"Une idée a jailli lors du TOKYO GAME SHOW 2025 : et si l'on se replongeait loin en arrière dans la presse japonaise, en feuilletant le magazine Famitsu sorti 30 ans plus tôt. En ce 15 septembre 1995, la Saturn de SEGA et la PlayStation de Sony se rendaient coup pour coup, tandis que la Super Famicom brillait encore de mille feux. Littéralement un autre monde, où les machines de NEC existaient encore, et la Game Boy vivotait sans se douter que Pokémon allait devenir la franchise la plus lucrative de tous les temps.Bref, on passe en revue ce numéro n°352*, qui compile les meilleures ventes de l'époque, les jeux les plus attendus, les films qui cartonnent, les pubs cultes, les pages un peu plus kawaii, etc. Et franchement, on passe un bon moment. Qui plus est, c'est un numéro que Greg et Daniel ont eu l'occasion de lire à l'époque, dont attendez-vous à une belle dose de nostalgie. Bon visionnage !"