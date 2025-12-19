Ça fait plusieurs fois que je regarde les tests de Talhion. Au delà de franc parler plutôt incisif, il a l'habitude l'illustrer systématiquement ses arguments par des preuves visuelles et des mentions aux épisodes précédents d'une licence. Il ne parle surtout de système de jeu, de gameplay, de possibilité, ce qui le distingue de beaucoup de tests actuels qui font la part belle au ressentis du testeur.C'est par exemple l'un des rares à signaler le système d'indice déjà présent dans Metroid Prime 1, les objectifs réguliers des fusion/dread et les dialogues insistant de Prime 3 et Other M. D'ailleurs je ne savais pas que les PNJ en mode Avenger étaient déjà présent dans le 3D'ailleurs il fini si possible les jeux à 100% et donc est aussi l'un des rares à aborder sérieusement le sujet (copieusement ignoré quelque soit le jeu par tous les "journalistes" pour cause de gain de temps)Je suis étonnement d'accord à 100% avec sa critique de Silksong par exemple. Tellement que je compte l'associer quand je sortirai mon avis (quand j'aurais plus la flemme).Voici donc son retour sur Metroid Prime 4. Mon avis est moins tranché mais c'est parce que la licence est mon Pokemon à moi.