Gameblog 9/10

Les premiers tests vont dans ce sensEuropa Universalis 5 n’est pas qu’une évolution, c’est une véritable renaissance. Paradox a su moderniser son grand classique sans trahir son esprit, en offrant une simulation historique d’une ampleur inédite. Plus vivant, plus lisible et plus cohérent, le jeu réinvente la gestion des populations, du commerce et des guerres avec une précision vertigineuse. Certes, la courbe d’apprentissage reste raide et les performances peuvent flancher en fin de partie, mais le voyage est fascinant. Chaque décision compte, chaque siècle raconte une histoire différente, et lorsqu’on referme la carte du monde après des dizaines d’heures, on a vraiment le sentiment d’avoir façonné l’Histoire.IGNUS 8/10Il sort le 4 Novembre 2025