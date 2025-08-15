profile
Jeux Vidéo
279
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
seb84
3
Likes
Likers
seb84
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 104
visites since opening : 161133
seb84 > blog
NS1 => NS2, pourquoi ça couine bordel?
Hello
Petite réflexion
Si on regarde l'histoire de Nintendo, on peut dire que la SNES était une simple évolution de la NES, les jeux étaient disons "similaires" bien que plus jolis. On trouve pas mal de jeux qui sont des évolutions par exemple Mario 3=> Marioworld, Metroid=> SuperMetroid...Etc.
Cela n'a pas empêché la machine de devenir mythique.
De la même façon, le GameCube est pour moi une évolution de la N64. Suite à la révolution 3D, Nintendo a pu y developper ses licenses dans des versions ++ des jeux N64. Mariokart64=>MKDD, Mario64=>Sunshine, ZeldaOoT=>ZeldaWW&TP, F-ZeroX=>GX. Pas de révolution ici mais un approfondissement des concepts grace à la plus grande puissance. L'exception fut Metroid Prime dont Nintendo a déclaré qu'il n'avait jamais pu en faire une ébauche sur la 64 (mais ils avaient l'idée!). Un exemple flagrant est aussi Starfox Adventure qui a débuté son developpement sur N64 (Dinosaur Planet).
Toute cette intro pour dire que pour moi ça va être pareil avec la NS2. Pas une "révolution" mais une super évolution qui permettra d'accoucher de pépites à coups sûr.
Les 2 premiers jeux (MKW et DK) ont démarré leur developpement sur NS1 d'où la filiation évidente mais il est clair que la console a suffisamment de puissance (Cyberpunk) pour permettre des futures hits de grande classe.
Voilà, stop à la polémique.
J'aime ma NS2 et je fantasme des jeux à venir dans les années prochaines...
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    link49
    posted the 08/15/2025 at 06:20 PM by seb84
    comments (15)
    ravyxxs posted the 08/15/2025 at 06:28 PM
    Voilà, stop à la polémique.

    euh non
    kidicarus posted the 08/15/2025 at 06:29 PM
    On va faire, ça fait chier certains de voir mettre une trempe aux autres avec des machines inférieures techniquement.

    Seulement les jeux comptent et Nintendo le prouve très souvent et ça sans puissance de la concurence.
    ioda posted the 08/15/2025 at 06:33 PM
    C'est combientième article sur le "j'essaie de me rassurer de l'achat de ma Switch 2"
    wickette posted the 08/15/2025 at 06:35 PM
    pourquoi ça couine bordel?

    Disons que c'est toujours mieux que de parler de la communication de Sony, leur push live-service et multi-plateforme, les first parties qui se font attendre ...ou bien du naufrage Xbox et tous les emplois perdus

    Mais sinon il y a de quoi faire grincer des dents sur la switch 2, je le reconnais 100%, de là à lire ce que parfois je lis par contre...beaucoup de mauvaise foi, DK et MK sont de très bons jeux et la communication est plutôt fluide avec déjà un direct en rumeur pour dans quelques semaines
    micheljackson posted the 08/15/2025 at 06:39 PM
    la console a suffisamment de puissance (Cyberpunk)
    Allez regarder tourner le jeu sur un bon PC avant de sortir des énormités pareilles svp
    chreasy97 posted the 08/15/2025 at 06:41 PM
    Pour moi c'est la finition de la console elle-meme qui pose probleme.

    J'ai encore le tout premier modèle de la 1ere switch et la trouve mieux finie que la Switch 2 qui ne tient pas la batterie meme si elle est plus puissante (le pourcentage fond en veille sur la 2 contrairement la 1ere).
    il y a egalement du Ghosting sur la Switch 2 a cause de l'écran.

    Tout cela me fait dire qu'une autre version actualisée de la switch 2 vera forcement le jour pour inciter au rachat et c'est prévu dès le depart.
    Il se peut meme que nintendo a procédé ainsi (une sous Switch 2) craignant un piratage massif comme la Switch 1.
    elicetheworld posted the 08/15/2025 at 06:43 PM
    micheljackson qu'est ce tu bassines avec le pc ,on sent fout c'est le sujet.il parle d'une version switch .
    micheljackson posted the 08/15/2025 at 06:44 PM
    elicetheworld
    Excuse moi de ne pas avoir demander ton autorisation avant de poster.
    alexdahu posted the 08/15/2025 at 06:48 PM
    micheljackson, toujours un pour comparer , ce qui n'est pas comparable : puissance d'un pc et c'elle d'une console hybride.....
    Ne t'en déplaise , le jeu s'en sort très bien sur la switch 2.
    ducknsexe posted the 08/15/2025 at 06:51 PM
    Quand je joue sur pc avec une chaise jai toujours mal au dos. Et c'est pour jouer a blood
    fdestroyer posted the 08/15/2025 at 07:09 PM
    La grosse différence, c'est que l'époque ou la technologie avançait à toute vitesse est largement révolue.

    On n'arrive plus a prendre des immense claque dans la gueule comme à la sortie de la GC ou PS2.

    Les machines stagne, on pousse des termes techniques pour faire genre que ya des immenses progrès, pour qu'au final il faille des comparatifs côte à côte pour véritablement se rendre compte des différences.

    J'espère que tu as raison, cela dit.
    burningcrimson posted the 08/15/2025 at 07:14 PM
    Une super évolution ? La switch 2 est en fait une putain de swich pro vendu pour quasiment le prix d'une ps5.
    yukilin posted the 08/15/2025 at 07:16 PM
    Pour moi seuls les jeux comptent. Je pense que la NS2 aura des bons jeux, il suffit d'attendre un peu.
    Elle n'a qu'un peu plus de deux mois, on ne peut pas avoir un catalogue rempli de jeux de qualité en si peu de temps.
    Mais visiblement la patience est une qualité qui fait défaut aujourd'hui à pas mal de joueurs. On veut tout, tout de suite, en quantité et en qualité
    Mais à coté, on fini pas les jeux
    hibito posted the 08/15/2025 at 07:18 PM
    Où est l'écran OLED ?
    micheljackson posted the 08/15/2025 at 07:20 PM
    yukilin
    C'est vrai qu'ils sont culottés, Nintendo a la générosité de leur vendre une console à seulement 500€, et eux ils voudraient en plus des jeux avec, et des bons! Quelle bande d'ingrats!
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo