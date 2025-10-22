On apprend encore une fois via la presse, cette fois du coté de Le Monde, que la filiale Paramount France a officiellement annoncé la fermeture de la chaine TV française Game One pour courant décembre, toujours sans une date précise.Game One et J-One ne sont pas les seules chaines concernées, MTV Hit ainsi que BET cesseront également d'émettre en France, mais cela ne concernera pas les chaines Comedy Central ou encore Nickelodeon.