Switch 2 : je revends :)
Aujourd'hui,

A peine mis CP2077 + mes 2 Joycons sur leboncoin qu'ils ont été achetés dans l'heure : 100 euros, la belle affaire pour l'acheteur.

Je ferai bientôt une annonce pour :

les dragonnes : 20
les 2 volants officiel nintendo : 13 balles
la caméra plante : 30 balles

et la console probablement : 320.

J'oublie : Ring Fit Adventure NEUF : 50 balles

Bon comme tout est neuf, il n'y a pas grand chose à redire.

D'ici vendredi, je pense que j'aurai tout vendu et je resterai sur mon PC et mes anciennes consoles.

Peut-être me rachèterai-je une Switch 1 piratée mais Oled par mon collègue Oleg.
    posted the 10/21/2025 at 06:57 PM by solarr
    comments (15)
    ravyxxs posted the 10/21/2025 at 06:59 PM
    Tu veux pas attendre 2026 avant de la vendre ? J'ai attendu deux trois ans avant de revendre ma Switch.
    solarr posted the 10/21/2025 at 06:59 PM
    ravyxxs pourquoi as-tu attendu aussi longtemps ?
    solarr posted the 10/21/2025 at 07:01 PM
    ravyxxs je vais essayer de la garder mais j'ai besoin de vendre des trucs qui me rapportent du fric en ce moment pour un projet. Pas évident.
    midomashakil posted the 10/21/2025 at 07:01 PM
    solarr et t'as une autre option ..la m'envoyé comme kado d'anniversaire ^^
    solarr posted the 10/21/2025 at 07:05 PM
    midomashakil LOL ! si je pouvais rendre heureux qqn, je le ferais volontiers.
    yukilin posted the 10/21/2025 at 07:08 PM
    Pourquoi acheter une console à sa sortie pour la revendre rapidement ensuite?
    Ce n'est pas mieux de réfléchir à l'intérêt de l'achat avant de se précipiter?
    Mais bon, au moins si tu rentres dans tes frais avec ta revente, c'est pas trop grave
    nicolasgourry posted the 10/21/2025 at 07:15 PM
    solarr c'est qu'elle t'intéresse plus ou tu as besoin d'argent (évidement tu es pas obligé de dire pourquoi ^^ )
    snave posted the 10/21/2025 at 07:27 PM
    solarr La Switch 2 vient à peine de sortir, et on est qu'au début de la gen. Pourquoi la vendre ?
    micheljackson posted the 10/21/2025 at 07:31 PM
    Tu as bien fait, c'est encore le moment, car elle risque de vite décôter vu le peu de jeux prévus et surtout l'absence de grosse exclusivité.
    Ils auraient du l'appeler la "Swiitch U"
    kali posted the 10/21/2025 at 07:34 PM
    Même pas un an et a déjà les neuneus habituels qui lui réservent le sort de la Wii U.
    Changez rien surtout.
    taiko posted the 10/21/2025 at 07:35 PM
    snave parcequ il veut se racheter une voiture thermique je crois
    micheljackson posted the 10/21/2025 at 07:45 PM
    kali
    Avec l'expérience, on n'a plus besoin d'attendre très longtemps pour connaître le destin d'une console tu sais.
    losz posted the 10/21/2025 at 08:04 PM
    Pour la racheter dans un an au même prix, super
    derno posted the 10/21/2025 at 08:13 PM
    micheljackson
    la ps4 et la ps5 avaient le même type de line up à base de portage (gta5, last of us...), de jeux cross gen, la même absence de vision à long terme et des modèles économique douteux (passage du psn en payant, GT7...).

    j'essayerais certainement pas de te convaincre vu le niveau de mauvaises fois sincère ou feinte mais j'éviterais quand même de parler "d'experience" tant elle a l'air aux fraises.
    marcelpatulacci posted the 10/21/2025 at 08:29 PM
    HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!
