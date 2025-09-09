accueil
« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
name :
Hollow Knight Silksong
platform :
PC
editor :
N.C
developer :
Team Cherry
genre :
action
other versions :
PlayStation 4
-
Xbox Series X
-
Playstation 5
-
Switch
-
Switch 2
Hollow Knight : Silksong / Une première sur Open Critic !
OpenCritic 100%
et les joueurs ont évalués aussi à 100%, pour l'instant.
J'attends les tests de la presse française pour faire un article avec les critiques et voir si la moyenne change ou pas avec d'autres critiques de la presse étrangères.
tags :
2
Likes
Who likes this ?
junaldinho
,
jamrock
posted the 09/09/2025 at 08:30 AM by
nicolasgourry
comments (
26
)
xenaporth2
posted
the 09/09/2025 at 08:32 AM
Franchement abusé la hype... C'est pas non plus le meilleur jeu du monde.
magneto860
posted
the 09/09/2025 at 08:42 AM
Ah, ça me donne envie de rejouer à Kenzera Zau (un jeu magnifique et à ma portée, Silksong je ne le tenterai pas).
neetsen
posted
the 09/09/2025 at 08:43 AM
C'est vrai que le jeu fait très envie, mais quand je vois certaines vidéos et commentaires sur la difficulté je me dit que ce n'est pas pour moi
shinz0
posted
the 09/09/2025 at 08:47 AM
100%...avec seulement 9 critiques
nicolasgourry
posted
the 09/09/2025 at 08:49 AM
shinz0
pour ça que j'ai écrit ça "J'attends les tests de la presse française pour faire un article avec les critiques et voir si la moyenne change ou pas avec d'autres critiques de la presse étrangères."
shinz0
posted
the 09/09/2025 at 08:53 AM
nicolasgourry
En tout cas ça sent un gros score
wickette
posted
the 09/09/2025 at 08:55 AM
100% non, le jeu n’est pas parfait et n’évolue pas vraiment hollow knight, pas de prises de risques vu la popularité du premier je le comprends après.
Pour moi c’est 8.5-9/10 ça reste superbe et 19.5€ quoi ils auraient pu nous taxer plus sans soucis mais ne l’ont pas fait
zoske
posted
the 09/09/2025 at 08:58 AM
Je suis sur le premier et je dois dire qu'il ne passionne pas tant que ça. Alors il y a son age maintenant, mais franchement rien de fou pour ce style de jeu...
Mais vu le succès de hype de fou qu'il a (ainsi que sa suite), je dois forcément passé à côté de quelque chose....mais quoi??
micheljackson
posted
the 09/09/2025 at 09:02 AM
Pour moi c'est une déception dans le level design et l'équilibrage,
la même ressentie en jouant pour la première fois à Dark Souls 2 après avoir retourné le 1 dans tous les sens, pour le moment les gens sont en pleine hype/lune de miel, mais ça ne durera pas vous verrez.
pyrogas
posted
the 09/09/2025 at 09:53 AM
zoske
Je me suis dit exactement la même chose. J'ai poussé le premier en me demandant ce qu'il avait bien de spécial et... bah rien. C'est juste un scroller metroidvania 'propre' mais c'est tout, rien de plus. Limite un peu chiant me concernant. Je ne comprends la hype autour de cette licence. A croire que les gens jouent pour la première fois à un metroidvania de leur vie....
leonr4
posted
the 09/09/2025 at 10:20 AM
Il n y a que 9 tests en meme temps, on verra son score quand il y aura au moins 80 tests.
jamrock
posted
the 09/09/2025 at 10:27 AM
zoske
Certains préfèrent les films Marvel à des films comme Blade Runner ou Shinning, c'est pareil pour le jeu vidéo . Donc normal que tu passes à coté de l'essence du jeu, vous êtes nombreux . Mais heureusement Lost Aside est sorti en même temps pour avoir de quoi jouer
flom
posted
the 09/09/2025 at 10:35 AM
Pour le moment, c est une promesse 100% tenu.
shao
posted
the 09/09/2025 at 10:40 AM
micheljackson
L'équilibrage et le level design sont très bien... je vois pas trop ce que tu lui reproche à ce niveau.
Pour moi, il est bien meilleur que le premier qui était un très bon metroidvania mais pas le meilleur comme certains pouvaient l'affirmé. Ici, tout est beaucoup plus travaillé. Il y a un sens du détail hallucinant. Il y tellement de décors qui bougent et interagissent avec nous. Rien n'est statique. On y croit vraiment à cet univers.
On trouve plus facilement les power up que dans le premier aussi et ça, c'est pas plus mal. Dès les premières heures de jeu, la mobilité d'Hornet est bien plus attrayante que dans les 15 premières heures d'Hollow Knight premier du nom. L'histoire est bien plus engageante aussi, parce que maintenant, on ne joue plus un avatar dénué d'émotion mais bien un personnage avec un charactère qui lui est propre. Bien sur, le monde est toujours aussi cryptique mais ça passe bien mieux que dans HK ou je me fichais royalement des tenants et des aboutissants.
Alors oui, il y a forcément des défauts mais au vu de la qualité du jeu, ils sont vraiment mineurs. D'ailleurs, c'est un peu les mêmes défauts que pour le premier pour la plupart.
