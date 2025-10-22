On apprend encore une fois via la presse, cette fois du coté de Le Monde, que la filiale Paramount France a officiellement annoncé la fermeture de la chaine TV française Game One pour courant décembre, toujours sans une date précise.
Game One et J-One ne sont pas les seules chaines concernées, MTV Hit ainsi que BET cesseront également d'émettre en France, mais cela ne concernera pas les chaines Comedy Central ou encore Nickelodeon.
Puis faut être honnête on regarde plus Game One, toute bonne chose a une fin
On pouvait avoir nos infos presque à la source.
Après c'est dommage car la chaine était malgré tout rentable (2 millions de bénèf par an il me semble).
Ils vont tous rebondir sir Twitch ou Youtube de tout façon
je retiendrais surtout DIDOU, le grand, le vrai et son émission du courrier Game One qu'est ce que c'était bon .
Viré à tord de cette chaine toxique ... je ne sais pas ce qu'il est devenu le Didou ??
Et pour ceux qui trouve que ce n'est dommage que pour les huit employés, les autres sont tout aussi à plaindre car ils créent des émissions qui étaient sensé être achetées. C'est du travail pour "rien", donc de la perte de tresorie.
Qui regarde ça encore ? Ils viennent d'où les 2 millions de bénéfice avec aucun audimat réel ?
rogeraf Il est sur CSTAR de mémoire.