« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
Déjà, une heure pour un Nintendo Direct en septembre, il me semble que c'est une première (à moins que je me trompe, mais ce n'est pas courant, ça c'est sûr). Après, il peut y avoir des « longues présentations » pour, par exemple, Metroid Prime 4, quoiqu'il aime de plus en plus consacrer un Nintendo Direct à des jeux maison. Il pourrait donc arriver par la suite, sauf si nous avons un shadowdrop, surtout qu'il n'y a rien pour l'instant en septembre. J'imagine donc un jeu qui devrait arriver ce mois-ci).
De plus, je trouve étonnant que nous ayons eu trois mois d'affilée, avec un mois d'intervalle, un Nintendo Direct: Partner Showcase (juillet), un Indie World (août) et un Nintendo Direct (septembre).
Nous pourrions avoir en une heure une cinquantaine d'annonces, soit quasiment autant que de jeux sortis sur NS2, ça promet.
Beaucoup pensent que nous aurons beaucoup de "portages" (déjà, la console venant de sortir, par principe, les jeux sont portés dessus), mais comme la console est rétrocompatible, les tiers font de plus en plus des "mises à niveau" gratuites, donc pas besoin de porter systématiquement tel ou tel jeu. La possibilité d'avoir des portages de jeux qui ne sont pas sortis sur Switch est bien là. Toute la question est de savoir dans quelle proportion nous aurons des jeux de la génération PS4/XOne et PS5/XSX. C'est là que ça va être intéressant.
J'attends pas mal du côté du Japon (par exemple du côté de Square Enix, ils ont l'air de vouloir alimenter la console. En même temps, vu l'hégémonie de la Switch et maintenant, doucement mais sûrement, de la Switch 2, ce n'est pas étonnant).
Je suis curieux aussi de voir dans quelle mesure les jeux Microsoft vont atterrir sur NS2, tout comme voir si des jeux « Sony » vont aussi arriver.
J'attends de voir si l'option "souris" va amener des jeux qui sont adaptés pour être "joués à la souris" (comme des RTS par exemple) et voir aussi si Nintendo va utiliser cette option pour des jeux maisons.
Mais surtout, Nintendo a un boulevard devant lui, donc là, il faut qu'il assure. Soyons fous, une nouvelle IP de Monolith Soft par exemple, ça serait cool.
Bref, une tendance va se dessiner, c'est le moment d'envoyer du lourd, sachant qu'à Noël, la période qui permet à Nintendo à chaque fin d'année de vendre des consoles par centaines, il faut voir s'ils ont les jeux qu'il faut pour qu'elle devienne "la console de Noël", sachant qu'elle vaut 470 € officiellement. Il y a intérêt à assurer derrière.
Ça fait longtemps que je n'ai pas été aussi hypé par un Nintendo Direct.
J'espère que ça va assurer, sinon le retour de bâton pourrait se faire sentir (sachant que beaucoup ont encore le GKC en travers de la gorge).
PS : Ce qui est dommage, beaucoup travailleront, donc moins fun pour les réactions en direct. En ce qui me concerne, je serais chez moi à ce moment là, normalement ^^
j'espère au moins un Mario 3D proche de l'univers des Galaxy plutôt que de celui d'Odyssey qui me donnera envie d'acheter la console.
Et l'annonce d'un vrai Zelda, pas d'un Botw-like.
A part ça des maj pour améliorer les jeux switch qui en ont besoin , bah les Xenoblade tient ^^
Bref ce que Nintendo aurait dû faire pour la sortie de la console quoi
Cette présentation de SSB de l'horreur
On va voir, ces dernières années ils voulaient surtout concentrer leur com sur les jeux à venir, a très court terme.. donc si c'est le cas ça sera certainement pas foufou.
Maintenant s'ils veulent nous faire du teasing avec des jeux à bcp plus long terme, peut être pour donner envie de l'acheter rapidement, bah yaura des belles surprises j'espère, enfin, surprise je me comprends des suites ambitieuses de leurs IP historiques, ça sera déjà pas mal
- Samedi ce sont les 40 ans de Super Mario Bros. Nintendo les fêtes tous les 5 ans.
- On connait déjà tous les jeux first party pour d'ici début 2026 : Kirby Air Riders, Metroid Prime 4, Pokémon Legends Z-A, Hyrule Warriors: Chronicles du Sceau, Rhythm Paradise Groove et Tomodachi Life: Une Vie de Rêve, on en reverra certains demain.
- C'est un Nintendo Direct classique donc les 3/4 du temps seront consacré à des trailers de jeux tiers qui ne vous intéresseront pas, comme d'habitude.
Les Nintendo Direct restent des vitrines sur le moyen-court terme et une occasion pour les tiers de mettre en avant leur jeux déjà annoncés. Alors évidemment tout le monde guette les annonces de nouveaux jeux mais faut pas s'attendre à X nouveaux jeux Nintendo et tiers.
Ouais alors un truc nouveau avec des environnements surprenants parce que les 4 derniers jeux ont quand même la même patte et j’aimerais bien les voir sur un truc surprenant et changeant !
Du coup je regarderai ca en mangeant.
J'espere aussi l'annonce d'un suivi pour MKW, de preference gratuit, qui justifierai sont prix officiel qui a gonfle alors que pour l'instant y'a pas grand chose qui le justifie vraiment.
Si y'avait un systeme d'event ou d'ajouts a la Splatoon par exemple ca aurait pu etre cool.
J'aimerai bien une annonce genre jeux DC et Saturn sur le NSO et soyons fou PSO sur GC mais ca c'est le truc trop improbable ????
Enfin bon on verra, je pense qu'on aura des trucs sympa quand meme sur 1h de presentation. Reste a esperer pas trop de trucs qui tarderont à arriver...
J'espère vraiment ne pas être déçu! une date pour MP4 est absolument nécessaire!
Comme d'habitude trop d'attente tue les faux espoirs
Concernant un Xenoblade 4, c'est sûrement pas ce jeu qui serait un étendard graphique pour la console puisqu'on se rappelle de la résolution cataclysmique à laquelle tournait Xeno 2 sur Switch 1 et le faux remaster HD toujours pas HD de Xeno 1 puisqu'il tournait en sub HD ...
Sûrement une annonce Mario décevante oui vu la date.
Je viens de remarquer que c'est long mais il y a plus l'erreur 404
On est au debut de la gen switch2, il faut qu'il montre le futur proche et un peu plus éloigné.
Déjà il on séparé kirby air rides. C'est déjà bien. Y en aura pas dans ce direct.
Quand on regarde les Nintendo direct sur les 2 premières années de la switch, c'était quand même intéressant.
Mais bon on verra bien.
Calme toi deja si on a un trailer du prochain Mario 3D on pourra s'estimer heureux.