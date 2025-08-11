profile
[eShop] Promotion / Indé (Selection) / "démat"
Moins de 15€
Symphonia 13,99 € au lieu de 19,99 €

Moins de 10€
The Plucky Squire 9,99 € au lieu de 29,99 €
Ultros 9,99 € au lieu de 24,99 €
Return to Monkey Island 9,99 € au lieu de 24,99 €
Pepper Grinder 5,99 € au lieu de 14,99 €
Trinity Fusion 5,99 € au lieu de 19,99 €
Rogue Flight 5,99 € au lieu de 19,99 €

Moins de 5€
Celeste 4,99 € au lieu de 19,99 €
Gunbrella 4,43 € au lieu de 14,79 €
Filament 4,99 € au lieu de 14,99 €
Card Shark 3,99 € au lieu de 19,99 €

Hors indé :
Turok 2 4,39 € au lieu de 17,59€
Turok 3,51€ au lieu de 17,59€

PS : Ceux qui ont la NS2 (Retrocompatiblité/Upgrade), peut être l'occasion de jeter un œil de temps en temps sur les promo indé ^^
    posted the 11/08/2025 at 06:45 PM by nicolasgourry
    comments (2)
    badeuh posted the 11/08/2025 at 07:09 PM
    Moins de 5€ :
    Teslagrad remastered
    Splasher
    Velocity 2X
    Gris
    Owlboy
    cail2 posted the 11/08/2025 at 08:09 PM
    Je crois avoir vu Ganryu 2 et Andro Dunos 2 à 1.99€ au lieu de 19.99€
