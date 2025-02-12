Les fans du J-RPG de Sony espérant un jour le retour Legend of Dragoon via un remake ou une pseudo-suite vivent un peu dans un grand huit depuis plusieurs années.Un premier believe est venu de la part de Peter Dalton de Blue Point, le studio responsable des remakes de Shadow of Colossus et Demon's Souls, malheureusement on sait désormais qu'ils travaillaient sur un GAAS qui a été foutu a la poubelle.Lors de son passage dans le podcast My Perfect Console, Cerny a évoqué avec émotion The Legend of Dragoon."Le jeu Legend of Dragoon a été développé par un groupe apparenté à Naughty Dog et Insomniac", se souvient-il. "Il y a un lien commun : Shuhei Yoshida, notre producteur au Japon, dirigeait également l’équipe qui a créé ce jeu là-bas. Et j’ai adoré.Vous savez, c'est un de ces JRPG avec des histoires profondes et interconnectées, et il est sorti sur quatre disques... Et on a droit à des choses comme une longue séquence de rêve — mais bien sûr, il faut une boutique où l'on peut acheter des choses dans le rêve, sinon ça ne fonctionne pas bien dans un jeu."Cerny raconte qu'il avait même "tapissé son bureau de supports marketing pour Legend of Dragoon pendant une dizaine d'années", preuve qu'il était un grand fan à l'époque.Avec Simon Parkin, l'animateur du podcast, il évoque la question de la réédition du jeu sur les consoles modernes, mais Cerny ne semble pas trop pressé de revivre l'aventure. "Honnêtement, je ne suis pas vraiment tenté d'y rejouer, car il est impossible qu'il soit aussi bon que dans mes souvenirs", confie-t-il.La nostalgie ne saurait aveugler l'un des esprits les plus brillants de Sony, mais il est agréable de savoir qu'il se souvient de The Legend of Dragoon avec beaucoup d'affection.Les fans devront se contenter de l'apparition de Dart en tant que Bot dans Astro Bot.