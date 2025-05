Vous êtes au courant qu'un film The Legend of Zelda en live action qui sera distribué par Sony Pictures Entertainment et devrait être disponible pour le 26 mars 2027.On attendra les informations officielles, d'après ce scoop pour l'instant ce serait l'actrice et model Hunter Schafer (Euphoria, Hunger Games, le futur jeu OD de Kojima Productions) qui serait cast pour le rôle de la princesse Zelda, la même qui avait donné son intérêt en 2024 pour ce rôle si un tel projet devait exister.