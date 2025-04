(Le jeu sera vendu 9,99€, il ne sera pas inclus avec la console à la sortie) (Le jeu sera vendu 9,99€, il ne sera pas inclus avec la console à la sortie)

IGNFrance

Apprenez que Fils-Aimé a tweeté trois extraits d'une de ses anciennes interviews avec IGN. Il y a deux ans, il racontait justement la bataille interne qu'il a dû mener face au légendaire développeur Shigeru Miyamoto pour faire en sorte que Wii Sports soit offert avec la Wii.Dans le premier extrait, Fils-Aimé déclare : "C'est un euphémisme de dire que M. Miyamoto a rejeté" l'idée de faire de Wii Sports un pack gratuit avec la console Wii". Comme nous le savons, c'est une bataille que Fils-Aimé a finalement remportée. Enfin dans une certaine mesure, car si Wii Sports a été inclus avec la Wii partout ailleurs dans le monde, ce ne fut pas le cas au Japon.Le deuxième extrait d'interview tweeté par Fils-Aimé évoque un conflit similaire pour l'intégration de Wii Play au pack télécommande Wii. Dans cet extrait, Fils-Aimé révèle carrément avoir "énervé" Miyamoto avec cette suggestion. "Il n'était pas ravi non plus", dit-ilEnfin, en tweetant "et les résultats", Fils-Aimé présente le passage de l'interview où il révèle que sa stratégie était, au final, la bonne décision à prendre."En Amérique et en Europe, Wii Sports était intégré à la Wii. Ce n'était pas le cas au Japon, ce qui a créé un marché test. Il était évident que sur les marchés où Wii Sports était intégré, nous sommes devenus un phénomène bien plus important avec la Wii. Wii Sports lui-même est devenu un phénomène encore plus grand."Nous avons intégré la Wiimote à Wii Play. Et ce jeu est devenu le cinquième logiciel le plus vendu de l'histoire de la Wii". CQFD.Rappel : Reginald « Reggie » Fils-Aimé est directeur de Nintendo of America, branche américaine de l'entreprise de jeu vidéo japonaise et COO "directeur de l'exploitation" de 2006 à 2019.