Du côté de Sony et de sa PS5, de Nintendo et de sa dernière née, il y a un vrai manque de communication.



Les joueurs :



- n'ont aucune visibilité sur le futur de leurs consoles,

- aucune justification de l'augmentation des prix,

- aucune annonce anticipée sur ces augmentations

- aucune information sur le niveau de rétrocompatibilité

- aucune information sur le cross-save et le support dédié (pour l'instant, le crosssave de CP2077 me renvoie un msg d'erreur - vers qui me tourner ?)

- aucune information sur la disponibilité et le type de carte-mémoires compatibles ;

- aucun calendrier des mises à jour et ce qu'elles corrigent précisément.



Donc, tout le monde se tape dessus, - c'est bien pour l'audience - mais les constructeurs ne répondent absolument pas aux attentes, en terme de dialogue avec ses clients.

A quand une interaction directe sur un salon ou lors d'une visio ?



Les joueurs, eux, essayent par eux-mêmes de trouver.