Metroid

Attention possible divulgacherie dans cette article (divulgacherie = spoiler pour les gens du fond)



Maintenant que je suis à tête reposée, je peux me lancer dans une réflexion plus construite sur ce que Metroid Prime 4: Beyond aurait pu proposer. Le jeu de base n’est pas mauvais — même le désert fonctionne dans son idée — mais plusieurs choix de conception me semblent avoir limité son potentiel.



Voici ce que j’aurais amélioré, en cherchant à rester cohérent avec l’esprit Metroid.



1°) Les zones



Chaque zone possède son charme, mais j’aurais voulu plus d’amplitude, plus d’interconnexions, et une meilleure exploitation de certains concepts déjà présents.



Par exemple, la moto Viola est introduite de manière fun avec la Volt Forge… mais pourquoi ne pas l’avoir utilisée dans chaque zone, y compris contre certains boss ? Un petit circuit dans la zone volcanique, un autre dans la jungle, ou encore un parcours dangereux dans les ruines : cela aurait dynamisé l'exploration et renforcé l'identité de chaque environnement.



Autre point : certaines zones auraient gagné à être plus larges et plus ambitieuses, au moins du niveau du premier temple Chozo de Metroid Prime 1, avec une verticalité plus marquée et des chemins alternatifs.

Dans la même idée, j’aurais aimé des tunnels, grottes ou anciens conduits reliant les zones entre elles hors désert. Cela aurait facilité le retour dans d’anciennes zones pour aller résoudre des puzzles ou récupérer des objets manquants.



Et c’est justement en parlant de ces retours, de ces puzzles et de l’envie de revisiter les environnements, que je trouve que l’arsenal de Samus aurait dû jouer un rôle bien plus central…



2°) L’arsenal de Samus



Puisque le jeu repose fortement sur l’idée de pouvoirs psychiques, je trouve dommage que Samus ne possède pas plusieurs rayons distincts liés à ce thème.

Mackenzie peut très bien nous donner les missiles élémentaires : ça fonctionne.

Mais les rayons, eux, auraient permis une variété de puzzles et de combats plus riche.



Voici ce que j’aurais imaginé, qui reste dans le thème du jeu de base:



Rayon Synaptique (jaune)

Une énergie attaquant directement les nerfs ou points faibles internes des ennemis.



Rayon Télékinétique (rouge)

Un rayon façon “gravity gun”, capable de déplacer objets et adversaires.



Rayon Psionique (blanc)

Un rayon manipulant mouvement et vitesse : ralentir, accélérer, stabiliser.



Ces nouveaux rayons, combinés aux missiles standard, feu, glace et foudre, auraient offert une profondeur énorme aux puzzles, chacun nécessitant une lecture différente de la zone.

Et mécaniquement, cela aurait directement enrichi l’approche des combats, en ajoutant des stratégies variées sans remplacer la faune déjà existante.



Mais qui dit arsenal plus complexe dit aussi ennemis plus exigeants… et cela m’amène naturellement au point suivant.



3°) Les ennemis et la présence des Pirates de l’Espace



L’histoire du jeu évoque les Pirates de l’Espace… mais dans les faits, ils sont quasi absents.

Pourtant, leur présence aurait pu offrir une vraie diversité d’opposition, surtout s’ils avaient été en train d’expérimenter sur la faune et la flore de Viewros. Cela aurait créé des hybrides très dangereux, et même des zones altérées ou verrouillées par leurs technologies.



Cette idée aurait aussi permis d’introduire de véritables avant-postes pirates, par exemple autour des ruines de la Fédération Galactique.

Cela aurait naturellement amené des conflits narratifs intéressants avec les survivants ou membres de la F.G. que l’on secourt.



Et puis… parlons-en, certains ennemis, comme les loups psychiques que l’on affronte rapidement, n’apparaissent qu’une seule fois. Quel sacrilège ! Leur design aurait mérité une exploitation répétée, avec des variantes et des évolutions au fil du jeu.



Quant à Sylux, son rôle est très limité alors qu’il est censé être la menace majeure. Encore un potentiel gâché qui aurait pu renforcer le fil narratif.



Avec tous ces éléments — zones plus ambitieuses, arsenal enrichi, ennemis et Pirates plus présents — on atteint déjà une base solide. Et j’ai sûrement d’autres idées qui viendront dans les jours à venir.



Mais pour maintenant, je m’arrête là :

je pense que certains de ces éléments étaient peut-être prévus, puis coupés en cours de développement… ou simplement jamais complètement approfondis.



Quid de mon sujet ? D'accord ou pas d'accord ?