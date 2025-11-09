profile
Nintendo
163
Likers
name : Nintendo
official website : http://www.nintendo.fr
profile
nicolasgourry
134
Likes
Likers
nicolasgourry
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 5888
visites since opening : 9823507
nicolasgourry > blog
all
Je suis hypé pour le Nintendo Direct de demain


Pourquoi je suis hypé ?

Déjà, une heure pour un Nintendo Direct en septembre, il me semble que c'est une première (à moins que je me trompe, mais ce n'est pas courant, ça c'est sûr). Après, il peut y avoir des « longues présentations » pour, par exemple, Metroid Prime 4, quoiqu'il aime de plus en plus consacrer un Nintendo Direct à des jeux maison. Il pourrait donc arriver par la suite, sauf si nous avons un shadowdrop, surtout qu'il n'y a rien pour l'instant en septembre. J'imagine donc un jeu qui devrait arriver ce mois-ci).

De plus, je trouve étonnant que nous ayons eu trois mois d'affilée, avec un mois d'intervalle, un Nintendo Direct: Partner Showcase (juillet), un Indie World (août) et un Nintendo Direct (septembre).

Nous pourrions avoir en une heure une cinquantaine d'annonces, soit quasiment autant que de jeux sortis sur NS2, ça promet.

Beaucoup pensent que nous aurons beaucoup de "portages" (déjà, la console venant de sortir, par principe, les jeux sont portés dessus), mais comme la console est rétrocompatible, les tiers font de plus en plus des "mises à niveau" gratuites, donc pas besoin de porter systématiquement tel ou tel jeu. La possibilité d'avoir des portages de jeux qui ne sont pas sortis sur Switch est bien là. Toute la question est de savoir dans quelle proportion nous aurons des jeux de la génération PS4/XOne et PS5/XSX. C'est là que ça va être intéressant.

J'attends pas mal du côté du Japon (par exemple du côté de Square Enix, ils ont l'air de vouloir alimenter la console. En même temps, vu l'hégémonie de la Switch et maintenant, doucement mais sûrement, de la Switch 2, ce n'est pas étonnant).

Je suis curieux aussi de voir dans quelle mesure les jeux Microsoft vont atterrir sur NS2, tout comme voir si des jeux « Sony » vont aussi arriver.

J'attends de voir si l'option "souris" va amener des jeux qui sont adaptés pour être "joués à la souris" (comme des RTS par exemple) et voir aussi si Nintendo va utiliser cette option pour des jeux maisons.

Mais surtout, Nintendo a un boulevard devant lui, donc là, il faut qu'il assure. Soyons fous, une nouvelle IP de Monolith Soft par exemple, ça serait cool.

Bref, une tendance va se dessiner, c'est le moment d'envoyer du lourd, sachant qu'à Noël, la période qui permet à Nintendo à chaque fin d'année de vendre des consoles par centaines, il faut voir s'ils ont les jeux qu'il faut pour qu'elle devienne "la console de Noël", sachant qu'elle vaut 470 € officiellement. Il y a intérêt à assurer derrière.

Ça fait longtemps que je n'ai pas été aussi hypé par un Nintendo Direct.
J'espère que ça va assurer, sinon le retour de bâton pourrait se faire sentir (sachant que beaucoup ont encore le GKC en travers de la gorge).

PS : Ce qui est dommage, beaucoup travailleront, donc moins fun pour les réactions en direct. En ce qui me concerne, je serais chez moi à ce moment là, normalement ^^
    tags :
    5
    Likes
    Who likes this ?
    kevinmccallisterrr, zmaragdus, ouken, yukilin, thekingman1
    posted the 09/11/2025 at 06:10 PM by nicolasgourry
    comments (38)
    zmaragdus posted the 09/11/2025 at 06:19 PM
    Moi aussi Nicolas, on peut s'attendre à du lourd !
    lz posted the 09/11/2025 at 06:26 PM
    Ne vous attendez pas à Mario 3D pour Noël. La cartouche grand public et vendeuse pour la fin d’année, elle est déjà sortie, et c’est Mario Kart.
    micheljackson posted the 09/11/2025 at 06:32 PM
    Le 13 c'est les 40 ans de Mario,
    j'espère au moins un Mario 3D proche de l'univers des Galaxy plutôt que de celui d'Odyssey qui me donnera envie d'acheter la console.
    Et l'annonce d'un vrai Zelda, pas d'un Botw-like.
    rbz posted the 09/11/2025 at 06:33 PM
    monolith ou rien
    jenicris posted the 09/11/2025 at 06:34 PM
    rbz pareil
    jacquescechirac posted the 09/11/2025 at 06:44 PM
    J'espère surtout des annonces concernant la première switch, n'ayant pas passé le pas de la switch 2 (zero intérêt pour le moment en ce qui me concerne)
    zekk posted the 09/11/2025 at 06:52 PM
    jenicris rbz c'est clair, il y a qu'eux qui me font encore vibrer chez Nintendo
    drybowser posted the 09/11/2025 at 06:54 PM
    Je n'en demande pas grand chose , juste 2 gros jeux Nintendo pour la fin de l'année montrant un fossé avec la Switch 1 , genre Xenoblade 4 serait fantastique
    A part ça des maj pour améliorer les jeux switch qui en ont besoin , bah les Xenoblade tient ^^
    Bref ce que Nintendo aurait dû faire pour la sortie de la console quoi
    fan2jeux posted the 09/11/2025 at 07:14 PM
    Et bien bonne hype alors
    51love posted the 09/11/2025 at 07:27 PM
    Je me souviens d'un direct où ils osé mettre quasi un seul jeu

