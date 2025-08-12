Metroid

Bon cette avis va être rapide.va falloir qu'on parle duqui date de mathusalem. Alors d'accord avoir des salles de sauvegardes ici ou là pour la formule Metroid je suis d'accord mais elle aurait pu être complémentaire à un autre système un peu plus dans l'air du temps.Ensuite niveau histoire, bonje suis un peu insatisfait gros bémol ici. J'en dirais pas plus pour pas divulgacher.Les "donjons" sont pas si copieux que ça en définitive, bien qu'ayant chacun une D.A propre gros bon point pour la Volt Forge ainsi que la Grande Mine j'aime bien leurs environnement et leur couleurs fort sympathique. Je suis resté sur ma faim, j'aurais aimé que chaque zone puisse avoir l'utilisation de la bécane qui mise à part Volt Forge et la Vallée Sol est peu utilisée.Au niveau de l'obtention des upgrades j'ai pas eu l'impression pour la plus part de les mérités. Contrairement à d'autres Metroid ou faut y aller à l'huile de coude pour les avoir (exemple la combinaison Phazon dans Metroid Prime il faut tuer l'Oméga Pirate)Mise à part ça le reste est convenable sans être exceptionnel. La D.A est quand même jolie et agréable pour ma part à regarder.Je pense que si prochainil y a ce jeu va grâce au retour du 4 avoir un scope différent et espérons qu'il sera mieux gaulé comme on dit.Bref pour ma note je donne àun solidecar y a quand même des archaïsmes qui sont saoulant.