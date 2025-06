Malgré une réticences sur certains forums spécialisés, la Switch 2 est bien partie pour être un succès. Les rayons de Nintendo Switch 2 sont dévalisés par les clients !Une situation qui contraste grandement avec les forums de jeux vidéo, où la défiance et le mutisme s'installe dans un climat où beaucoup, sur ces plateformes, pensent que c'était mieux avant.

posted the 06/07/2025 at 03:11 PM by suzukube