    Cette présentation de SSB de l'horreur

    On va voir, ces dernières années ils voulaient surtout concentrer leur com sur les jeux à venir, a très court terme.. donc si c'est le cas ça sera certainement pas foufou.


    Maintenant s'ils veulent nous faire du teasing avec des jeux à bcp plus long terme, peut être pour donner envie de l'acheter rapidement, bah yaura des belles surprises j'espère, enfin, surprise je me comprends des suites ambitieuses de leurs IP historiques, ça sera déjà pas mal
    masharu posted the 09/11/2025 at 07:49 PM
    - Les présentations varient de 30 à 50 minutes donc bon, et on a déjà eu des présentations de 50 min pas ouf d'après vos propre retours.
    - Samedi ce sont les 40 ans de Super Mario Bros. Nintendo les fêtes tous les 5 ans.
    - On connait déjà tous les jeux first party pour d'ici début 2026 : Kirby Air Riders, Metroid Prime 4, Pokémon Legends Z-A, Hyrule Warriors: Chronicles du Sceau, Rhythm Paradise Groove et Tomodachi Life: Une Vie de Rêve, on en reverra certains demain.
    - C'est un Nintendo Direct classique donc les 3/4 du temps seront consacré à des trailers de jeux tiers qui ne vous intéresseront pas, comme d'habitude.

    Les Nintendo Direct restent des vitrines sur le moyen-court terme et une occasion pour les tiers de mettre en avant leur jeux déjà annoncés. Alors évidemment tout le monde guette les annonces de nouveaux jeux mais faut pas s'attendre à X nouveaux jeux Nintendo et tiers.
    shambala93 posted the 09/11/2025 at 07:49 PM
    rbz
    Ouais alors un truc nouveau avec des environnements surprenants parce que les 4 derniers jeux ont quand même la même patte et j’aimerais bien les voir sur un truc surprenant et changeant !
    suikoden posted the 09/11/2025 at 07:57 PM
    J'espere des annonces sympas, j'ai demande a avoir ma pause dej a 15h (je travaille dans un magasin) ????
    Du coup je regarderai ca en mangeant.

    J'espere aussi l'annonce d'un suivi pour MKW, de preference gratuit, qui justifierai sont prix officiel qui a gonfle alors que pour l'instant y'a pas grand chose qui le justifie vraiment.
    Si y'avait un systeme d'event ou d'ajouts a la Splatoon par exemple ca aurait pu etre cool.

    J'aimerai bien une annonce genre jeux DC et Saturn sur le NSO et soyons fou PSO sur GC mais ca c'est le truc trop improbable ????

    Enfin bon on verra, je pense qu'on aura des trucs sympa quand meme sur 1h de presentation. Reste a esperer pas trop de trucs qui tarderont à arriver...
    fdestroyer posted the 09/11/2025 at 08:06 PM
    Ca faisait un moment que je n'avais pas été hypé de la sorte aussi!

    J'espère vraiment ne pas être déçu! une date pour MP4 est absolument nécessaire!
    ouroboros4 posted the 09/11/2025 at 08:16 PM
    Pas moi
    Comme d'habitude trop d'attente tue les faux espoirs
    lz posted the 09/11/2025 at 08:39 PM
    Aucune attente à part bien sûr la date de MP4.

    Concernant un Xenoblade 4, c'est sûrement pas ce jeu qui serait un étendard graphique pour la console puisqu'on se rappelle de la résolution cataclysmique à laquelle tournait Xeno 2 sur Switch 1 et le faux remaster HD toujours pas HD de Xeno 1 puisqu'il tournait en sub HD ...
    kikoo31 posted the 09/11/2025 at 08:56 PM
    ouroboros4
    chreasy97 posted the 09/11/2025 at 09:19 PM
    Le direct dure une heure car Nintendo sait qu'il a besoin de rassurer sur l'avenir de console, le but est aussi d'augmenter le nombre de ventes de consoles car noël approche...
    taiko posted the 09/11/2025 at 09:33 PM
    Le direct dure une heure car ça va être blindé de portages ps4. Y'a de quoi faire.
    Sûrement une annonce Mario décevante oui vu la date.
    linkstar posted the 09/11/2025 at 09:52 PM
    Hormis la date de MP4: Beyond et un trailer du prochain film Mario, faut vraiment s'attendre à rien d'extraordinaire. Toutes les cartouches pour la fin d'année sont déjà prévues.
    churos45 posted the 09/11/2025 at 10:47 PM
    J'espère voir Layton, un Mario et peut-être une date pour le prochain Nintendo Direct
    cyr posted the 09/12/2025 at 05:09 AM
    taiko portage ps5 plutôt..la switch 1 ayant eu pas mal de portage ps4.
    cyr posted the 09/12/2025 at 05:18 AM
    Par contre j'espère que gamekyo plantera pas trop. Je serais pas chez moi pour voir le direct. Donc je compte beaucoup sur le récapitulatif.

