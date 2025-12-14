accueil
yanssou
[Sheshounet] Metroid Prime 4 - C'est Honteux
https://www.youtube.com/watch?v=GUU5ky7H-wM
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 12/14/2025 at 12:40 PM by
yanssou
comments (
32
)
maisnon
posted
the 12/14/2025 at 01:00 PM
79 metacritic...
wickette
posted
the 12/14/2025 at 01:15 PM
Pour moi c’est pas du tout à la hauteur du budget et du temps de développement, le coté Amiibo poir la musique dans le désert c’est une claque pour moi aussi.
Le fait que tu sois comparé au remastered du premier sorti sur gamecube c’est vraiment pas l’ambition que j’avais pour lui non
cyr
posted
the 12/14/2025 at 01:42 PM
wickette
le jeux final, on ignore vraiment la durée de développement puisque le jeux a etais rebouter en cours de route.
La première erreur, attendre autant de temps après la sortie du troisième opus....sur wii.....
Je sais toujours pas si je vais le prendre, ou attendre une putain de baisse de prix....qui pourrait avoir lieu si le jeux a bidé.....
egguibs
posted
the 12/14/2025 at 02:00 PM
putain j'ai acheté la switch 2 pour ce jeux ,décidément, nintendo nous régale avec cette console !
djfab
posted
the 12/14/2025 at 02:36 PM
Je regarde le titres de ses autres vidéos :
-
Read Dead Redemption 2
: la
déception
-
God of War
: ce jeu mérite
0/20
- Assassin's Creed Odyssey :
une honte
- Day's Gone : la daube de Sony
- Battlefield 6 : c'est
pas fou
- Stellar Blade : un
très mauvais
Dark Soul
Etc...
Pourquoi partager ce genre de vidéo !??
yanssou
posted
the 12/14/2025 at 02:41 PM
djfab
c'est fait exprès justement
"Pourquoi partager ce genre de vidéo !??"
Pour le fun, ces tests sont marrant tout en étant réaliste.
djfab
posted
the 12/14/2025 at 02:43 PM
yanssou
: c'est surtout du
putaclick
!! Et ça marche malheureusement !
mrnuage
posted
the 12/14/2025 at 02:47 PM
egguibs
Un MKWorld qui fait pas rêver, un DK Bananza qui est un pur Collectaton sans aucun âme ni difficulté et maintenant ce jeu qui détruit une série mythique, perso je veux l'acheter pour Fire Emblem plus tard mais ça fait peur tout ça.
yanssou
posted
the 12/14/2025 at 02:48 PM
djfab
non c'est fait exprès justement, son contenu est assez intéressant.
maction
posted
the 12/14/2025 at 02:49 PM
En tant que fan de la licence et après avoir attendu bien trop longtemps pour cette suite : il a raison
ducknsexe
posted
the 12/14/2025 at 03:04 PM
djfab
ta oublier Ghost of Tushima
un jeu stupide
.
djfab
posted
the 12/14/2025 at 03:10 PM
Ducknsexe
: j'aurais pu continuer longtemps, c'est que ça ses titres ! Mais bon, c'est en adéquation avec le monde d'aujourd'hui, le monde des réseaux sociaux où ça ne voit que du négatif, où ça bash par plaisir...
walterwhite
posted
the 12/14/2025 at 03:14 PM
Son test d’Arc Raider est une masterclass si jamais
ducknsexe
posted
the 12/14/2025 at 03:17 PM
djfab
tout a fait
musm
posted
the 12/14/2025 at 03:18 PM
djfab
quand on ne sait pas de quoi on parle on la ferme.
ferthahuici
posted
the 12/14/2025 at 03:19 PM
djfab
Tu ne connais pas le créateur de la chaîne et tu te fais trigger par 2,3 mots choisis exprès.
Le monde d'aujourd'hui c'est aussi ça, pas savoir voir plus loin que le bout de son nez
yanssou
posted
the 12/14/2025 at 03:20 PM
djfab
test avant de dire que c'est naze
les jugements sans savoir y'a rien de plus soulant.
"Mais bon, c'est en adéquation avec le monde d'aujourd'hui, le monde des réseaux sociaux où ça ne voit que du négatif, où ça bash par plaisir..."
Je suis contre les réseaux hein mais va dire ça aux articles twiter qui pop h24.
zekk
posted
the 12/14/2025 at 03:29 PM
djfab
bizarrement on ne t'a jamais entendu avant, alors qu'il a toujours été relayé ici , un peu de recul de ta part serait nécessaire
djfab
posted
the 12/14/2025 at 03:33 PM
Yanssou
Zekk
: je reconnais qu'il a un certain humour. Par contre ce ne sont pas de vrais tests du coup, c'est bien ça ?
dalbog
posted
the 12/14/2025 at 03:43 PM
J'ai adoré le jeu personnellement.
Je le conseille fortement, le jeu a de très bonnes qualités comme la DA, l'ambiance et la musique.
Le gameplay est bon et son level design est pas mal non plus, ainsi que les Boss qui sont très réussis.
