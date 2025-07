La demo de "Space Adventure Cobra: The Awakening", deja dispo sur Steam, est désormais dispo depuis 3 jours sur PS5 (et Xbox ? Rien sur Switch).C'est pas ouf, mais ce n'est pas aussi catastrophique, ça fait très jeu PSN de l’ère PS360, à voir le jeu final.Par contre deux points noirs.La VF qui tente des vannes toutes les 5 minutes et surtout la résolution des passages de l'anime en 480p dégueulasse bourrés d'artefacts de compressions alors que les Blu-Ray sont sortis depuis 10 piges.