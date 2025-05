| 3 juin | 18h | The MIX Summer Game Showcase (pré-show sur les indés)



| 6 juin | 23h | Summer Game Fest 2025



| 7 juin | 01h | Days of the Devs (show indé)



| 7 juin | 18h | Wholesome Direct (show indé)



| 7 juin | 19h | Women-led Games Showcase (jeux dirigés ou majoritairement composés de femmes)



| 7 juin | 20h | Latin America et Southeast Asian Games Showcase



| 7 juin | 22h | Future Games Show (présentation de divers jeux allant du triple A aux titres indépendants)



| 8 juin | 19h | Xbox Games Showcase x The Outer Worlds 2 Direct



| 8 juin | 21h | PC Gaming Show





C’est devenu, chaque année, l’un des moments les plus attendus par les passionnés de jeux vidéo, et cette édition ne fera pas exception.vous donne rendez-vous lepour le coup d’envoi des festivités.L’édition 2025 duprévoit à nouveau de nombreuses conférences consacrées aux nouveautés des éditeurs, développeurs et constructeurs de l’industrie. Entre annonces surprises, présentations exclusives et séquences de gameplay inédites, les joueurs du monde entier peuvent s’attendre à un aperçu solide des prochaines grandes sorties.À noter quen’a, pour l’instant, annoncé aucune conférence officielle. Selon plusieurs insiders réputés, le constructeur japonais n’aurait rien prévu avant un important Showcase attendu en septembre. D’autres sources affirment cependant le contraire et évoquent une possible annonce d'un State of play dans les jours à venir., comme on dit.