Note : 8/10

Nintendo Switch 2 Welcome Tour est une expérience à vivre. En plus d’être amusant et relaxant, le jeu est une véritable mine d’or d’informations pour quiconque s’intéresse de près ou de loin au fonctionnement de la machine. Malheureusement, son prix de 10€ risque de rebuter plus d’un gamer lorsque la console en coûte déjà 470€. Mais nous pouvons vous l'assurer : c’est peu cher payé pour cet énorme coffre à jouets pédagogique. Espérons qu’il finisse par être inclus dans le Nintendo Switch Online.



+

La direction artistique minimaliste parfaitement maîtrisée

Les mini-jeux sont fun et présentent parfaitement les fonctionnalités

Les leçons sont bien écrites, les dialogues des PNJ aussi

-

Devoir acheter des accessoires supplémentaires pour profit

J'ai fait il y a quelque temps un article qui regroupe les différents tests de Test Welcome Tour, si des tests de la presse Français continue à arriver, je mets à jour, le Journal Du Geek a rendu son verdict hier, il va à contre-pied de la majorité des tests, il y a écrit dans l'article : Test Welcome Tour : l’ignorer, c’est rater le meilleur jeu de la Switch 2 ?