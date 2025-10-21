Aujourd'hui,
A peine mis CP2077 + mes 2 Joycons sur leboncoin qu'ils ont été achetés dans l'heure : 100 euros, la belle affaire pour l'acheteur.
Je ferai bientôt une annonce pour :
les dragonnes : 20
les 2 volants officiel nintendo : 13 balles
la caméra plante : 30 balles
et la console probablement : 320.
J'oublie : Ring Fit Adventure NEUF : 50 balles
Bon comme tout est neuf, il n'y a pas grand chose à redire.
D'ici vendredi, je pense que j'aurai tout vendu et je resterai sur mon PC et mes anciennes consoles.
Peut-être me rachèterai-je une Switch 1 piratée mais Oled par mon collègue Oleg.
tags :
posted the 10/21/2025 at 06:57 PM by solarr
Ce n'est pas mieux de réfléchir à l'intérêt de l'achat avant de se précipiter?
Mais bon, au moins si tu rentres dans tes frais avec ta revente, c'est pas trop grave
Ils auraient du l'appeler la "Swiitch U"
Changez rien surtout.
Avec l'expérience, on n'a plus besoin d'attendre très longtemps pour connaître le destin d'une console tu sais.
la ps4 et la ps5 avaient le même type de line up à base de portage (gta5, last of us...), de jeux cross gen, la même absence de vision à long terme et des modèles économique douteux (passage du psn en payant, GT7...).
j'essayerais certainement pas de te convaincre vu le niveau de mauvaises fois sincère ou feinte mais j'éviterais quand même de parler "d'experience" tant elle a l'air aux fraises.