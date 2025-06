Par rapport à cet article L'importance des graphismes pour vous ? Glen Schofield (créateur des titres de survival horror en milieu spatial Dead Space et The Callisto Protocol) a déclaré :"La stylisation vous distingue""On dit souvent : « Le réalisme coûte plus cher. » Moi, je dis : c'est n'importe quoi. Tous ceux qui sortent de l'école sont formés au réalisme. Ils savent comment faire. « Voici une brique. Voici un visage. Voici un éclairage ». Ils peuvent déjà faire tout ça. Mais faire les mêmes objets, de façon ultra-stylisée ? C'est difficile. Si vous avez une équipe de dix, douze ou vingt artistes et que vous leur demandez de peindre comme Van Gogh, ils n'y parviendront pas tous. Il est difficile de créer un style cohérent et original. C'est pourquoi je pense que nous devrions former la prochaine génération différemment. Suscitez leur enthousiasme pour la création de styles uniques."