Alors que les crédits défilent sous mes yeux, une grande question me vient : “Y avait-il quelqu’un à la barre du projet ?”.

Passons rapidement sur le cas du désert, ce HUB géant permettant de rejoindre les différents niveaux du jeu : c’est inintéressant, sans ambiance, ça casse le rythme et ça ne donne absolument pas envie de faire des allers-retours entre les zones.

Si le désert n’avait été que le seul gros défaut du jeu, j’aurais pu pardonner, mais ce n’est pas le cas. L’essence même de l’exploration, de la découverte et de l’utilisation des pouvoirs est balayée d’un revers de main. Ici, vous allez suivre de longs couloirs sans grand intérêt pour réactiver l’énergie d’une base, Samus passera son temps à activer des consoles ou des ascenseurs avec son scanner.

Exit le sens de la recherche ou de l’orientation : vous ne trouverez rien de tout ça. Il faudra attendre l’endgame pour exploiter un minimum les pouvoirs… mais c’est déjà trop tard, l’ennui est là depuis longtemps.

MP4 peut heureusement compter sur son ambiance, sa musique et ses combats de boss pour essayer de sauver les meubles mais ça ne suffit pas. C'est un gros "non mais". Sale temps pour la chasseuse de Prime.