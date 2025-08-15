HelloPetite réflexionSi on regarde l'histoire de Nintendo, on peut dire que la SNES était une simple évolution de la NES, les jeux étaient disons "similaires" bien que plus jolis. On trouve pas mal de jeux qui sont des évolutions par exemple Mario 3=> Marioworld, Metroid=> SuperMetroid...Etc.Cela n'a pas empêché la machine de devenir mythique.De la même façon, le GameCube est pour moi une évolution de la N64. Suite à la révolution 3D, Nintendo a pu y developper ses licenses dans des versions ++ des jeux N64. Mariokart64=>MKDD, Mario64=>Sunshine, ZeldaOoT=>ZeldaWW&TP, F-ZeroX=>GX. Pas de révolution ici mais un approfondissement des concepts grace à la plus grande puissance. L'exception fut Metroid Prime dont Nintendo a déclaré qu'il n'avait jamais pu en faire une ébauche sur la 64 (mais ils avaient l'idée!). Un exemple flagrant est aussi Starfox Adventure qui a débuté son developpement sur N64 (Dinosaur Planet).Toute cette intro pour dire que pour moi ça va être pareil avec la NS2. Pas une "révolution" mais une super évolution qui permettra d'accoucher de pépites à coups sûr.Les 2 premiers jeux (MKW et DK) ont démarré leur developpement sur NS1 d'où la filiation évidente mais il est clair que la console a suffisamment de puissance (Cyberpunk) pour permettre des futures hits de grande classe.Voilà, stop à la polémique.J'aime ma NS2 et je fantasme des jeux à venir dans les années prochaines...