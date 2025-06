Epelez après moi :Ne pelez pas le pré-appliqué.Dans le manuel de l'utilisateur consultable ici "Ce nouveau panneau LCD dispose d'une couche de film pré-appliquée qui est "conçue pour empêcher la dispersion des fragments" en cas de dommages. Nintendo conseille aux utilisateurs de "ne pas le retirer". Voici l'avertissement déposé dans la section "utilisation prudente" du manuel:"L'écran est recouvert d'une couche de film conçue pour empêcher les fragments de se disperser en cas de dommages. Ne le décollez pas."Ceci est commun avec ces types de panneaux, et le modèle OLED de Nintendo de la Switch avait également un "film adhésif anti-diffusion" et un avis à ce sujet dans son manuel d'instructions.Bien que cette couche de film puisse potentiellement réduire l'impact dans "l'événement des dommages", Nintendo vend également des protections écran. Ceux-ci aideront à protéger votre écran contre les "rayures et les débris" et viennent avec des produits comme l'étui de transport officiel du système.