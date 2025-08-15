Hello
Petite réflexion
Si on regarde l'histoire de Nintendo, on peut dire que la SNES était une simple évolution de la NES, les jeux étaient disons "similaires" bien que plus jolis. On trouve pas mal de jeux qui sont des évolutions par exemple Mario 3=> Marioworld, Metroid=> SuperMetroid...Etc.
Cela n'a pas empêché la machine de devenir mythique.
De la même façon, le GameCube est pour moi une évolution de la N64. Suite à la révolution 3D, Nintendo a pu y developper ses licenses dans des versions ++ des jeux N64. Mariokart64=>MKDD, Mario64=>Sunshine, ZeldaOoT=>ZeldaWW&TP, F-ZeroX=>GX. Pas de révolution ici mais un approfondissement des concepts grace à la plus grande puissance. L'exception fut Metroid Prime dont Nintendo a déclaré qu'il n'avait jamais pu en faire une ébauche sur la 64 (mais ils avaient l'idée!). Un exemple flagrant est aussi Starfox Adventure qui a débuté son developpement sur N64 (Dinosaur Planet).
Toute cette intro pour dire que pour moi ça va être pareil avec la NS2. Pas une "révolution" mais une super évolution qui permettra d'accoucher de pépites à coups sûr.
Les 2 premiers jeux (MKW et DK) ont démarré leur developpement sur NS1 d'où la filiation évidente mais il est clair que la console a suffisamment de puissance (Cyberpunk) pour permettre des futures hits de grande classe.
Voilà, stop à la polémique.
J'aime ma NS2 et je fantasme des jeux à venir dans les années prochaines...
euh non
Seulement les jeux comptent et Nintendo le prouve très souvent et ça sans puissance de la concurence.
Disons que c'est toujours mieux que de parler de la communication de Sony, leur push live-service et multi-plateforme, les first parties qui se font attendre ...ou bien du naufrage Xbox et tous les emplois perdus
Mais sinon il y a de quoi faire grincer des dents sur la switch 2, je le reconnais 100%, de là à lire ce que parfois je lis par contre...beaucoup de mauvaise foi, DK et MK sont de très bons jeux et la communication est plutôt fluide avec déjà un direct en rumeur pour dans quelques semaines
Allez regarder tourner le jeu sur un bon PC avant de sortir des énormités pareilles svp
J'ai encore le tout premier modèle de la 1ere switch et la trouve mieux finie que la Switch 2 qui ne tient pas la batterie meme si elle est plus puissante (le pourcentage fond en veille sur la 2 contrairement la 1ere).
il y a egalement du Ghosting sur la Switch 2 a cause de l'écran.
Tout cela me fait dire qu'une autre version actualisée de la switch 2 vera forcement le jour pour inciter au rachat et c'est prévu dès le depart.
Il se peut meme que nintendo a procédé ainsi (une sous Switch 2) craignant un piratage massif comme la Switch 1.
Excuse moi de ne pas avoir demander ton autorisation avant de poster.
Ne t'en déplaise , le jeu s'en sort très bien sur la switch 2.
On n'arrive plus a prendre des immense claque dans la gueule comme à la sortie de la GC ou PS2.
Les machines stagne, on pousse des termes techniques pour faire genre que ya des immenses progrès, pour qu'au final il faille des comparatifs côte à côte pour véritablement se rendre compte des différences.
J'espère que tu as raison, cela dit.
Elle n'a qu'un peu plus de deux mois, on ne peut pas avoir un catalogue rempli de jeux de qualité en si peu de temps.
Mais visiblement la patience est une qualité qui fait défaut aujourd'hui à pas mal de joueurs. On veut tout, tout de suite, en quantité et en qualité
Mais à coté, on fini pas les jeux
C'est vrai qu'ils sont culottés, Nintendo a la générosité de leur vendre une console à seulement 500€, et eux ils voudraient en plus des jeux avec, et des bons! Quelle bande d'ingrats!