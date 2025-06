J'ai essayé de jouer à Minecraft ce weekend et je me suis rendu compte d'une chose : j'ai ÉNORMEMENT de mal à m'immerger dans un jeu si les graphismes ne sont pas un minimum réaliste. Et vous ? Est-ce que c'est un critère important ?

posted the 06/16/2025 at 08:25 AM by telos