Versions switch2 est la meilleure version PORTABLE. Donc qui croire entre ceux qui annonce du 340p en portable et le devellopeur qui est le mieu placer pour en parler..... Après je peut comprendre que certains aime descendre une version qui n'est même pas sortir, mais encore une fois après vu quelque vidéo (pas celle du Nintendo direct) je vois pas ce qui est choquant.... Bref vivement le 5 juin qu'on ai de vrai test . Je ne dit pas qu'il y'a aura pas de chute de fram rate ni de résolution, mais certainement pas passer du 1080p ou 720p à du 340p comme j'ai vu certains le dire ici et là....

posted the 04/30/2025 at 01:53 PM by cyr