En 2018 sortait Castle of Heart qui a obtenu OpenCritic 58% Le test de Gamekult 2/10 en dit long.Face à une abomination comme Castle of Heart, il faut s’en remettre à la sacro-sainte notation de Gamekult et voici le paragraphe du deux sur dix : ”Une belle bouse qui fleurit généralement au moment de Noël, mais les autres mois de l'année ne sont pas épargnés. Le titre n'est pas honteux, mais il n'en est pas loin. De graves lacunes à de multiples niveaux, autant dire qu'il faut s'en détourner.” Une analyse particulièrement juste, rédigée il y a pourtant plusieurs années à une époque où des catastrophes comme Castle of Heart semblaient pourtant en voie de disparition.Même JV 7/20 n'y a pas été avec le dos de la cuillère.Que ce soit du côté de sa technique générale ou de ses mécanismes de jeu, Castle of Heart est aussi générique qu’une épée commune vendue par le premier forgeron du coin. À l’image de ce chevalier de pierre qui s’effrite au fil du temps, l’aventure part en morceaux sous les coups de ses mécanismes pauvres et d’une jouabilité globalement imprécise. Castle of Heart n’est pas un jeu au challenge relevé, il est surtout bourré de maladresses qui rendent la progression difficile et frustrante.7LEVELS à décidé de ressortir le jeu avec une version massivement améliorée à tout les niveaux, bonne chance à eux.