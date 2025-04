Une semaine s'est écoulé depuis la présentation de la Nintendo Switch 2.



Maintenant que nous connaissons plus au moins l'essentiel des informations concernant les jeux ainsi que leurs prix et celui de la console, avez-vous pris votre décision?



Day one? Attendre un peu? La console ne vous intéresse pas du tout? Elle vous intéresse mais trop cher?



Pour ma part je pense me séparer de ma PS5 Classique vu que j'ai la Pro et faire usage de l'argent pour la prendre histoire d'amortir le coût lié à son achat ^^