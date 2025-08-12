Bon cette avis va être rapide.
Nintendo
va falloir qu'on parle du système de sauvegarde
qui date de mathusalem. Alors d'accord avoir des salles de sauvegardes ici ou là pour la formule Metroid je suis d'accord mais elle aurait pu être complémentaire à un autre système un peu plus dans l'air du temps.
Ensuite niveau histoire, bon Sylux
je suis un peu insatisfait gros bémol ici. J'en dirais pas plus pour pas divulgacher.
Les "donjons" sont pas si copieux que ça en définitive, bien qu'ayant chacun une D.A propre gros bon point pour la Volt Forge ainsi que la Grande Mine j'aime bien leurs environnement et leur couleurs fort sympathique. Je suis resté sur ma faim, j'aurais aimé que chaque zone puisse avoir l'utilisation de la bécane qui mise à part Volt Forge et la Vallée Sol est peu utilisée.
Au niveau de l'obtention des upgrades j'ai pas eu l'impression pour la plus part de les mérités. Contrairement à d'autres Metroid ou faut y aller à l'huile de coude pour les avoir (exemple la combinaison Phazon dans Metroid Prime il faut tuer l'Oméga Pirate)
Mise à part ça le reste est convenable sans être exceptionnel. La D.A est quand même jolie et agréable pour ma part à regarder.
Je pense que si prochain Metroid Prime
il y a ce jeu va grâce au retour du 4 avoir un scope différent et espérons qu'il sera mieux gaulé comme on dit.
Bref pour ma note je donne à Metroid Prime 4
un solide 7,5/10
car y a quand même des archaïsmes qui sont saoulant.
Metroid prime 4 est un tres bon jeu. Le level design des différents biomes est un peu court comparer au autres metroid, sûrement pour compenser il ont placer un hub géant qui relie les zones d une nouvelle manière. Pour ceux qui voulais une samus èvoluant seule et bien le désert est fait pour vous. La solitude sera votre meilleur allié. Il y a pas mal de secrets a découvrir pour ceux qui aiment la recherche.
Le jeu es magnifique niveau DA, . c'est une perle, on se croirait parfois dans alien. J'ai également bien aimé pas mal de petit détails comme les gouttes sur la visière ou le visage de samus quand on tire avec son canon pres d un mur, et d autre èlement comme le vent sur les pont, les effets d électricité sur la volt forge.
Le jeu est plus intense que les autres metroid mais rien d insurmontable. Pas mal de boss cohérent avec le monde de MP4.
Perso je lui met un 8/10.
temporell Pour moi c'est Hunters et Galactic Federation ces deux jeux peuvent aller aux caniveaux.