Aujourd'hui,



A peine mis CP2077 + mes 2 Joycons sur leboncoin qu'ils ont été achetés dans l'heure : 100 euros, la belle affaire pour l'acheteur.



Je ferai bientôt une annonce pour :



les dragonnes : 20

les 2 volants officiel nintendo : 13 balles

la caméra plante : 30 balles



et la console probablement : 320.



J'oublie : Ring Fit Adventure NEUF : 50 balles



Bon comme tout est neuf, il n'y a pas grand chose à redire.



D'ici vendredi, je pense que j'aurai tout vendu et je resterai sur mon PC et mes anciennes consoles.



Peut-être me rachèterai-je une Switch 1 piratée mais Oled par mon collègue Oleg.