde, en particulier ceux qui recherchent l'expérience du 1er Metroid (même si en terme de Gameplay pur, ça reste dans la lignée).
Maintenant faut arrêter de faire des caisses sur le sujet.
MP4 serait donc un jeu d'exception comme on en vois rarement? Absolument pas
Quand tu écris "Quand on joue à Metroid Prime Remastered, Metroid Prime 4 : Beyond ne vaut pas plus de la moitié de la note du premier jeu", tu n’expliques pas vraiment pourquoi.
C’est justement pour ça que j’ai fait cet article.
J'ai quand même l'impression d'un jeu inachevé comme si il y avait eu du contenu coupé.
https://www.gamekyo.com/blog_article483566.html
https://www.gamekyo.com/blog_article483552.html
https://www.gamekyo.com/blog_article483521.html
https://www.gamekyo.com/blog_article483496.html
https://www.gamekyo.com/blog_article483475.html
https://www.gamekyo.com/blog_article483392.html
https://www.gamekyo.com/blog_article483389.html
https://www.gamekyo.com/blog_article483380.html
Je crois qu'on a assez abordé le sujet.
Si plusieurs articles traitent du sujet, c'est que ce n'est pas anodin.
Aucun des liens que tu m'as donnés ne semble expliquer les causes réelles : le fait que l'équipe pilier, celle qui a défini la structure "Prime", n'est plus là. Qu'il y ait eu au total 21 studios sur le développement du jeu a des conséquences directes sur le résultat final. D'ailleurs, quand tu te réfères au premier Prime, n'oublie pas que son Remaster/Remake est basé sur le travail de ces piliers de l'époque.
Aucun de tes liens ne traite non plus de l'écart des notes de la presse (de 4/10 à 10/10), qui révèle pourtant tout de la façon dont les testeurs ont abordé le "miracle" ou le "mirage" de ce développement. Certains, comme EDGE, ont une réputation de sévérité à tenir pour ne pas paraître trop indulgents (pour ça que j'ai aussi évoqué Gamekult et ce que dit Puyo). Ces notes si opposées sont dans l'émotion, pas dans la raison. Enfin, c'est le premier épisode de la série à sortir simultanément sur deux supports différents, ce qui empêche une optimisation spécifique à une seule architecture.
Tout ça permet, à mon avis, de mieux comprendre pourquoi le jeu a des avis si contrastés.
nicolasgourry c'est le premier épisode de la série à sortir simultanément sur deux supports différents, ce qui empêche une optimisation spécifique à une seule architecture.
Non le jeu est pleinement optimisé pour la Switch. Il a été développé pour elle et c'est d'ailleurs très solide pour du matos datant de presque 10 ans. La version S2 c'est du bonus et ce n'est certainement pas la décision de sortir les 2 versions simultanément qui justifie les nombreuses tares du jeu. Zelda TP était sorti sur GC et Wii à l'époque et pourtant le jeu n'avait pas été impacté, il était bon dès le départ. Et ce alors que la version Wii avait du demander un vrai travail de fond pour etre jouable à la wiimote.
S'il y a une chose que j'évite de faire, c'est d'utiliser des attaques ad hominem comme "VRP", "Fanboy" ou "Pro-quelque chose", car cela ne permet pas d'avoir un débat serein, disons "rationnel". À mon avis, il n'y a pas simplement les fans qui mettent 10 et les non-fans qui mettent 4. Tu peux avoir des fans qui mettent 10 et d'autres 4, c'est juste que leur émotion face au jeu est inversée : c'est pour cela que je parle de "miracle" et de "mirage".
De plus, la plupart des tests ont davantage traité de la version Switch 2 que de la version Switch, ce qui fausse un peu la perspective.
La différence de puissance n'a rien à voir avec celle qui existait entre une GameCube et une Wii ; ici, l'écart technologique est plus grand et influe forcément sur le ressenti final du testeur. Par exemple, le désert est pensé par rapport à ce que peut faire la Switch (en 60 FPS). Si tu testes la version Switch 2, tu auras certes une meilleure résolution et un meilleur framerate, mais cela manque d'aspérités que seule une architecture nativement Switch 2 aurait pu apporter.
C'est pour ça que quand je lis "c'est le plus beau jeu Switch 2", je trouve que ça manque de nuance, c'est au mieux, le plus propre jeu cross-gen Switch/Switch 2.
https://www.jvfrance.com/test-metroid-prime-4-beyond-267388/
Peu importe ton ressenti sur le jeu, si t'es testeur pro, tu mets pas 10/10 à un jeu Metroid qui a un level design aussi catastrophique, peu importe la DA, etc
Le reste, c'est du vent. . .
