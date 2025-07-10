Petit information aujourd'hui sur les options de paiement au Japon lorsqu'il s'agit de jeux vidéo (mais également manga/doujins) pour adulte.En 2024 la plateforme en ligne DLsite qui permet aux éditeurs et créateurs de vendre des jeux et des doujins pour adulte avait été une des cibles (avec DMM, Pixiv, Skeb, Niconico...) des américains VISA et Mastercard qui réclamaient le retrait des contenus +18 pour continuer à avoir leur options de paiement. DLsite a fini par refuser et se résoudre à perdre plus de la moitié de ses utilisateurs, les cartes de crédit JCB restant une minorité même au Japon (pour information 18% des japonais ont ce type de carte, VISA domine avec 42%).Aujourd'hui on apprend que DLsite dispose désormais de sa propre option de paiement instantanée en partenariat avec la banque en ligne japonaise Minna no Ginko. Pas énormément d'étapes à effectuer, seule une inscription avec à cette banque digitale est nécessaire et cela se fait sans condition ou presque : Le seul défaut est que cela n'est possible pour les personnes vivant sur le sol japonais, alors qu'avec VISA et Mastercard n'importe qui dans le monde pouvait acheter et ainsi accéder à un contenu sur DLsite.