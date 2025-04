Selon des informations provenant du leaker fiablesouvent très bien renseigné sur les architectures et SoC AMD à venir, la futureserait capable de faire tourner des jeux PS5, avec une résolution et un framerate réduits. La limitation viendrait principalement d'unemémoire plus faible. Leutilisé serait. Côté performances, l’appareil, bien que cela reste difficile à évaluer précisément en raison d'une architecture GPU encore inédite.KeplerL2 précise également que la puce de la version portable serait différente de celle de la PS6 classique, avecet une conception pensée pour fonctionner à très basse tension.Toutefois ces informations ne sont pas encore officielles et doivent être considérées avec prudence.