akinen > blog
Test pro de Metroid Prime 4
Ça fait plusieurs fois que je regarde les tests de Talhion. Au delà de franc parler plutôt incisif, il a l'habitude l'illustrer systématiquement ses arguments par des preuves visuelles et des mentions aux épisodes précédents d'une licence. Il ne parle surtout de système de jeu, de gameplay, de possibilité, ce qui le distingue de beaucoup de tests actuels qui font la part belle au ressentis du testeur.

C'est par exemple l'un des rares à signaler le système d'indice déjà présent dans Metroid Prime 1, les objectifs réguliers des fusion/dread et les dialogues insistant de Prime 3 et Other M. D'ailleurs je ne savais pas que les PNJ en mode Avenger étaient déjà présent dans le 3

D'ailleurs il fini si possible les jeux à 100% et donc est aussi l'un des rares à aborder sérieusement le sujet (copieusement ignoré quelque soit le jeu par tous les "journalistes" pour cause de gain de temps)

Je suis étonnement d'accord à 100% avec sa critique de Silksong par exemple. Tellement que je compte l'associer quand je sortirai mon avis (quand j'aurais plus la flemme).


Voici donc son retour sur Metroid Prime 4. Mon avis est moins tranché mais c'est parce que la licence est mon Pokemon à moi.

Talhion - https://youtu.be/Ugdk46RiNPs?si=yCgloKVgXkIo80kq
    posted the 12/19/2025 at 03:35 PM by akinen
    comments (6)
    suzukube posted the 12/19/2025 at 03:38 PM
    OUAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIS
    akinen posted the 12/19/2025 at 03:39 PM
    suzukube Tu connais?
    suzukube posted the 12/19/2025 at 03:43 PM
    akinen Oui je l'aime bien il est cool et juste dans ses critiques même si c'est tellement long que je mets en PODCAST
    akinen posted the 12/19/2025 at 03:50 PM
    suzukube Ce que je trouve cool, c'est qu'il est méthodique et décrypte le jeu testé du début à la fin. Quand t'as fini un jeu à 100%, c'est génial.

    Par contre, mieux pas regarder avant de l'avoir fait
    sonilka posted the 12/19/2025 at 04:36 PM
    Tout est résumé sur les 3 premières minutes. C'est exactement ce que je pense. Qu'il s'agisse du jeu en lui meme ou de l'avenir de la branche Prime voire l'avenir de la licence tout court. La probabilité de voir toute la licence entrer à nouveau en sommeil comme entre 1994 et 2002 ou entre 2010 et 2017 (MPFF n'existe pas) n'est pas à exclure.
    zoske posted the 12/19/2025 at 05:14 PM
    Je suis dessus pour l'instant, le début est assez bon sans être exceptionnel mais une fois la moto puis sur la map des glaces... Comment dire, on sent vraiment que le jeu est loin d'être une réussite. Je vais le finir pour quand rentabiliser mon investissement, mais si ce n'était pas un Metroid et/ou je l'aurais eu via Gamepass, j'aurais arrêté là!
    Dommage et franchement je commencer à regretter mon achat de la Switch 2, car les jeux s'enchainent mais sont vraiment moyen plus au mieux. Mario Kart World, Bananza maintenant Metroid... Que des grosses cartouches en plus, mais la poudre est plus que mouillée!
