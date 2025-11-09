Pourquoi je suis hypé ?Déjà, une heure pour un Nintendo Direct en septembre, il me semble que c'est une première (à moins que je me trompe, mais ce n'est pas courant, ça c'est sûr). Après, il peut y avoir des « longues présentations » pour, par exemple, Metroid Prime 4, quoiqu'il aime de plus en plus consacrer un Nintendo Direct à des jeux maison. Il pourrait donc arriver par la suite, sauf si nous avons un shadowdrop, surtout qu'il n'y a rien pour l'instant en septembre. J'imagine donc un jeu qui devrait arriver ce mois-ci).De plus, je trouve étonnant que nous ayons eu trois mois d'affilée, avec un mois d'intervalle, un Nintendo Direct: Partner Showcase (juillet), un Indie World (août) et un Nintendo Direct (septembre).Nous pourrions avoir en une heure une cinquantaine d'annonces, soit quasiment autant que de jeux sortis sur NS2, ça promet.Beaucoup pensent que nous aurons beaucoup de "portages" (déjà, la console venant de sortir, par principe, les jeux sont portés dessus), mais comme la console est rétrocompatible, les tiers font de plus en plus des "mises à niveau" gratuites, donc pas besoin de porter systématiquement tel ou tel jeu. La possibilité d'avoir des portages de jeux qui ne sont pas sortis sur Switch est bien là. Toute la question est de savoir dans quelle proportion nous aurons des jeux de la génération PS4/XOne et PS5/XSX. C'est là que ça va être intéressant.J'attends pas mal du côté du Japon (par exemple du côté de Square Enix, ils ont l'air de vouloir alimenter la console. En même temps, vu l'hégémonie de la Switch et maintenant, doucement mais sûrement, de la Switch 2, ce n'est pas étonnant).Je suis curieux aussi de voir dans quelle mesure les jeux Microsoft vont atterrir sur NS2, tout comme voir si des jeux « Sony » vont aussi arriver.J'attends de voir si l'option "souris" va amener des jeux qui sont adaptés pour être "joués à la souris" (comme des RTS par exemple) et voir aussi si Nintendo va utiliser cette option pour des jeux maisons.Mais surtout, Nintendo a un boulevard devant lui, donc là, il faut qu'il assure. Soyons fous, une nouvelle IP de Monolith Soft par exemple, ça serait cool.Bref, une tendance va se dessiner, c'est le moment d'envoyer du lourd, sachant qu'à Noël, la période qui permet à Nintendo à chaque fin d'année de vendre des consoles par centaines, il faut voir s'ils ont les jeux qu'il faut pour qu'elle devienne "la console de Noël", sachant qu'elle vaut 470 € officiellement. Il y a intérêt à assurer derrière.Ça fait longtemps que je n'ai pas été aussi hypé par un Nintendo Direct.J'espère que ça va assurer, sinon le retour de bâton pourrait se faire sentir (sachant que beaucoup ont encore le GKC en travers de la gorge).PS : Ce qui est dommage, beaucoup travailleront, donc moins fun pour les réactions en direct. En ce qui me concerne, je serais chez moi à ce moment là, normalement ^^