Un excellent jeu, très, très sous côté.
ouroboros4
posted
the 12/14/2025 at 03:50 PM
djfab
Il force sur l'humour mais il donne quand même réellement son avis et n'hésite pas à lui dire quand quelque chose lui plait.
MP4 est un bon jeu pour de la Switch 2 c'est bof
couplé a un gameplay daté et une topograhie des niveaux totalement dépasser aujourd'hui
djfab
posted
the 12/14/2025 at 03:56 PM
Dalbog
: je suis d'accord, il est sous côté et subit un certain bashing, un peu comme Days Gone à l'époque.
yanssou
posted
the 12/14/2025 at 04:01 PM
djfab
qu'est ce qu'un vrai test ? Il donne son avis sur le jeu tout simplement et il a raison sur pas mal de points. C'est assez facile de dire que le titre subit un bashing, les tests et score meta sont assez honteux, tu retire le nom Metroid personne n'en parlerais.
cyr
posted
the 12/14/2025 at 04:03 PM
dalbog
tu parle de metroid prime 4?
As tu joué au précédent metroid prime? Si oui , c'est quoi ton classement ?
mercure7
posted
the 12/14/2025 at 04:06 PM
Par contre ce ne sont pas de vrais tests du coup, c'est bien ça ?
Si si, il plaisante tout le long, mais à part le titre racoleur parfois décorrélé du contenu du test (pas ici), il donne son véritable avis sur le jeu là.
Et franchement, il ne dit que ce que je dis (et je ne suis pas le seul) ici depuis qqs jours, donc aucune surprise, si ?
sonilka
posted
the 12/14/2025 at 04:25 PM
cyr
on ignore vraiment la durée de développement
On ignore rien. RS est venu présenter une démo mi 2018 et a récupéré le projet fin 2018. L'erreur vient de Nintendo qui a cru bon de laisser RS faire dans son coin en pensant que c'était toujours le RS des années 2000.
fiveagainstone
posted
the 12/14/2025 at 04:29 PM
Il est en dessous de la trilogie, c'est évident. Pas un mauvais jeu non plus, mais pas à la hauteur de la saga. Dommage.
Pour ce qui est de sheshounet, il ne fait presque que ça de basher les jeux, on aime ou pas, c'est son style.
Après ce n'est que du jv les gars...
fritesmayo76
posted
the 12/14/2025 at 04:54 PM
Comme Benzaie, vu le nombre de sponsos Holy je savais pas qu'il continuait les tests..
sandman
posted
the 12/14/2025 at 05:08 PM
pour le coup, tout le monde dit que le jeu est beau, alors que la vidéo défonce les graphismes... autant y'a des passages beaux du jeu, autant c'est des textures 4K de 2010, donc j'ai du mal à comprendre pourquoi les gens disent que le jeu est beau pour un jeu switch 2...
drybowser
posted
the 12/14/2025 at 05:16 PM
Ok le jeu est décevant mais faudrait peut etre arrêter de dire que le jeu est une daube faut pas déconner quand même !
Il est très beau graphiquement (pour de la switch 1 et en faisant abstraction du desert évidemment), la da est top les musiques sont excellentes ,
Bref il a des qualités indéniables, le fait est qu'il a aussi des gros défauts , incompréhensible d ailleurs, le hub desert moche et inutile , les PNJ , sa faible durée de vie (15 heures et c'est plié apparemment), son plus gros défaut pour moi étant son étonnante linéarité, une ligne droite à parcourir , aucune interconnexion entre les mondes , aucune exploration, un seul objectif ... Bref ce n'est pas un mauvais jeu en soit c'est juste pas un Metroid prime !
naoshige11
posted
the 12/14/2025 at 05:29 PM
sandman
peut-être parce que ceux qui jugent n'ont eu que des consoles Nintendo qui sont techniquement à la ramasse depuis 20 ans ?
C'est facile de rendre un jeu "propre" en foutant un mesh dégueu avec une texture un peu limite mais dans une résolution tellement haute avec un bon AA que ça fait beau, mais ça mets de côté toutes les technologies qui ont été crée pour donner du relief, de la vie dans les environnements que parcours le joueur mais quand t'as jouer qu'a des titres qui usent de cette pratique depuis des années un simple lissage HD peut suffire à rendre "beau".
Et pour en revenir au Shesh, certes ces titres sentent bon la cuvette de chiotte de YT mais le fond de ces vidéos est vraiment intéressant et il hésite pas à mettre le doigts sur des choses que beaucoup d'autres "influenceurs" cachent ou ne parlent pas. Et quand il trouve un jeu bon, même perclus de problèmes, il le dit et c'est d'ailleurs le cas de Days Gone. C'est probablement l'un des seuls test vidéo dont l'auteur parle de cette sensation que j'ai eu aussi d'avoir finir le jeu mais d'un coup tout un pan de l'histoire se débloque avec une nouvelle zone et de nouvelles heures de jeu.
forte
posted
the 12/14/2025 at 05:32 PM
Peut-être qu'il n'a pas eu de clef ?
