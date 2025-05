Nous voilà à 31 jours avant la sortie de la Switch 2. Certains d'entre nous sont impatients d'être lepour enfin voir ce qui en retourne des jeux Nintendo commeou bienMais pour ce dernier, il faudra encore attendre la date duCe petit blog est créé pour prendre la tendance du Day one et faire une petite remontée au bout de quelques jours avec vos réponses.Pour ma part, j'ai craqué pour le; même si certains jeux annoncés m'interpellent.Maintenant passons à vous avec ses quelques questions qui mettront en avant la tendance du site où beaucoup voudrait voir la machine se rater ( un peu comme la première en son temps; on a vu le résultat. )( Noté 2 jeux, 3 si vous avez pris le pack MKW).J'en ai fini avec le sujet, j'attends vos réponses pour faire une remontée de vos réponses pendant 15 jours.Bon jeu à vous.

posted the 05/05/2025 at 11:16 AM by kidicarus