Enfin bref... pour moi c'est sans doute mon jeu préféré que j'ai cette année pour le moment. J'attends de voir comment s'articule la suite mais pour le moment, c'est validé de mon côté.
wickette
posted
the 09/09/2025 at 10:48 AM
jamrock
J’aime beaucoup mais le jeu n’est pas pour tout le monde, tout comme elden ring, tout comme zelda botw, horizon etc
C’est pas une histoire de mauvais gout. Et lost aside n’est pas le bon exemple vu que très peu y prêtent attention. On va dire borderlands 4
jamrock
posted
the 09/09/2025 at 10:54 AM
wickette
oui c'est exactement ça, c'est pas pour tout le monde . Comme certains sont accros aux fastfoods, et ne comprendront jamais pourquoi un plat d'un resto gastronomique est au dessus gustativement . Alors que leur burger ou leur kebab à 8 balles suffisent à leur bonheur de gros mangeur .
alozius
posted
the 09/09/2025 at 12:03 PM
Ce surcotage, c’est incroyable…
akinen
posted
the 09/09/2025 at 12:34 PM
Pour l’instant c’est 20/20 pour moi. Y a des passages bien durs mais les règles sont clairement définies. C’est dur mais bon, y’a moyen d’y arriver.
Bien sûr, mon avis peut évoluer.
Sinon pour les aigris, désolé pour vous. Astro et clair obscure ont eu la même haine et ça m’a bien fait rigoler
mrvince
posted
the 09/09/2025 at 12:50 PM
C'est une grosse claque jusqu'a présent et je suis même pas encore a l'acte 2 mais y'a tellement de secrets et de zones cachées... + les fois ou je galère sur des passages
il fait passer le 1er pour un brouillon.
fiveagainstone
posted
the 09/09/2025 at 01:34 PM
Il est descendu à 98 rassurez vous!
Si ce n'est que parfois la rng peu rentrer en compte avec certains boss et mobs invoqués, rien à redire sur le reste, c'est du haut niveau.
soulfull
posted
the 09/09/2025 at 02:39 PM
xenaporth2
alozius
La hype est souvent exagérée de nos jours avec les reseaux mais ça fera du bien à l'industrie et à ce jeu qui mérite du succès tout comme Clair Obscur en a profité.
neetsen
Bonne resolution. il faut toujours prendre le temps de voir si le jeu te parle avant d'acheter parce que oui il est difficile.
wickette
Soyons honnête il n y a pas un seul jeu de cette génération qui merite un 100% ou 10/10 mais Silksong mérite d'avoir du succès quand on voit le rapport qualité prix. En plus il est vraiment excellent.
zoske
J'ai terminé le premier , il ya 1 mois à peine. je l'ai trouve trés bon sans être revolutionnaire ou mémorable. j'ai préféré par exemple les 2 Ori ou Metroid Dread. Mais je prends mon pied sur Silksong. Je ne suis qu'à 8h de jeu mais j'adore et je le trouve vraiment meilleur.Donc ça peut t'arriver aussi.
shao
Vraiment top ton commentaire tu as resumé tout ce que je pensais des 2 jeux.J'ai terminé le premier il ya à peine 1 mois et je l'ai trouvé vraiment radin sur les Power Up et autre améliorations. Silksong dès les premières heures tu vois l'effet de la progression.Sans compter certains ennemis qui ont une belle palette de coupsJe prends mon pied en tout cas et j'adore.
jamrock
Exactement mais finalement on a besoin de ces personnes qui achètent sans reflechir, ça fait du pied aux studios qui bossent dur.Et Silksong a besoin de maximum de hype comme Clair Obscur en a beneficié.
akinen
mrvince
fiveagainstone
Vraiment ça fait plaisir de s'amuser autant et de penser au jeu même durant les périodes de travail etc.J'aime beaucoup la hype sur ce genre de jeu qui permet au studio de recolter rapidement le fruit de son effort. Surtout quand on voit le prix adorable et le travail abattu.Cette année Silksong et Clair Obscur ont donné une leçon à tout l'industrie.
ravyxxs
posted
the 09/09/2025 at 04:08 PM
xenaporth2
alozius
soulfull
Faudrait y jouer aussi avant de râler. En plus du prix là où on sait qu'on essaye constamment de nous avoir. J'ai pas accroché au premier à l'époque, je lui ai donné sa chance deux fois, et y a 2 semaines je me suis dit aller on essaye avant que ce Skillsong n'arrive...BAH PUTAIN rarement dans ma vie j'ai eu à faire à des jeux aussi addictif et de tel qualité wow, et mon favori restait Castlevania SOTN. Ces jeux sont tellement satisfaisant, donc faudrait les essayer avant de dire "Oh non trop de hype c'est abusé".
micheljackson
posted
the 09/09/2025 at 04:13 PM
shao
Eh ben tant mieux pour toi si tu aimes,
je t'envie car ce n'est pas mon cas,
je suis en train de me "forcer" à le finir et je déteste ça.
soulfull
posted
the 09/09/2025 at 05:05 PM
ravyxxs
tu parles à qui? Parce que le premier ,je l'ai terminé et poncé.
ravyxxs
posted
the 09/09/2025 at 08:34 PM
soulfull
Je te parle du deux.
soulfull
posted
the 09/09/2025 at 09:33 PM
ravyxxs
je suis en train de le faire et je l'adore. Il est où le problème ?