    Je viens de remarquer que c'est long mais il y a plus l'erreur 404
    cyr posted the 09/12/2025 at 05:30 AM
    linkstar il ne montreront pas un traileur du prochain film mario, il aurai fait un mini direct pour ça.

    On est au debut de la gen switch2, il faut qu'il montre le futur proche et un peu plus éloigné.
    Déjà il on séparé kirby air rides. C'est déjà bien. Y en aura pas dans ce direct.

    Quand on regarde les Nintendo direct sur les 2 premières années de la switch, c'était quand même intéressant.

    Mais bon on verra bien.
    hyoga57 posted the 09/12/2025 at 05:55 AM
    Zéro hype de mon côté.
    ouken posted the 09/12/2025 at 07:06 AM
    Xeno 4 svp Nintendo a encore de gros truc qui font rêvé il vas falloir sortir du lourd !! J'ai hâte !
    krusty79 posted the 09/12/2025 at 07:17 AM
    Et comme d'hab, ce sera décevant...
    burningcrimson posted the 09/12/2025 at 07:31 AM
    Y en a qui vont se prendre une douche froide
    rogeraf posted the 09/12/2025 at 08:18 AM
    Portages Portages Portages, manger vos jeux vieux d'il y a 5 ans au tarif pur et agréable de 79.99 Euros. Les pigeons sont là , il faut leur donner des graines .. allez j'arrete Sinon Metroid 4, grosse attente pour une grosse nouvelle présentation du jour ??
    sonilka posted the 09/12/2025 at 08:28 AM
    micheljackson Et l'annonce d'un vrai Zelda, pas d'un Botw-like.

    Calme toi deja si on a un trailer du prochain Mario 3D on pourra s'estimer heureux.
    nicolasgourry posted the 09/12/2025 at 08:32 AM
    micheljackson sonilka je serais surpris par l'annonce d'un nouveau Zelda, car entre les versions "NS2 Edition" sortie en juin 2025 et le prochain Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, ça ferait peut-être beaucoup en si peu de temps.
    kisukesan posted the 09/12/2025 at 08:33 AM
    Méga hypé malgré la tonne de jeux que j'ai à faire déjà ! J'aimerais bien des mises à jour pour les jeux switch que j'attends de faire. La refonte mario galaxy 1 et 2 avec un hub central pour les deux qui avait été évoquée en rumeur serait sympa. Un nouveau xenoblade, un teaser pour l'anniversaire de Zelda, pour un nouveau mario galaxy, il y a de quoi présenter pas mal de trucs sympas pendant 1h !
    sonilka posted the 09/12/2025 at 11:40 AM
    nicolasgourry c'est mort pour Zelda. Enfin un nouveau Zelda 3D, il peut toujours y avoir un remake graphique de OoA/OoS qui serait présenté pour l'an prochain. Mais le prochain gros Zelda 3D je vois pas son annonce se faire avant fin 2026 au plus tôt.
    iglooo posted the 09/12/2025 at 12:19 PM
    Tout cet article alors qu'in fine c'est "je suis N-Sex"
    nicolasgourry posted the 09/12/2025 at 12:48 PM
    iglooo il faudrait être simplet pour penser un truc pareil, mais j'imagine que c'est pas ton cas, car en ce qui me concerne, ce n'est pas Légendes Pokémon : Z-A, Kirby Air Riders et Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau (trois jeux édités par Nintendo qui je n'achèterais pas) qui me donnent envie d'acheter la console pour le moment (car pour l'instant à part le retrocompatibilté et 3 ou 4 jeux qui me donnent envie, c'est pas la folie), j’espère des jeux plus intéressant une fois Metroid Prime 4 sortie, car c'est ça qui m'intéresse et des jeux tiers "exclusifs".
    iglooo posted the 09/12/2025 at 04:04 PM
    nicolasgourry c'est l'image que tu donnes en tout cas. Il semblerait en effet que les expériences passées n'aient prises sur toi.
    nicolasgourry posted the 09/12/2025 at 05:49 PM
    iglooo tu sais tu me montres un Pokemon et un Astro bot, il n'y a pas photo, direct Astro bot, pareil un Tomodachi Life et un The Last of US, direct The Last of US, pareil un Kirby Air riders et un Wipeout, direct Wipeout ou encore entre un hyrule warriors et un Indiana Jones et le Cercle ancien, direct Indiana Jones.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo