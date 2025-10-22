profile
Paramount France officialise la fermeture de Game One pour "courant décembre"
On apprend encore une fois via la presse, cette fois du coté de Le Monde, que la filiale Paramount France a officiellement annoncé la fermeture de la chaine TV française Game One pour courant décembre, toujours sans une date précise.

Game One et J-One ne sont pas les seules chaines concernées, MTV Hit ainsi que BET cesseront également d'émettre en France, mais cela ne concernera pas les chaines Comedy Central ou encore Nickelodeon.

Le Monde - https://www.lemonde.fr/pixels/article/2025/10/21/game-one-la-chaine-specialisee-dans-les-jeux-video-va-fermer-en-decembre_6648774_4408996.html
    posted the 10/22/2025 at 11:34 AM by masharu
    comments (18)
    altendorf posted the 10/22/2025 at 12:31 PM
    Qu'il arrête de pleurer le bon vieux Marcus. On sait déjà qu'ils vont tous se relancer (si c'était déjà pas le cas) sur Twitch. Ce sont les vrais employés pour qui j'ai vraiment de la peine.
    brook1 posted the 10/22/2025 at 12:40 PM
    Je comprends pas pourquoi il dit que ça fait 27 ans qu'il est sur la chaine alors qu'il s'était déjà barré à un moment donné.
    negan posted the 10/22/2025 at 12:42 PM
    Marcus et les autres on assez bien mangé depuis le temps.

    Puis faut être honnête on regarde plus Game One, toute bonne chose a une fin
    ravyxxs posted the 10/22/2025 at 12:46 PM
    brook1 Bah il est revenu peu de temps après il me semble.
    liquidsnake66 posted the 10/22/2025 at 12:46 PM
    Personnellement pour moi game one c'était surtout C: et la fin des années 90 des début 2000 je trouvais ça moisi
    gasmok2 posted the 10/22/2025 at 12:54 PM
    Le truc c'est qu'avec l'arrivée du haut débit et l'explosion du net, Game One n'était plus vraiment pertinent.
    On pouvait avoir nos infos presque à la source.

    Après c'est dommage car la chaine était malgré tout rentable (2 millions de bénèf par an il me semble).

    Ils vont tous rebondir sir Twitch ou Youtube de tout façon
    taiko posted the 10/22/2025 at 01:11 PM
    On se demande surtout comment ça a tenu aussi longtemps. Ils devraient dire merci. C'est hors du temps.
    raoh38 posted the 10/22/2025 at 01:16 PM
    J'admire l'empathie de certains ici comme si c'etait normal et limite qu'ils devraient pas se plaindre a game one....
    rogeraf posted the 10/22/2025 at 01:27 PM
    Très bonne nouvelle, c'est chaine était devenu un "produit" commercial , tellement éloigné de la passion du JV et des premieres annees d'existance de la chaine.
    je retiendrais surtout DIDOU, le grand, le vrai et son émission du courrier Game One qu'est ce que c'était bon .
    Viré à tord de cette chaine toxique ... je ne sais pas ce qu'il est devenu le Didou ??
    altendorf posted the 10/22/2025 at 01:30 PM
    rogeraf Il bosse toujours dans le monde de la télé. Game One l’avait d’ailleurs fait revenir à l’époque des « débats de Game One ».
    rasalgul posted the 10/22/2025 at 01:36 PM
    BFM Gaming ferme ?
    kidicarus posted the 10/22/2025 at 01:45 PM
    C'est bien triste même si je regarde la chaîne que pour team game one pour certains intervenant comme Thomas Grellier , ça reste triste.
    Et pour ceux qui trouve que ce n'est dommage que pour les huit employés, les autres sont tout aussi à plaindre car ils créent des émissions qui étaient sensé être achetées. C'est du travail pour "rien", donc de la perte de tresorie.
    rogeraf posted the 10/22/2025 at 01:46 PM
    altendorf Ah ouai, si tu as le nom de son emission actuelle je suis preneur pour aller y faire un ptit tour
    taiko posted the 10/22/2025 at 01:51 PM
    raoh38 mais c'est le cas...
    Qui regarde ça encore ? Ils viennent d'où les 2 millions de bénéfice avec aucun audimat réel ?
    metroidvania posted the 10/22/2025 at 02:01 PM
    altendorf mais n'importe quoi. Genre Marcus n'est pas un vrai employé.
    altendorf posted the 10/22/2025 at 02:12 PM
    metroidvania Il est freelance comme la grande majorité des intervenants de la chaîne. Ce n'est pas lui qui fait parti des "huit employés" de Game One qui seront véritablement à la rue demain.

    rogeraf Il est sur CSTAR de mémoire.
    cyr posted the 10/22/2025 at 02:46 PM
    Lol le dernier épisode que j'ai vu, c'était quand il tester le jeux de karaoké sony sur ps2, et il y avait Marcus......oui je sais j'en ai oublié.
    osiris67 posted the 10/22/2025 at 03:04 PM
    Moi je pensais que cette chaine n existait plus depuis 15 ans...
