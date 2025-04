Compile Hearts & Hyde (Digimon Survive) annoncent Magical Librarian Ariana: The Books of the Seven Heroes, un "Side-scrolling action RPG " a venir sur PS5, PS4 et Switch."Un incident éclate dans la Bibliothèque, vaste agrégat de connaissances et source de tout pouvoir magique. Quelqu'un a falsifié les Livres des Sept Héros.En conséquence, la magie a disparu du monde…La mission d'Ariana, la bibliothécaire, est de restaurer les Livres des Sept Héros. En utilisant sa magie pour pénétrer dans les livres, Ariana parviendra-t-elle à réparer les sept livres et à résoudre le mystère de la Bibliothèque ?"