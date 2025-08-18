Niconico, j'en avais parlé lors des différents articles concernant les actions de VISA/Mastercard au Japon, est le YouTube japonais, une plateforme où les utilisateurs peuvent mettre en ligne tout type de vidéo même avec du contenu pour adulte.Les résultats financiers de Kadokawa, qui je le rappelle possède la plateforme, pour le premier trimestre de l'exercice clos en mars 2026 révèlent une baisse globale du chiffre d'affaires de Niconico. Selon Kadokawa, la cause principale cause est dû à une récente baisse des abonnements notamment causée par la suspension des paiements par carte de crédit sur la plateforme pendant des mois. Mouvement causé par VISA et Mastercard.9 mois ce sont écoulés entre le moment où Niconico avait supprimé les contenus pour adulte + mis à jour la charte et le retour de VISA et Mastercard parmi les options de paiement, et avec ces résultats Kadokawa accuse des dégâts irréparable sur le long terme.Récemment c'est en occident avec Steam ainsi qu'Itch.io qui ont été la cible de VISA et Mastercard, ce qui a provoqué pour la première fois la réaction de millions de joueurs qui ce sont relayé pour contacter les 2 entreprises. Mastercard s'est fendu d'un message se dédouanant de toute responsabilité dans cette affaire, mais Valve est sorti du silence pour accuser directement Mastercard de mentir.