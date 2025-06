« Dès le début, notre objectif avec MARVEL Tōkon: Fighting Souls était de créer un titre accessible à un large éventail de joueurs », explique Kazuto Sekine, directeur du jeu et principal concepteur des combats.



« En général, les jeux de combat en équipe demandent au joueur de maîtriser plusieurs personnages. Mais dans Fighting Souls, un seul personnage suffit pour jouer. Nous avons conçu les mécaniques pour qu’il soit possible d’effectuer une grande variété d’actions, aussi bien avec les commandes traditionnelles des jeux de combat qu’avec des commandes simplifiées. En appuyant sur quelques boutons, plusieurs personnages peuvent apparaître à l’écran pour prêter main-forte ou attaquer en simultané – une expérience de combat en équipe à la fois nouvelle et palpitante. »

« Depuis le premier jour, nos collaborateurs de longue date chez PlayStation et l’équipe d’Arc System Works ont investi un immense talent et une passion inégalée pour réimaginer l’univers Marvel à leur manière unique. MARVEL Tōkon: Fighting Souls démontre qu’ils sont des maîtres dans leur domaine et de véritables fans de Marvel. Les joueurs peuvent s’attendre à une expérience incroyable. »

« Il y a tellement de personnages Marvel incroyables que le choix de l’effectif a été un véritable casse-tête. Nous avons tout de même suivi certains critères. Tout d’abord, nous voulions inclure les personnages qui incarnent vraiment l’image de Marvel. Ensuite, il nous fallait un bon équilibre entre les types et styles de combat. Enfin, nous avons voulu ajouter quelques surprises et laisser de la place pour des personnages encore jamais jouables dans un jeu de combat. »

« Au début du projet, nous avons expérimenté un shader pour recréer un style visuel proche de la bande dessinée américaine, mais l’équipe de Marvel a exprimé le souhait que nous nous orientions vers quelque chose de plus "Arc". C’est à ce moment-là que nous avons adopté un style visuel inspiré de la japanimation, marque de fabrique d’Arc System Works. »

Mécaniques de gameplay

« Les jeux de combat en équipe ont une tradition bien établie des formats 2v2 ou 3v3, ce qui a été longuement débattu en interne. On a même envisagé un jeu en 1v1, ou de rester sur du 3v3 »



« Au final, nous avons estimé que l’essence même des combats en équipe réside dans l’intensité des affrontements avec plusieurs personnages à l’écran. Et une des grandes forces des comics Marvel, c’est la richesse des équipes improbables et variées. »



« Avec ces deux idées en tête, nous avons conclu que le format 4v4 était la meilleure façon de créer des moments spectaculaires et de faire évoluer le genre du combat en équipe. »

[gArènes[/g]

unissent leurs forces pour donner vie au tout nouveau jeu de combat en équipe :Découvrez l’univers Marvel comme jamais auparavant grâce à des personnages et des décors réimaginés, une bande-son palpitante, des mécaniques de gameplay intuitives et des graphismes à couper le souffle qui vous tiendront en haleine. Que vous soyez novice dans les jeux de combat ou un vétéran du genre, Arc a intégré des commandes et mécaniques accessibles à tous, tout en conservant une profondeur suffisante pour la compétition de haut niveau.chef de produit senior chez Marvel Games, ajoute :Entrez dans l’arène avec des héros et vilains emblématiques de Marvel tels que Captain America, Iron Man, Spider-Man, Doctor Doom, Storm, Ms. Marvel, Star-Lord et Ghost Rider (Robbie Reyes) – tous réinterprétés avec la touche unique d’Arc, tant sur le design que sur le gameplay.Takeshi Yamanaka, producteur chez Arc, déclare :Yamanaka-san poursuit :Des coups de poing rapides aux Ultimate Skills cinématiques, chaque personnage dispose d’une panoplie personnalisée d’attaques normales, spéciales et uniques, inspirées de ses pouvoirs issus de la mythologie Marvel. Arc a mis un point d’honneur à rendre le style de jeu, les déplacements et les sensations de chaque personnage légendaires, inédits et propres à Fighting Souls.Mais ce n’est pas tout : ce sont aussi les fondements du combat en équipe qui ont été repensés.Les arènes prennent vie dans MARVEL Tōkon: Fighting Souls, truffées de clins d’œil pour les fans les plus observateurs. La plupart possèdent plusieurs zones. Les transitions entre ces zones ne sont pas seulement spectaculaires, elles ont aussi un impact stratégique. Jetez un œil aux captures d’écran de la ville de New York version Marvel pour découvrir tous les détails cachés.