Bonjour Gamekyo,



Étant l'heureux possesseur d'une Switch 2 depuis hier midi, je voudrais proposer une petite analyse technique des quatre jeux auquel j'ai pu m'essayer de long en large, à savoir Mario Kart World, Split Fiction, Fast Fusion et No Man's Sky.





No Man's Sky :



Une première légère déception graphique pour ma part. Certes le jeu est bien plus beau que l'original sur Switch, mais de nombreux soucis persistent, comme un pop-in intempestif, l'absence de parallax mapping sur les textures au sol, et un niveau de détail globalement en deçà des versions consoles de salon.

La qualité d’image est par contre très correcte ( 1440p, avec DLSS ), et le framerate acceptable sans être vraiment très fluide ( 30 fps avec encore quelques petites chutes ).

Un bon travail des développeurs mais je pense qu'ils peuvent mieux faire et le feront sans doute à l'avenir via des patchs, comme ils font depuis leur lancement du jeu en 2016.





Split Fiction



Jeu acheté pour profiter de la console avec ma dulcinée, j'ai été surpris par la qualité graphique globale du titre !



Non seulement c'est le même jeu avec exactement les même assets que les versions salon, mais la qualité d'image est plutôt bonne en réalité, loin des vidéos Youtube vues jusqu'à présent. L'aliasing des cheveux que nous pouvions constaté sur ces vidéos a presque disparu ( ou en tout cas est bien moins remarquable ), certains reflets disparus ( comme dans la scène de "l'anomalie" ) sont revenus ( quoique plus low res que sur la concurrence ), et la résolution comme le framerate sont impeccable, même sur ma grosse TV 4K/HDR, qui est assez proche de nous.



Une agréable surprise, qui fait son petit effet quand on sait sur quoi ça tourne.





Mario Kart World



La seule véritable déception technique pour ma part. C'était évidement prévisible, mais il n'y a aucun effet "Wahou" avec MKW. Les assets et les graphismes généraux sont vraiment très proche de ce qu'on pouvait voir sur Switch 1, la résolution en plus.



Les textures sont effectivement en plus haute définition que l'épisode précédent, mais le filtrage anisotropique agressif les rend floues bien trop proche de la caméra pour les apprécier pleinement. Les modèles sont sensiblement les même niveau modélisation que sur MK8 ( comme les nuages de la piste Arc En Ciel par exemple, dont on distingue nettement les arrêtes de polygones... Cheap, en 2025 ).



Les ombres sont statiques, l'éclairage global à peine meilleur que l'opus précédent, ect...



Seule l'eau est un véritable bon en avant, si on excepte évidement le côté open world et les 24 joueurs.



Preuve ultime que le jeu fait "Switch 1" : ma femme n'a pas vraiment vu de différence graphique. Alors qu'elle ma décroché un "c'est beau !" sur Split Fiction, et s'est littéralement arraché la mâchoire sur le jeu qui arrive en dernier...





Fast Fusion



Alors là, c'est la claque. Attendue cette claque, c'est vrai, mais même prévenu, ça gifle !



Une piste modélisée entièrement, jusqu'aux plus petits détails, une gestion de la lumière incroyable, quasiment du Ray Tracing tellement c'est réaliste, avec une gestion des rebonds de la lumière, un illumination globale de toute beauté, des reflets et j'en passe. Des particules volumétriques pour les effets d'explosion, de tornades, de pluie. Des brouillards très bien rendus. Des ombres, mais quelles ombre ! Tout simplement bluffant.



Et dans le mode 4K/30, une qualité d'image tout simplement parfaite ( même si 30 fps sur ce jeu n'est pas l'idéal, ça reste jouable après un peu d'habitude ).



Niveau graphismes, j'ai beau avoir un PC avec une RTX 4080 super, et une PS5, ce jeu m'a scotché. Il montre le véritable niveau de la Switch 2, et provoque d'ailleurs une certaine gêne après Mario Kart, car on a quasiment l'impression d'avoir affaire à un jeu d'une génération de différence par rapport à ce dernier... Et ce malgré la même qualité d'image et de framerate...



Je vais détailler les modes graphiques :



- 1080p/60fps : un mode pas très utile je trouve, étant donné que ce qu'on peut gagner en détail graphiques purs est perdu avec la résolution vraiment trop basse qui rend l'image floue. Il aurait d'ailleurs été plus utile que ce mode soit basé sur le rendu du mode 4K/60fps tout en proposant du coup un framerate à 120 fps... Je pense que ça sera le cas à l'avenir d'ailleurs.



- 1440p/60fps : Le mode par excellence pour jouer. Vous profitez du jeu avec toutes ses features graphiques ( contrairement au mode suivant ), tout en conservant une qualité d’image correcte et un framerate absolument impeccable.



- 4K/60fps : Le mode le plus pauvre graphiquement, même s'il reste vraiment très beau. On perd ici en détails graphiques pour profiter de cette résolution en 60 fps. Les ombres ne sont plus dynamiques mais statiques, et ça se voit parfois ( les herbes au sol de la première course par exemple ). Pas mon mode préféré, même si la qualité d'image y est très belle.



- 4K/30fps : mon mode préféré, pas forcément lorsque je veux tryhard et finir premier, mais juste pour me manger une baffe graphique de tous les instants. Je vous conseille de découvrir les courses dans ce mode puis de switcher sur un autre mode de votre préférence pour vraiment jouer. Ici tout est poussé à son paroxysme, et le niveau de détail est absolument bluffant, à tel point qu'il n'est pas évident de se dire que nous regardons un jeu Switch 2. Cela ressemble plus à une version PS5 Pro d'un jeu PS5, ou une tech demo PC avec sa résolution à fond.



Chapeau Shin'en, heureusement que vous êtes là à la place de Nintendo pour montrer les capacités techniques de leur console.





En conclusion des jeux au niveau graphique très inégal, qui peuvent se faire gratter la tête concernant la véritable puissance de la machine, tant il y a un gouffre entre un Mario Kart et un Fast Fusion, quand bien même l'aspect open world est là pour le premier, le nombre hallucinant de choses à l'écran pour le second, les temps de chargement aussi rapides pour les deux, le framerate identique à résolution équivalente... On se demande ce qu'à fait Nintendo de la puissance de sa propre machine... En espérant mieux pour les futurs jeux, à commencer par pondre un vrai moteur graphique adapté et pas reprendre le moteur des jeux Switch 1...



D'ailleurs, petite parenthèse mais, après un peu plus de 2H pour finir toutes les courses, et un mode libre qui est fortement redondant, je ne vois pas comment Nintendo peut effectivement justifier le prix de ce MKW. C'est pour le moment le moins bon des MK auquel j'ai joué de mémoire... Et je les ai tous fini depuis l'opus SNES...