T'es un gros naïf surtout, je pense. Va voir l'affaire que j'ai cité, et c'était pour un jeu Eidos lol Imagine Nintendo...
Mais les défauts s'accumulent, quand même, malgré qqs qualités comme la DA ou l'OST (mais l'affaire des Amiibos empêche de mettre ça en point positif, je pense, faut arrêter de couillonner les gens chez Nintendo bordel)
Liste non exhaustive :
- Hub (vallée de Sol) ennuyeux, rendant les nombreux allers-retours chiants à mourir, avec la cerise sur le gâteau : forcer les gens à y passer 1-2h à la fin pour récupérer les cristaux, mais quelle honte !
- NPCs mal intégrés, qui sont là pour des phases datées de ouf, avec le mec qui te rappelle à l'ordre dans le désert / qu'on doit aller voir pour "installer" nos power-ups (!) . . . Franchement, on s'en serait bien passé, surtout avec une Samus qui semble atteinte de trisomie, et qui ne répond pas quand on lui pose une question qui nécessite une réponse de sa part. Ca fait tâche, et pas d'excuse à la "Link" ici : elle a déjà parlé dans de précédents épisodes de la série.
- Level design calamiteux, d'une linéarité indigne de la série. Là on parle même pas de "rails" déguisés, à la façon de Dread ou Fusion, non, là c'est quasi du tout droit, avec peu d'embranchements (hors salle de sauvegarde, etc)
- Pouvoirs psychiques décevants, qui semblent avoir été ajoutés à la dernière minute, utilisés de manière très peu inventive (faire glisser un carré vers le bas, sur une porte, 30 fois, non, c'est pas "fun"), et des power-ups assez peut utiles pour résoudre des "puzzles". Quasi aucune sensation de montée en puissance de Samus, en comparaison de bcp d'autres épisodes.
- Monde qui semble globalement moins "organique" : on a pris un désert, on a posé un monde de glace / de feu / etc, dans les coins de la map (quelle inventivité !), et basta.
Je le redis : on peut avoir aimé Metroid Prime 4, aucun souci, chacun à son ressenti face à jeu, mais sans pour autant ne pas pouvoir dire objectivement qu'il y a ENORMEMENT de soucis dans le jeu, et du coup, à mes yeux, il est IMPOSSIBLE de mettre un 10/10 à un tel jeu, en tant que testeur pro.
Qu'un joueur lambda sur une note joueur, le fasse, c'est pas pareil du tout, qu'un test pro, sensé aiguiller les joueurs du mieux possible.
C'est un jeu moyen, qui n'a pas bcp de qualités (DA et OST surtout), et qu'on aurait JAMAIS mis en avant ou même acheté s'il n'avait pas le skin "Metroid" / "Samus", et ça, on le sait tous. . .
Donc non, pas annuler, mais après 17 ans sans un Prime, on pouvait espérer qu'ils se sortent les doigts un minimum, surtout quand les jeux indés prouvent que c'est pas le budget qui est le souci du jeu vidéo actuel.
10/10 : Exemplary (Near Perfection / Ground-breaking)
Metroid Prime 4: Beyond stands as a beacon of innovation in the rarely explored 3D Metroidvania genre.
Comment ne pas exploser de rire ? Ils disent même que le désert est un énorme argument en faveur du jeu . . .
Soit le mec n'a rien à foutre comme testeur de jeux vidéo pro . . . soit, et c'est BIEN PLUS PLAUSIBLE, n'en déplaise à certains, il y a des intérêts derrière.
On parle du "gros jeu" de Décembre pour une console qui vient de sortir, et qui suit plusieurs jeux aux accueils assez mitigés.
Croire en la neutralité de la presse vidéoludique, quand on a aujourd'hui même des anciens de Consoles+ / Joypad etc, qui racontent comme ça se passait avec certains éditeurs.
Je cite un article dont ils parlent de AHL justement, spéciale dédicace à J9999 le naïf du coin :
Mais le succès de la presse jeu vidéo attire les convoitises. Les éditeurs tentent de l’instrumentaliser, parfois avec succès, grâce à de nombreux moyens de pression : la société britannique Ocean passe maître dans le chantage à la publicité, les couvertures se monnaient contre du contenu exclusif, tandis que des voyages de presse généreusement financés font office de levier de négociation.
« L’éternel problème, c’est celui de la publicité venue de sociétés extérieures au jeu vidéo : Coca, Nike, etc., qu’on n’arrivait pas à avoir dans nos pages, soupire Alain Huygues-Lacour. Si j’avais pu me débarrasser de nos annonceurs jeux vidéo – c’était impossible, c’était la moitié des revenus –, les notes n’auraient pas été du niveau où elles étaient. »
CQFD