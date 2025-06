Haters gonna hates

Hello !J'ai enfin décidé de m'arrêter dans mes courses de Mario Kart World pour me lancer dans l'aventure Cyberpunk 2077 et... je suis VRAIMENT très surpris du résultat !Oui, le jeu tourne correctement en apparence, mais les 30 fps sont instables, surtout quand on roule vite ou qu’on débarque à Dog Town (le DLC Phantom Liberty, dispo uniquement sur PS5/Series/PC). Je précise que j'ai la version physique sur cartouche, plus lente que la mémoire interne de la console, sans possibilité d'installer le jeu sur celle-ci - le système de streaming in-game a vraiment l'air poussé dans ses derniers retranchements acceptables. J'ai même eu un plantage durant ma session d'enregistrement (A 2min28 sur ma vidéo). Bon, on va ne pas en tenir rigueur, on va dire que je suis un cas isolé.En plus, viser avec les joysticks des Joycons ? Laissez tomber... Heureusement la Gyroscopie aide, mais avec les 30 fps, ça reste loin d'être idéal. C'est la que je me rends compte de l'imprécision des Joystics de la manette (que j'avais déjà commener à remarquer sur Street fighter 6).Avec la manette Pro, ça passe mieux, mais ça reste pas fou, toujours à cause de ces problèmes de framerate.Par contre, gros banger : Le mode Clavier Souris fonctionne lui très bien ! Très agréable, c'est le deuxième jeu après Rune Factory ou je teste ça et c'est une bonne surprise pour la Switch 2, j'attends de voir ce que ca va donner sur Metroid 4 ^^ !Je ne doute pas que le début du jeu doit être optimisé aux petits oignons, mais le DLC, c'est catastrophique. Je n'irais pas jusqu'à comparer la situation avec la sortie du jeu sur PS4, mais si j'étais sur Steam, j'aurais demandé un refund - là j'ai acheté la version physique, j'peux pas la ramener au magasin pour demander un remboursement car je l'ai ouvert.Perso, ayant déjà le jeu en démat sur Xbox, j'aurais clairement du passer par le Xbox Cloud Gaming pour y jouer sur mon téléphone portable ou mon iPad avec une manette. Ça aurait été bien plus propre et bien moins cher... Et pour les comparatifs avec la versions Xbox Series S, on ne va pas y aller par 4 chemins : sur Series S on peut avoir Cyberpunk en 60 fps et le jeu est stable en 30 fps - pour moi on reste en dessous, et c'est pas l'amélioration de l'image sur un écran 4K qui change les sensations en jeu - j'aurais préféré une résolution interne encore inférieure et un framerate plus stable, c'est important pour le gameplay je trouve.Alors oui, le jeu est sur Game Card. Oui le tarif est maitrisé. Oui, y'a des autocollants. Mais l'essentiel, dans un jeu, c'est bien les sensations manette en main ! Je suis un peu déçu de ce que j'ai entre les mains, même si ça reste une belle démo technique pour la Nintendo Switch 2. Bref, si vous désirez jouer à Cyberpunk 2077 en mode mobile, je ne vous recommanderais pas de dépenser plus de 500 € pour accéder à cette version - prenez là que si vous n'avez pas d'autres versions pour accéder au jeu, et que vous avez déjà acheté une Switch 2 pour Mario Kart World ^^ !