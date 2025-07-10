profile
VISA/Japon - DLsite propose sa propre alternative de paiement
Petit information aujourd'hui sur les options de paiement au Japon lorsqu'il s'agit de jeux vidéo (mais également manga/doujins) pour adulte.



En 2024 la plateforme en ligne DLsite qui permet aux éditeurs et créateurs de vendre des jeux et des doujins pour adulte avait été une des cibles (avec DMM, Pixiv, Skeb, Niconico...) des américains VISA et Mastercard qui réclamaient le retrait des contenus +18 pour continuer à avoir leur options de paiement. DLsite a fini par refuser et se résoudre à perdre plus de la moitié de ses utilisateurs, les cartes de crédit JCB restant une minorité même au Japon (pour information 18% des japonais ont ce type de carte, VISA domine avec 42%).

Aujourd'hui on apprend que DLsite dispose désormais de sa propre option de paiement instantanée en partenariat avec la banque en ligne japonaise Minna no Ginko. Pas énormément d'étapes à effectuer, seule une inscription avec à cette banque digitale est nécessaire et cela se fait sans condition ou presque : Le seul défaut est que cela n'est possible pour les personnes vivant sur le sol japonais, alors qu'avec VISA et Mastercard n'importe qui dans le monde pouvait acheter et ainsi accéder à un contenu sur DLsite.
Automaton - https://automaton-media.com/en/news/japanese-game-and-comic-platform-dlsite-launches-its-own-payment-alternative-following-visa-and-mastercard-suspensions/
    tripy73
    posted the 10/07/2025 at 04:04 PM by masharu
    comments (11)
    mrnuage posted the 10/07/2025 at 04:12 PM
    Bien joué à eux, moins ils seront dépendant des US, mieux ce sera pour eux, j'espère que d'autres services ayant subit les mêmes ingérences trouveront le même genre de solutions et surtout que les américains aiééent se faire mettre.
    bennj posted the 10/07/2025 at 04:48 PM
    Créer un compte à une banque juste pour payer c'est pas grand chose ? Vous êtes sérieux ?

    mrnuage et tu crois que les japonais ils vont payer avec autre chose qu'une visa ou mastercard ? Ses dernières prennent toujours leur com, il y a juste un intermédiaire de plus donc des frais supplémentaires.
    masharu posted the 10/07/2025 at 05:08 PM
    bennj C'est une solution pour les utilisateurs de DLsite, pas pour "tous les japonais" comme si c'était la révolution. C'est une solution digitale face à au coup pression de VISA et Mastercard, d'avoir une meilleure option que de payer en cash ou par virement bancaire.
    tripy73 posted the 10/07/2025 at 05:20 PM
    Même si c'est pas vraiment le genre de contenu que j’irais acheté, bien content de voir qu'ils ont trouvé un moyen de contourner la tentative de contrôle des établissements bancaires, j'espère que ça sera pareil chez nous

    bennj : c'est une banque en ligne et il faut 5 minutes pour créer un compte sur ce genre de site, donc non c'est pas grand chose. Et concernant les frais supplémentaires c'est un faux débat, vu qu'il n’y en a sûrement pas vu que tu ne fais que faire un transfert d'argent de ton compte courant vers celui de la banque en ligne, que tu utilises ensuite pour payer sur ce genre de site. Donc hormis si tu as des frais pour le transfert et que tu en fais régulièrement, tu n'as pas de frais supplémentaires à payer.

    masharu : Les genres indiqués sur l'image de ton article m’a bien fait rire, surtout le premier, je verrais plus jamais la crème blanche de la même manière
    mrnuage posted the 10/07/2025 at 05:26 PM
    bennj Bah non c'est une banque en ligne indépendante de tout ça faut lire un peu...
    lion93 posted the 10/07/2025 at 05:28 PM
    Masharu qui a choisi Kuroinu c'est pas un hasard ça
    masharu posted the 10/07/2025 at 05:30 PM
    tripy73 lion93 Chut .
    roivas posted the 10/07/2025 at 06:24 PM
    tripy73 j'ai cru comprendre qu'une alternative se préparait aussi en Europe avec l'euro numérique.
    tripy73 posted the 10/07/2025 at 06:44 PM
    roivas : tu parles du truc qui va permettre d'avoir un contrôle encore plus poussé de la façon dont nous dépensons notre argent ? Si c'est ça, c'est encore pire comme alternative.
    masharu posted the 10/07/2025 at 06:55 PM
    roivas tripy73 C'est plus ou moins semblable à de la cryptomonnaie dans les lignes, mais contrôlé par la BCE. Passer par les crypto c'est aussi ce qu'a choisi Skeb comme solution après le coup de VISA/Mastercard, mais aussi les cryptomonnaies sont mieux acceptées au Japon.
    tripy73 posted the 10/07/2025 at 07:58 PM
    masharu : oui je sais bien mais c'est la pire des options, la BCE pouvant connaître toutes tes dépenses.
