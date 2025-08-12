profile
Metroid Prime 4 Beyond
43
Likers
name : Metroid Prime 4 Beyond
platform : Switch
editor : Nintendo
developer : Retro Studios
genre : FPS
read the reviews
add a review
add a press review
profile
obi69
28
Likes
Likers
obi69
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 1184
visites since opening : 1920843
obi69 > blog
all
Metroid Prime Beyond : avis au vitriol


Avis au vitriol, servi par le coeur brisé d'un immense fan de la saga, Iglou 2310.
Pour lire l'avis sur le site source, et ainsi aider à son référencement :
https://www.gameforever.fr/metroid-prime-4-beyond-14887.php



Alors que les crédits défilent sous mes yeux, une grande question me vient : “Y avait-il quelqu’un à la barre du projet ?”.




Passons rapidement sur le cas du désert, ce HUB géant permettant de rejoindre les différents niveaux du jeu : c’est inintéressant, sans ambiance, ça casse le rythme et ça ne donne absolument pas envie de faire des allers-retours entre les zones.




Si le désert n’avait été que le seul gros défaut du jeu, j’aurais pu pardonner, mais ce n’est pas le cas. L’essence même de l’exploration, de la découverte et de l’utilisation des pouvoirs est balayée d’un revers de main. Ici, vous allez suivre de longs couloirs sans grand intérêt pour réactiver l’énergie d’une base, Samus passera son temps à activer des consoles ou des ascenseurs avec son scanner.




Exit le sens de la recherche ou de l’orientation : vous ne trouverez rien de tout ça. Il faudra attendre l’endgame pour exploiter un minimum les pouvoirs… mais c’est déjà trop tard, l’ennui est là depuis longtemps.




MP4 peut heureusement compter sur son ambiance, sa musique et ses combats de boss pour essayer de sauver les meubles mais ça ne suffit pas. C'est un gros "non mais". Sale temps pour la chasseuse de Prime.
Gameforever.fr - https://www.gameforever.fr/metroid-prime-4-beyond-14887.php
    tags :
    4
    Likes
    Who likes this ?
    burningcrimson, iglou2310, esets, blondexgf
    posted the 12/08/2025 at 09:00 PM by obi69
    comments (5)
    burningcrimson posted the 12/08/2025 at 09:10 PM
    Plutôt d'accord avec cet avis. D'ailleurs je trouve la D.A vraiment pas ouf voir dégueulasse...
    jaybo posted the 12/08/2025 at 09:33 PM
    Je le teste en ce moment, ça me plaît bien, mais c'est assez dirigiste, en effet. On n'explore pas, c'est presque (j'exagère un peu) un jeu sur rails, tant on est toujours dans des couloirs. Ceci dit, pour avoir à MP remastered, dans le fond, c'était un peu dans le même esprit. Donc déçu, mais pas si étonné que ça. Disons que la formule n'a pas été renouvelée, et qu'après tant d'années on pouvait s'attendre à mieux. Néanmoins, je ne dirais pas que c'est un mauvais jeu. Surtout quand je revendrai ma cartouche !
    5120x2880 posted the 12/08/2025 at 09:54 PM
    Ça me bute tellement les images dans le désert à chaque fois
    senseisama posted the 12/08/2025 at 10:07 PM
    Pour moi le désert c'était pour placer le trailer qui a présenté la moto. Grossièrement un placement de produits pour vendre l'amiibo de la moto.
    aozora78 posted the 12/08/2025 at 10:35 PM
    jaybo un jeu couloir peut-être très bon, y a des milliers d'exemples... mais quand dans un jeu de dix heures, tu as des boucles de gameplay qui soient se répètent, soient sont digne d'idées de pouvoirs qu'on voyait sur PS2... avec des associations du genre la glace sur la lave... des récompenses et du back-tracking inintéressants... des analyses osef la plupart du temps sur des créatures osef ou éléments osefs... Sans oublier les soldats qui sont insipides. Pas spécialement frustrants, pas spécialement intéressants, pas spécialement fun, rien en fait.

    Et surtout le biome de la glace quel enfer OMG, tellement mou du cul, t'es tellement frustré en sortant de ce truc que tu espère que le jeu passe à la caisse mais en fait rien n'est vraiment génial, aucune fulgurance, les boss inintéressants niveau Ratchet & Clank avant Rift Apart qui au moins lui savait passé à la caisse niveau grandiose sur deux ou trois boss.

    Bref dommage parceque visuellement les couleurs et lumières ont de la gueule, ainsi que certains décors.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo