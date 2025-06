Aller petit exercice de projection sur un futur ou Nintendo poserait ces couilles sur la table



Nintendo Switch 3 "Nexus"

???? Design : Futuriste mais fonctionnel

Châssis premium en alliage de magnésium ultra-léger pour une meilleure dissipation thermique.



Écran OLED 8" 4K (en mode docké) avec HDR10+ et taux de rafraîchissement variable jusqu’à 120 Hz.



Bords ultra-fins, caméra frontale pour la réalité mixte (voir plus bas).



Manettes Joy-Con 3.0 :



Retour haptique avancé façon DualSense.



Boutons adaptatifs avec résistance.



Autonomie boostée (20h+).



Compatibilité VR via un dock casque.



???? Puissance équivalente à une PS6 (ou presque)

Processeur custom Nvidia (architecture post-Ada Lovelace), gravé en 3nm.



GPU ray tracing temps réel, DLSS 5.0 pour upscaling natif en 8K sur TV.



32 Go de RAM unifiée ultra-rapide.



Stockage SSD PCIe 5.0 de 2 To avec chargements instantanés.



Refroidissement passif actif hybride silencieux, régulant la performance selon le mode (portable ou dock).



???? Fonctionnalités logicielles

OS hybride entre Android et un système maison ultra-optimisé.



Support natif du cloud gaming (partenariat Nintendo + Nvidia).



Compatibilité totale avec les anciens jeux Switch (via upscaling IA).



Interface personnalisable, intégration avec apps sociales, VR Chat, etc.



NintendoVerse : un monde virtuel connecté façon "Animal Crossing x Metaverse", en ligne avec vos amis.



???? Technologies supplémentaires

Réalité mixte (MR/AR) : la caméra peut scanner la pièce, superposer des éléments de gameplay (ex. Pokémon Go++ en salon).



Suivi oculaire et reconnaissance vocale intégrée.



Mode "Développement Creatif" : création de jeux simples via IA + outils de level design inspirés de Mario Maker.



???? Dock ultime

Boost GPU additionnel dans le dock, transformant la Switch 3 en véritable console de salon haut de gamme.



Ports HDMI 2.2, USB-C, Ethernet 10 Gbps, audio spatial.



Mode multi-affichage (double écran sur TV et portable à la fois).



???? Autonomie et charge

10h en mode portable grâce à une batterie à électrolyte solide.



Recharge rapide 80% en 20 minutes via USB-C 5.0.



???? Quelques exclusivités de lancement :

Zelda: Shattered Realms – un open world multivers avec exploration interdimensionnelle.



Mario Galaxy Nexus – Mario en gravité libre dans un univers partagé en ligne.



Metroid Prime 5 – FPS narratif next-gen avec ray tracing.



Smash Ultimate Omega – tous les persos de l’histoire + crossplay.



Alors si je suis le futur Patron de Nintendo vous signé ?

moi - moi moi